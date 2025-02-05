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Почему сборную России по хоккею не допустили на чемпионат мира 2026 года, что решила ИИХФ, всё главное

Недопуск России на ЧМ — стыд и абсурд. ИИХФ окончательно утонула во лжи
Павел Панышев
Почему сборную России по хоккею не допустили на ЧМ
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Люк Тардиф полностью дискредитировал организацию.

Накануне на проходившем в Швейцарии Совете ИИХФ обсуждался вопрос допуска российских команд к международным турнирам. В итоге Международная организация хоккея вполне ожидаемо не допустила россиян до чемпионата мира 2026 года, таким образом продлив (всё это тянется с 2022 года) отстранение нашей сборной. Под раздачу традиционно попали и белорусы.

Отметим, что, согласно уставу ИИХФ, есть ещё две возможности вернуть Россию на соревнования на сезон-2025/2026 — на конгрессе в мае и на заседании совета в октябре. Вот только питать иллюзий не стоит.

Чемпионат мира 2026 года примут швейцарские Цюрих и Фрибург. Сборная России также пропустит ближайшее мировое первенство 2025 года, которое состоится в мае в Швеции и Дании.

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«После последнего заседания Совет ИИХФ считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные команды России и Беларуси на сезон-2025/2026. Поскольку текущие условия не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующие безопасность для всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией. Крайний срок для определения того, безопасно ли повторно включать Россию и Беларусь на сезон-2026/2027, — май 2026 года на заседании Совета ИИХФ перед ежегодным конгрессом», — именно так звучит официальная формулировка ведомства Люка Тардифа.

Увы, но после ухода с поста президента организации Рене Фазеля и появления Люка Тардифа в ИИХФ просто заврались, иначе и не скажешь. Регулярно мы читаем выдумки о каком-то мифическом отсутствии безопасности, но ведь это абсурд и банальная ложь. Что именно небезопасно и почему? Складывается впечатление, что ответа на этот вопрос нет ни у самого Тардифа, ни у его приспешников.

Российские спортсмены прекрасно себя проявили на чемпионате мира по плаванию, футболисты выступают в иностранных чемпионатах, а НХЛ переполнена нашими звёздными соотечественниками. Участвуют в турнирах шахматисты, теннисисты. И никаких проблем с «безопасностью», в сторону которой постоянно кивают в ИИХФ, нигде не возникало даже близко.

Люк Тардиф

Люк Тардиф

Фото: Dennis Pajot/Getty Images

«Мы сами себя обманываем, особенно вы, журналисты. Какие-то мечты всё непонятные. Всё было заранее известно. ИИХФ – это профашистская организация, именно так получается по их действиям. Мы можем рассчитывать только на канадцев, которые сделают Кубок вызова, к которому ИИХФ будет непричастна. И все сразу сдуются, зачахнут. Канадцы убрали и послали эту организацию куда подальше и сами зовут сборные. Наши звёзды НХЛ всем нужны и интересны. Все хотят посмотреть на таких великих игроков, как Бобровский, Овечкин, Кучеров и другие. Это звёзды мирового хоккея. А ИИХФ, повторюсь, тупая профашистская организация, пусть сидят на ровном месте и играют свои чемпионаты мира уровня первенства двора», — в привычном для себя жёстком стиле отреагировал на очередные санкции в адрес сборной России двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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Не согласиться с Александром Викторовичем можно разве что в одном: лично у меня никакой мечты и самообмана не возникало. Действительно, на 99% всё было известно заранее, просто нужно было официально задокументировать решение и представить его общественности. Получилось, как обычно у ИИХФ при Тардифе у руля, слабо и некачественно.

Истинная причина недопуска России – боязнь одной из сильнейших сборных мира и нежелание честно конкурировать на льду. Не будем забывать, что в Совете ИИХФ и в заместителях у Тардифа хватает персонажей из недружественных государств: Финляндии, Чехии и так далее. Всем этим лицам выгодно, чтобы России на чемпионатах мира не было, ведь в таком случае попасть в медали или выиграть турнир будет гораздо проще. Однако с международным спортом, основанном на честном соперничестве и объединении людей, подобный трусливый и дискриминационный подход не имеет ничего общего. Больше похоже на первенство двора, как верно заметил всё тот же Кожевников.

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