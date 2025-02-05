Нужно ли усиление «Вашингтону»? Пойдёт ли «Торонто» ва-банк? Восток НХЛ перед дедлайном

Продолжаем разбирать готовность команд НХЛ к дедлайну обменов. Позавчера мы поговорили про все команды Запада, а сегодня на очереди куда более интригующий Восток с его ожесточённой борьбой за восьмёрку.

Всё на продажу

«Баффало»

Шутки уже как-то неуместны: «Сэйбрз» превратились в ожившую хоккейную депрессию. Даже после четырёхматчевой победной серии они отстают от предпоследнего места конференции на четыре очка, пусть и с играми в запасе. Недолгие слухи о том, что «клинки» могут ворваться в борьбу за Элиаса Петтерссона, были закончены после обмена Джей Ти Миллера. Давно идут слухи о возможности обмена захандрившего форварда Дилана Козенса или кого-то из пары защитников Пауэр/Байрэм — и если так, то здравствуй, перестройка №3.

Джейсон Цукер Фото: Scott Kane/AP/ТАСС

Впрочем, это всё слухи, а у «Баффало» есть и истекающие контракты «ренталов». Опытный Джейсон Цукер в 33 года идёт чуть ли не на лучший сезон в карьере (40 очков в 51 матче), а почти двухметровый Джордан Гринвей может легко вписаться в нижние звенья условной «Флориды», где любят больших и злых. Почти 37-летний Джеймс Раймер даже в такой ситуации держит свой уровень и может стать дешёвой опцией для глубины в воротах.

«Филадельфия»

Четыре последних встречи «лётчики» проиграли с суммарным счётом 2:13. На фоне новостей о резком повышении потолка мотивация обмена Фараби и Фроста выглядит всё более загадочной — по крайней мере, загадочной выглядит скромная компенсация, ещё и оставившая дыру в центральной оси. Если команда в межсезонье не выменяет того же Козенса или другого молодого центра, менеджмент «Филадельфии» мало кто поймёт.

Как уже упоминалось, рынок защитников очень скуден — и «лётчики» могут очень выгодно продать Расмуса Ристолайнена, который в 30 лет проводит первый «плюсовой» сезон в карьере. Давно ходят слухи об интересе к рабочему форварду Скотту Лотону. Да и кто знает — вдруг Андрей Кузьменко за восемь игр успеет показать такой уровень игры, чтобы его ещё раз обменяли в команду получше.

«Питтсбург»

При взгляде на состав «пингвинов» есть ощущение, что летом команда устроит большую распродажу и отправится в поход за новыми «некстванами», которые должны появиться на ближайших драфтах. Однако на дедлайне, кажется, это вряд ли произойдёт. Ну а «ренталы» у команды не особенно впечатляет — может, кто-то захочет дать 15-й последний шанс Ессе Пульюярви? Или возродить тухнущую карьеру Энтони Бовиллье, который даже на фланге у Кросби не заиграл? Сомнительно, мягко говоря.

«Монреаль»

Атакующие подвиги «Канадиенс» в какой-то момент всколыхнули надежды местных болельщиков, но защита уровень плей-офф пока очевидно не тянет. При этом у «Монреаля» предостаточно игроков на истекающих контрактах: опытный праворукий домосед Дэвид Савар, выигрывавший чемпионство с «Тампой»; выстреливший в этом сезоне центрфорвард Джейк Эванс, который много играет в меньшинстве и может быть «Коулмэном-Гудроу» этого дедлайна; сравнительно экономные по цене варианты для нижних звеньев Кристиан Дворак и Йоэль Армия.

На перепутье

«Айлендерс»

Именно игрок команды из Нью-Йорка сейчас возглавляет все рейтинги хоккеистов, потенциально доступных для обмена — и это Брок Нельсон. Кажется, американец чуть ли не вечность был вторым центром «Айлс», стабильно набирая не менее 50 очков за сезон и ответственно действуя в обороне. Скоро Нельсон сыграет за сборную США в «Турнире четырёх»: возможно, там его смогут лучше разглядеть представители других клубов, в списке претендентов ходит чуть ли не четверть лиги. Кайл Палмьери тоже может оказаться крайне интересным лотом на дедлайне.

