Вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Овечкиным и Кейном.

Невероятный Макдэвид! Вытащил матч с «Сент-Луисом» и идёт на рекорд по очкам в овертаймах

«Эдмонтон» проиграл два последних матча, а Коннор Макдэвид набрал в них всего одно очко, зато сегодня выдал шикарное зрелище, вытащив на своих плечах непростую встречу с «Сент-Луисом».

«Нефтяники» начали мощно и агрессивно, в первом периоде даже не дав хозяевам подобраться к своим воротам. Но как и в предыдущих матчах, атака провисала, несмотря на обилие бросков.

Только во второй двадцатиминутке гостям всё же удалось расколдовать Джордана Биннингтона, и сделал это не кто иной, как фантастический Макдэвид. Прицельным броском в большинстве из круга вбрасывания он открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако тут уже и «Сент-Луис» ожил и вполне мог сравнивать счёт ещё до перерыва, когда Джек Нейборс выскочил один на один со Стюартом Скиннером. Сделать это не получилось, но в третьем периоде хозяева всё же прибрали игру к своим рукам. Джордан Кайру затолкал шайбу с добивания в большинстве, а через несколько минут Колтон Парэйко замкнул на дальней штанге. Для гостей дело запахло жареным, а если бы ещё Томас забил третью, а не промахнулся по пустому углу ворот, то до камбэка дело могло и не дойти.

Однако счёт остался 1:2, и на последних минутах Макдэвид организовал гол для Драйзайтля. «У нас было много хороших голевых моментов, но вратарь держал соперника в игре. Однако наши лучшие игроки проявили себя в нужное время», — отметил после матча главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох.

«Матч вышел неровным – мы были хороши в первом периоде, не очень хороши во втором, а в третьем пропустили пару голов. Но всё равно смогли взять два очка, а кроме этого ничего не имеет значения. Да, где-то мы немного просели, показывали не лучшую игру, однако сильные команды всегда находят путь к победе. Такой камбэк говорит о характере», — сказал Драйзайтль.

В овертайме капитан «Ойлерз» на скорости «раздел» всю тройку «Сент-Луиса» как стоячих — подхватил шайбу, объехал одного, обфинтил другого и выдал пас-конфетку, с которого Коннор Браун обязан был забивать. Что тот и сделал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Коннора это результативное действие стало 41-м (16+25) в овертаймах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому канадский форвард вышел на третье место в истории североамериканской лиги, сравнявшись с форвардом «Детройт Ред Уингз» Патриком Кейном — 13+28 и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным — 27+14.

Рекорд НХЛ по очкам в дополнительное время принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 47 (23+24). Второе место занимает его одноклубник, российский нападающий Евгений Малкин — 43 (13+30). У 28-летнего Макди впереди ещё много времени, чтобы стать лидером по этому показателю.