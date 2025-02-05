«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин забил в третьем матче подряд! После небольшого спада капитан «Вашингтона», видимо, окончательно вернулся. На счету Ови 5 (3+2) очков в этих встречах.

Теперь Алекс находится на расстоянии всего 16 голов от Уэйна Гретцки. До нового рекорда — 17 шайб.

Безумный гол в матче с «Флоридой» позволил Овечкину добраться до показателя в 25 шайб в нынешнем сезоне. Нападающий «столичных» покорил эту отметку в 19-й раз в карьере. Александр вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по такому показателю, обойдя Яромира Ягра и вплотную приблизившись к Горди Хоу (20).

Кроме того, Ови набрал 1589-е (878+711) очко и подобрался на расстояние одного очка к Филу Эспозито (1590), занимающему 11-ю строчку в списке лучших бомбардиров за всё время существования лиги. Он также обновил своё же достижение по количеству голов в пустые ворота.

А заодно и приблизился к ветеранскому снайперскому рекорду НХЛ. По количеству шайб, заброшенных хоккеистом в возрасте 39 лет, Овечкин вышел на девятое место в истории. Рекорд принадлежит всё тому же Хоу, забившему в этом возрасте 39 голов.

В Северной Америке, естественно, отреагировали на 878-ю шайбу Овечкина. Приводим самые интересные комментарии наших заокеанских коллег.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Забивать в пустые ворота нелегко»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила, что, несмотря на то что Ови забил в пустые ворота, это было не так просто.

«Овечкин забил гол, продолжив Великую погоню. Алекс, конечно, не мог уйти с пустыми руками.

39-летний игрок получил шайбу всего за две секунды до конца матча и забил в пустые. Шайба пересекла линию ворот всего за 0,1 секунды до конца основного времени, сделав счёт 6:3 и поставив точку во встрече.

Теперь ему не хватает 17 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать лучшим голеадором в истории НХЛ.

Кроме того, как Овечкин отметил ранее в этом году, забивать в пустые ворота нелегко. Вы обороняете преимущество и противостоите команде, играющей «6 на 5» и делающей всё возможное, чтобы забить. Это не так просто. Если бы это было так легко, у всех было бы гораздо больше шайб в пустые ворота.

Алекс Овечкин в 19-й раз за свою легендарную карьеру преодолел отметку в 25 голов. Единственный случай, когда он этого не сделал, пришёлся на сокращённую из-за COVID регулярку-2020/2021, где у него было 24 шайбы. Ови никогда не проводил полный сезон, забив менее 25 голов. Просто нереально то, свидетелями чего мы становимся», — написала Сильбер.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти напомнил, что капитан «Вашингтона» даже не является лидером сезона по голам в пустые ворота.

«Да, 6 из 25 голов Алекса Овечкина — это шайбы в пустые ворота.

Так же, как 7 из 26 у Микко Рантанена — это голы в пустые ворота. Кроме того, 6 из 23 шайб Кирилла Капризова — это голы в пустые ворота. И 5 из 24 Адриана Кемпе — это голы в пустые ворота.

Вообще, у Алекса Овечкина 48 шайб в последних 73 матчах, начиная с 27 января прошлого сезона. А ведь ему 39 лет», — написал Гулитти.

«Вишенка на торте»

Пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Ови удерживает ещё один рекорд.

«Он в 17 голах от истории… Напоминаем: они не спрашивают как, они спрашивают – сколько.

Овечкин набрал 90 (45+45) очков в 73 матчах за карьеру с «Флоридой», он занимает первое место в истории НХЛ по количеству голов, передач и очков во встречах с «Пантерз», — написала пресс-служба «столичных».

Пресс-служба НХЛ отреагировала так: «Его 19-й сезон с 25 голами. 17 шайб от того, чтобы побить рекорд Гретцки. Всё это — в 39 лет».

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд напомнил, когда Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Вашингтон» обыграл действующего чемпиона «Флориду» со счётом 6:3 и закрепил победу вишенкой на торте.

Алекс Овечкин забил гол в пустые ворота за десятую долю секунды до конца матча, опередив сирену идеальным броском из нейтральной зоны. Эта шайба стала 878-й для Овечкина в его карьере, что позволило ему приблизиться на расстояние 17 голов от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Алекс финтом-обманкой обошёл нападающего «Флориды» Эвана Родригеса, создав для себя достаточно места, чтобы произвести бросок с центра площадки.

После того как Овечкин попал в ворота, на «Кэпитал Уан-Арене» наступила пауза, поскольку судьи пошли смотреть видеоповтор потенциального гола. Верхняя камера сыграла решающую роль, показав, что шайба пересекла линию как раз перед тем, как таймер дошёл до отметки 0,0.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

39-летний Овечкин теперь имеет в своём активе 25 голов в 37 матчах этого сезона. Если капитан «Кэпиталз» продолжит забрасывать 0,68 шайбы за встречу, то повторит рекорд Гретцки 4 апреля в игре с «Чикаго» и побьёт его 10 апреля в матче с «Каролиной», — написал Оланд.

«В истинной манере Oви»

В «Вашингтоне» также прокомментировали такой необычный гол Овечкина.

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери высказался так: «В истинной манере Oви: за 0,1 до конца матча. Я посмотрел на Рэдди [Тейлора Рэддиша], и он сказал: «Всё чисто. Гол засчитают». Зелёный свет за воротами помогает нам понять, в какой момент шайба попадает в ворота. Зелёный свет загорелся, поэтому мы думали, что всё будет хорошо. Затем мы увидели повтор — шайба зашла за 0,1 секунды до конца, так что гол засчитали», — сказал Карбери.

Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон предположил, что Ови повезло из-за его погони за рекордом Гретцки.

«Происходит что-то особенное. Его пауза перед броском за три секунды до конца и гол за десятую долю секунды… наверное, всё из-за Гретцки. Мы продолжим ему помогать в погоне [за рекордом]», — сказал Уилсон.