Брок Нельсон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Однако есть одно «но», и это «но» зовут Лу Ламорелло. «Только богу и Лу известно»: примерно так западные журналисты описывают стратегию команды на дедлайн. Драфт-пики «Айлс» вряд ли будут тратить, но свежая семиматчевая победная серия может стать причиной, из-за которой менеджмент «островитян» решит ещё один разик побороться за плей-офф с теми, кто есть. Впрочем, недавняя череда травм может повлиять на итоговое решение.

«Бостон»

Дорогостоящий Элиас Линдхольм идёт на сезон в 40 очков. Всплеск после увольнения Джима Монтгомери оказался очень коротким. Джереми Свейман, которому выдали $ 8,25 млн, отражает 89,8% бросков. Что там ещё в резерве кадровых решений есть, нарисовать круг и квадрат? Если без шуток, то «мишки» оказались в очень сложном положении: команда со звенящим Пастрняком и относительно молодой обороной вряд ли может уйти в тотальную перестройку. Однако ресурсов для того, чтобы резко перевернуть состав в стиле «Вашингтона», у «Брюинз» на руках мало.

Что «мишки» будут делать с Брэдом Маршаном? Контракт капитана команды истекает — и в теории он мог бы принести команде очень нужные активы. Запрет на обмен в контракте Маршана касается лишь восьми команд, но вряд ли любые подобные шаги будут возможны без согласия игрока. Красиво было бы повторить историю Антуана Верметта, который 10 лет назад покинул «Аризону» на дедлайне, выиграл Кубок и летом снова стал «койотом».

Точечные усиления

«Вашингтон»

Перед сезоном букмекеры давали на чемпионство «столичных» коэффициент 67 — ну а сейчас команда идёт по третьему лучшему графику в своей истории. Логично было бы сказать: это лучший шанс принести городу и лично Овечкину второй кубок! Давай, не жалей драфт-пиков, вези в команду всех, кто доступен! Однако не всё так просто. В топ-6 у «Вашингтона» уже есть отлично устоявшиеся связки, которые прямо сейчас как будто и нет смысла ломать, да и не стоит забывать, что треть этого состава команды приехала в столицу только летом.

Даже защита, которая провисает почти у всех претендентов, выглядит прочной и будет нуждаться в усилении только в случае больших травм, при этом в запасе кукует несчастный Александр Алексеев, который с ноября не играет. В общем, менеджерам виднее, но со стороны кажется, что «Вашингтону» не нужны революции, а необходима классическая работа в дедлайн: кто-то большой и злой в нижние звенья.

«Детройт»

«Детройт» 10 лет не был покупателем на дедлайне. Команда и сейчас не должна была оказываться на этой позиции, но смена главного тренера дала такой эффект, которого вряд ли ожидали даже самые ярые оптимисты. На дистанции в 20 матчей успехи при Тодде Маклеллане уже нельзя назвать эффектом свежего лица — лучше заиграли почти все хоккеисты команды, пусть даже к паузе в сезоне она явно подходит уставшей.

Тодд Маклеллан Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

При этом глубина защиты так и остаётся проблемой для команды. До сих пор непонятно, почему «Детройт» летом с доплатой скинул в «Сан-Хосе» Джейка Уолмана, который прекрасно заиграл в Калифорнии. При этом в «Детройте» остался Джастин Холл, который даже за 11-12 минут за матч успевает довести многих болельщиков команды до сердечного приступа. Останься Уолман в «Детройте», менеджменту особенно и не надо было задумываться — а так команде нужен ещё один защитник на рынке, где их будет немного.

«Коламбус»

«Мундиры» могут усиливать любую позицию в составе, и это не преувеличение. Никто не ждал, что этот ростер, да ещё и ослабленный травмами всех сортов, будет цепляться за восьмёрку — но они идут около зоны плей-офф, хотя лишь три форварда команды зарабатывают более $ 3 млн. Тотальное невезение с травмами выбило из состава ещё и Шона Монахана и Кирилла Марченко, но бо́льшая часть их восстановления придётся как раз на паузу в чемпионате.

Нелепая травма российского нападающего: Кирилл Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»

В какой-то момент шли слухи об обмене Ивана Проворова, который летом выходит на рынок НСА. Однако 16-летний брат защитника Владимир недавно достиг договорённости об игре за университет штата Огайо с сезона-2027/2028, и теперь сложно представить, что старший брат покинет Огайо в такой момент. Кроме того, этот «Коламбус» объединён одной целью — и вы прекрасно понимаете, ради кого они бьются.

