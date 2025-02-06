Суперзвено с Панариным тащит «Рейнджерс» в плей-офф! А Шестеркин спровоцировал Маршана

Меньше недели назад «Рейнджерс» и «Бостон» уже проводили очный матч. Ознаменован он был возвращением Джей Ти Миллера в стан «синерубашечников», и дебют с личной точки зрения получился блестящим – дубль, игра в звене с Панариным и Зибанеджадом. Но выиграть ту встречу его команде не удалось.

Сегодня с первых минут было понятно, что сошлись два клуба, которые являются прямыми конкурентами за место в плей-офф – и «Рейнджерс», и «Бостон» старались играть аккуратно и надёжно. Первого гола пришлось ждать 26 минут, и получился он слегка похожим на победный в матче с «Вегасом» — Миллер пошёл в прессинг и помог отобрать шайбу, Зибанеджад моментально скинул шайбу на Панарина, который броском в касание открыл счёт.

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Хозяева владели инициативой, выход «один в ноль» был у Мэтта Ремпе, но 16-секундный провал в конце периода мог стоить очень дорого подопечным Лавиолетта – Пастрняк и Линдхольм огорчили Шестёркина, а «Брюинз» ушли на второй перерыв, ведя в счёте.

Часто, когда речь заходит о вратарях, говорят, что они должны просто ловить, и этого будет достаточно. Но это точно не про Шестёркина. Игорь может влиять на игру по-разному: сделать острую передачу, попытаться бросить по пустым воротам, пойти заступаться за партнёра, спровоцировать соперника или вынудить заработать того удаление. Последнее в третьем периоде и случилось – российский голкипер грамотно подставился под Маршана, вынудил его нарушить правила, а «Рейнджерс» по итогу большинства сравняли счёт. Да, по протоколу шайба была заброшена в равных составах, но сути это не меняет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Победный гол организовала связка Крайдера и Зибанеджада, сделали они это в меньшинстве. У болельщиков нью-йоркской наверняка возникли сладкие флэшбеки – ещё года два-три назад эта парочка часто радовала такими моментами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:2 – «Рейнджерс» во второй раз подряд одерживают важнейшую волевую победу, до зоны плей-офф четыре очка. А Артемий Панарин в огне! Российский форвард стал важной частью нового суперзвена, которое Лавиолетт построил после того, как Миллер перешёл в команду.

Но больше всего переход оживил Мику Зибанеджада – в последних трёх матчах у шведа шесть очков. До этого в девяти играх было лишь три.