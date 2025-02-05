«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем

В субботу, 1 февраля, в Новосибирске прошёл Кубок Вызова, в котором команда Запада одержала уверенную победу со счётом 7:4. Матвей Короткий, Яромир Ермаков и Максим Филимонов удостоились поездки на Матч звёзд КХЛ по итогам игры.

Но и у команды Востока нашёлся свой герой – это воспитанник «Сибири» Егор Климович. Молодой форвард сразу после матча дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о:

Кубке Вызова;

приглашении на Матч звёзд КХЛ;

получении недопуска летом по медицинским показателям;

игре в основной команде при Немировски;

хейте в соцсетях;

отце.

«Очень рад вызову на Матч звёзд»

– Какие эмоции от мероприятия?

– Приятно, эмоции положительные, рад, что принял участие в таком масштабном мероприятии. Спасибо богу за возможность, получилось забить, благодарен ему от всего сердца.

– Сравнима ли атмосфера на Кубке Вызова с матчами «Сибири»?

– Да, много пришло болельщиков, но это всё-таки нечто другое. Вроде бы за тебя болеют, однако это другая команда, ребята приехали отовсюду. Интересное ощущение, спасибо всем, кто пришёл, кто болел за Восток. Это дорогого стоит.

– Твой партнёр по команде Арсений Кухно сказал, что будет рубка. Не обманул, получается?

– Видимо, да, много голов было. Интересный матч, два раза почти получилось догнать соперника, но, к сожалению, не выиграли.

– Наверняка эмоции от матча диссонирующие: с одной стороны, проиграли, с другой — забил и получил приглашение на Матч звёзд?

– Да, хотелось выиграть, но так получилось. Вызову на Матч звёзд очень рад.

Егор Климович на Кубке Вызова Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Первый пропущенный гол не подбил уверенность? Там был такой момент, что ты потерял клюшку, застоялся, и из-за запоздалой смены команда пропустила первую шайбу.

– Нет, если после каждого такого момента будешь терять уверенность, что в конце останется? Это игра, всякое бывает, тут выходишь в каждой смене и отдаёшь всего себя.

«Вера в бога помогла мне в момент, когда не получил допуск по медицинским показателям»

– Ты единственный из игроков «Сибири», кто летом не получил допуск по медицинским показателям, можешь рассказать, что случилось?

– Долгая очень история. Как я считаю, врачи в Новосибирске так и не смогли до конца объяснить, что у меня. Не смогли даже поставить диагноз. Потом я съездил в Москву к одному очень уважаемому профессору, который очень компетентен в своём деле. Он мне всё объяснил, и я получил допуск.

– Какие мысли в тот момент крутились в голове?

– Я с таким уже сталкивался, было по школе пару таких моментов. Старался просто тренироваться, поддерживать форму, готовиться к сезону. Было хорошее время, что здесь переживать или расстраиваться? Нужно всегда верить, что у тебя всё получится, а в конце тоннеля будет свет. Вера в бога помогла мне в тот момент: есть тот, кто всё контролирует — если так случилось, то это даёт определённые уроки, опыт.

– Как тебе помогает вера, что она тебе даёт?

– Есть тот, кто тебя контролирует. Ты отпускаешь ситуацию и доверяешь это в руки божьи. Он знает, что для тебя лучше. Вот к этому, скажем так, счастливому моменту меня это привело.

– А какой урок по итогу дала та летняя история?

– Уроков много было, но самое главное — ты должен быть профессионалом, который делает максимум, находясь в конкретной ситуации. Когда ты без отговорок и оправданий ищешь ходы, как улучшить себя и делать максимум, тогда всё и образуется.

«Бек немного похож на шахматиста»

– В прошлом сезоне ты почти всегда выходил в основе «Сибири» при Немировски, в этом же только три раза появился в основе. Не думаешь ли, что сделал шаг назад?

– Да нет, раз такая ситуация, значит, надо в МХЛ показывать максимум: взрослый правильный хоккей. Если бы я думал, что сделал шаг назад, то ходил бы постоянно расстроенным. Повторюсь, ты должен отдаваться делу, несмотря на то где ты находишься. Для меня каждая игра опыт, есть моменты, которые нужно улучшать.

– Вернёмся на полтора года назад: тебе 18 лет, первый сезон во взрослом хоккее, сразу получаешь максимальное доверие от Немировски. Как себя чувствовал в тот момент, эйфории, как я понял, не было?

– Тот сезон был поучительным, там было много моментов игровых, которые я не реализовал. Прям очень много. Я даже не по 20 минут играл. Благодарен Дэвиду, он мой первый тренер в КХЛ, столько давал играть. Сейчас на это смотришь и начинаешь ценить тот момент. Понятно, что я был заряжен на максимум, тот сезон дал много опыта.

Егор Климович в составе «Сибири» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

– В одно время ты с братом выходил в одном звене с Тейлором Беком, можешь рассказать, какого уровня это мастер?

– Бек здорово умеет отдавать передачи, настоящий интеллектуал. Он, может быть, не такой быстрый, но при этом немного похож на шахматиста. У нас тогда отличная тройка собралась: Ваня очень умный центральный, всегда страхует, Тейлор может отдать, я могу. Бек очень много подсказывал как мне, так и Ване. Он очень хороший человек в жизни.

– Почему выпал из состава, когда главным тренером стал Кривокрасов?

– Если честно, не знаю.

«Когда стоишь на гимне и видишь поднятый стяг отца, не можешь плохо играть»

– Почитывал ли ты комментарии в соцсетях в прошлом году? Там ведь временами была реально жуть, очень много критики.

– Если бы я читал, то через неделю уже в психушке лежал бы (смеётся). Это тоже определённый опыт, критика была оправданна, не было той результативности, которой ждали. Стараюсь не читать: как после плохих матчей, так и после хороших или выдающихся. Это сбивает, нужно быть сфокусированным. Мнение людей меняется легко, есть такое выражение: в газеты, в которых вчера писали хвалебные заголовки про тебя, завтра будут просто заворачивать рыбу. Я как-то раз прочитал и понял, что так оно и есть.

– Более молодым коллегам можешь посоветовать то же самое?

– Да. Меня этому родители давно научили, ещё с первого сезона в МХЛ. Ко мне, к Ване, а уже и к Феде с Никитой (родные братья Егора. – Прим. «Чемпионата») такое пристальное внимание не только из-за игры, но и из-за фамилии, отца. Люди разные бывают — когда что-то не нравится, хотят задеть. Мне лично всё равно на это. Пройдя через эти моменты, я понял, что для тебя это не играет никакой роли.

– Ты в предыдущих интервью говорил уже, что в блате тебя и твоих братьев обычно обвиняют те, кто сам недотягивает по разным причинам до этого уровня. Когда отец перестал работать в клубе, сняло ли это какое-то лишнее давление?

– Думаю, что просто стало меньше людей, которые пишут об этом. Для меня это не было давлением – скорее честью. Особенно на старой арене — когда стоишь на гимне и видишь поднятый стяг отца, не можешь плохо играть. Ты должен соответствовать этому уровню. Это воодушевляет: сколько он в нас вложил с мамой. Это реально надо уметь: четверых парней научить дисциплине. Не найдутся в русском языке слова, чтобы описать ту благодарность.

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– Рассматриваешь ли ты Матч звёзд в качестве трибуны, чтобы показать себя? Или хочешь больше получить удовольствие, выйти на лёд и пообщаться с мастерами?

– Понятно, что хочу пообщаться с ними. Для меня это будет обычный матч: нужно показать максимум, а не просто прокатиться в полконька и уйти.