«Нью-Джерси»

Чуть ли не пару месяцев назад стало понятно, что «дьяволам» нужен хороший третий центр за спину дуэта Хьюз — Хишир: Эрик Хаула проводил довольно блёклый сезон. Пожалуй, это будет главной и потенциально единственной целью команды на этот дедлайн с учётом той масштабной работы, которая была проведена летом. «Дэвилз» называются в числе кандидатов на Эванса из «Монреаля», а ещё их вполне может заинтересовать Жан-Габриэль Пажо из «Айлендерс», у которого ещё год контракта.

«Оттава»

Перед стартом сезона к этому составу «Оттавы» возникало много вопросов, однако Линус Улльмарк очень сильно помог «сенаторам». После его травмы 22-летний Леэви Мериляйнен заиграл даже лучше, победив в 8 из 11 матчей, в которых был стартовым голкипером. Ситуация «сенаторов» осложняется из-за прошлых ошибок менеджмента, которые растратили много драфт-пиков на плохие обмены и странные решения на драфте. Тем не менее команда, которая не видела плей-офф с 2017-го, хочет вернуться туда уже сейчас. Первые звенья у команды и так выглядят интересно, но помощь нижним тройкам однозначно нужна.

«Флорида»

Несмотря на ожидаемые летние потери, бо́льшая часть чемпионского костяка осталась на месте и подписана на длительные контракты. Рост потолка даже облегчит «пантерам» работу на рынке свободных агентов, но это будет летом. А что сейчас? Два финала подряд не только снимают с команды лишнее давление, но и сильно осушили запасы активов, которые можно было бы отдать на дедлайне. Если верить Эллиотту Фридману, основная цель команды — праворукий защитник. Логично с учётом того, что такой в составе «пантер» лишь один — Аарон Экблад.

«Тампа-Бэй»

Шесть основных форвардов команды получают $ 43,9 млн, остальные семь — чуть менее $ 6 млн. Впрочем, у «Тампы» в этом году хотя бы есть материал на две работающих тройки, а не на одну, но разрыв в уровне таланта между топ-6 и боттом-6 всё равно гигантский, третьему звену нужна помощь. Авторы The Athletic считают, что оптимальным вариантом был бы Трент Фредерик из «Бостона», весящий почти центнер силовик. Впрочем, вингеры третьего звена — самый ходовой и дешёвый товар на дедлайне, так что у «молний» будет выбор.

Ва-банк

«Торонто»

Ситуация с комплектованием атаки у «Торонто» и «Тампы» очень схожа: огромный перекос на высокооплачиваемую топ-6. Однако если «Лайтнинг» уже выиграли свои Кубки и с этим костяком ещё годика три-четыре точно проживут, то у «Мэйпл Лифс» на рынок летом выходят и Митч Марнер, и Джон Таварес. «Торонто» рискует закончить эру «Большой четвёрки» с одной выигранной серией плей-офф, что может стать главным пшиком последнего десятилетия.

Получат ли звёзды «Торонто» усиление? Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Никому в клубе этого не хочется, поэтому «Торонто» неизбежно надо усиливать третье звено, и особенно его центр. Слухи вокруг «листьев» клубятся самые разнообразные, но есть подозрение, что многие из них подогревают медиа: «Торонто» магнитит просмотры и комментарии. У клуба есть пара интересных молодых игроков, которых можно использовать в обмене, и трейдов можно и нужно ждать.

«Каролина»

Сложно представить себе обмен масштабнее, чем переход Рантанена. Однако «Каролина» показала, что умеет рисковать крупно, что было характерно и для прошлогоднего обмена Гюнцеля, и можно ждать дальнейших шагов. Кроме того, в игре остаётся и пик первого раунда, и то бесчисленное количество прав на задрафтованных технарей из России, которые под игровую философию этой команды не особенно подходят. Теперь от этой команды можно ждать любых шагов.

Как сообщается, «ураганы» готовы искать вратаря: Фредерик Андерсен слишком подвержен травмам, а идти в плей-офф с Петром Кочетковым кому-то кажется довольно рискованным. «Каролина» как раз выглядит командой, которая может вытащить Джона Гибсона из «Анахайма»: разве что места под потолком не хватает, но менеджмент команды уже показал, что умеет находить законные лазейки в правилах.