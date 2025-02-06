«Кузня» захватила лидерство, за плей-офф идёт яростная битва. Что происходит в ВХЛ

Сезон OLIMPBET-ВХЛ начинает заходить в решающую стадию, где каждый решает свои задачи: кто-то старается успеть получить посев повыше, кто-то отчаянно старается зацепиться за последнюю возможность попасть в плей-офф, а кто-то банально пытается обрести стабильность.

Давайте посмотрим, что случилось в лиге за последнее время.

Смена лидера

Конкуренция в верхней части таблицы на удивление ожесточённая. Несмотря на то что «Динамо» из Санкт-Петербурга долгое время удерживало первое место и играло очень стабильно, конкуренты не дремлют. Но дело не только в них: подопечные Гришина выиграли лишь три матча из 10 в новом календарном году. Спортивный директор команды Михаил Бирюков среди причин январского провала выделил работу на главную команду, которая периодически «дёргает» из Санкт-Петербурга ценные кадры, а также премудрости календаря – первый матч был проведён только 6 января, да и тот на выезде с «Югрой».

Единоличным лидером чемпионата сейчас является «Горняк-УГМК», который до сих пор забивает больше всех в ВХЛ. Самый важный матч был сыгран вчера, 5 февраля, как раз с «Динамо»: свердловский клуб уже в первом периоде повёл с разницей в три шайбы и спокойно довёл дело до итоговой победы. А главным залогом успеха стала командная работа – одного или пару человек выделить нельзя.

ХК «Горняк-УГМК» Фото: vhlru.ru

Однако по потерянным очкам «Горняк-УГМК» уступает новокузнецкому «Металлургу», который в январе сметал всех соперников. «Кузня» с начала января вообще не уходила с площадки без набранных очков. Подопечные Лунёва в последних трёх матчах забросили 18 шайб, а главной звездой команды стал не кто иной, как Дмитрий Соколов, который не прижился в этом сезоне ни в Нижнекамске у Леонтьева, ни во Владивостоке у Тамбиева. Форвард в последних трёх играл забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи. Такая реинкарнация по-вэхаэловски.

Как дела у финалистов последнего розыгрыша Кубка Петрова

Здесь можно не разглагольствовать – всё по-прежнему. Победа в Евро-Азиатском Кубке Дружбы в Туле будто бы немного оживила «Нефтяник», но та нестабильность, что сопровождает альметьевцев на протяжении всего сезона, никуда не делась. Действующий чемпион отстаёт от зоны плей-офф на восемь очков, а с условием, что провести осталось 16 матчей, шансов, откровенно говоря, немного. К тому же конкуренты тоже не прохлаждаются.

АКМ – главный хедлайнер в ВХЛ в этом сезоне. Правда, не в хоккейных, а в околохоккейных делах. В последних пяти матчах туляки набирают очки, но их положение остаётся шатким – от 17-го места отрыв составляет лишь четыре очка. 29-летний Ирек Галявиев, недавно возглавивший команду, пока не проваливается, однако в таком амбициозном клубе будут смотреть на результаты во второй части чемпионата.

Самые горячие команды

«Дизель», который, казалось, растерял все шансы на выход в плей-офф, преобразился после Нового года и уже находится всего в одном очке от заветного 16-го места. Пензенский клуб проиграл лишь два матча из последних 10, а по итогам позапрошлой недели сразу три игрока стали лучшими во всей лиге: вратарь Данил Кудашев, защитник Олег Погоришный и нападающий Александр Борисенков. Кудашев успел получить уникальный презент по итогам матча с «Динамо» — многолетний запас автомобильных масел. А что, в хозяйстве точно пригодится. На вопрос, найдёт ли голкипер ему применение, последовал ответ: «Обязательно, у меня семья большая».

ХК «Дизель» Фото: vhlru.ru

Есть в лиге и ещё одна команда, которая сейчас в огне – ЦСК ВВС. Самарский клуб победил в каждом из шести последних матчей, и всё в основное время. Но для борьбы за плей-офф даже этого мало, слишком многое было упущено ранее. 12 очков отставания на финише чемпионата – это слишком. Однако уважение за проявленные волевые качества выразить однозначно нужно.

Терпят крушение

Как потерпеть 11 поражений подряд и остаться в зоне плей-офф? Расскажет подробно «Южный Урал»! Неизвестно, как в Орске отпраздновали Новый год, но после его наступления дела у команды пошли самым ужасным образом – южноуральцы проигрывали даже тем, кто находится вне зоны плей-офф. В последнем матче «Южному Уралу» удалось одержать долгожданную победу, может быть, это станет началом подъёма?

Впрочем, завяз в трясине не только орский клуб, но и «Кристалл», который, к слову, свою серию поражений так ещё и не прервал – пока их накопилось восемь. И здесь встаёт вопрос: были бы шансы на плей-офф у саратовцев многим выше, не случись череда неудач? Есть огромные сомнения.

Борьба за плей-офф

Форвард «Югры» Марсель Шолохов в недавнем интервью сказал: «ВХЛ — более плотная лига, чем КХЛ. Посмотрите в таблицу, первую команду от 25-й разделяет лишь два десятка очков. Очень жёсткая борьба за первые места и за путёвки в плей-офф. В КХЛ не так». Не слишком ли громкое высказывание, может возразить читатель? Нет, Марсель абсолютно прав. Пока в КХЛ на Западе мы наблюдаем за потугами «Витязя» и «Куньлуня», которые являются скорее формальными, а на Востоке «Нефтехимик» и «Лада» отпустили «Сибирь» и «Адмирал» настолько, что ни о какой погоне речь уже не идёт, в ВХЛ происходит настоящая борьба за сладкое место в топ-16.

Если брать трёхочковый диапазон (при желании можно взять и больше), то три путёвки в плей-офф сейчас разыгрывают семь команд: «Южный Урал», «СКА-Нева», «Буран», «Звезда», «Зауралье», «Дизель» и «Барс». Каждой из них осталось провести примерно 15 матчей, и концовка обещает быть интересной.