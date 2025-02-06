Из-за решения ИИХФ не надо расстраиваться. У нас есть поводы для радости!

Более чем ожидаемо первой реакцией на решение ИИХФ стало разочарование. До сих пор в памяти теплятся воспоминания об Олимпиаде-2022 — о последнем крупном турнире, на котором российская хоккейная сборная играла.

Когда наша команда дошла до финала, казалось, что хоть и мы уступили Финляндии, но впереди ещё будет много хорошего. Как это нередко бывает, после обидного поражения сейчас настроимся на чемпионат мира как на главный турнир года — и, может, заберём наконец своё золото.

На деле всё вышло иначе.

С Олимпийских игр в Пекине прошло уже почти три года. А тот матч с Финляндией так и остался последним случаем, когда мы играли на крупном международном турнире (уж простите, фанаты Кубка Первого канала). И останется таковым минимум до сезона-2026/2027.

Ведь ИИХФ приняла решение не допускать сборную России до ЧМ-2026. Мы пропустим сей праздник хоккея уже в пятый раз.

Матч с участием сборной России по хоккею Фото: fhr.ru

Реакция в виде грусти, разочарования и даже злости понятна. Но в таких ситуациях важно сохранять голову холодной. Чтобы твоими сильными эмоциями и в некотором роде аффективным состоянием не смогли воспользоваться.

И, задумываясь о том, что произошло, понимаешь: а ведь всё не так плохо, как нам хотят это подать! Есть поводы считать, что итоги февральского Конгресса ИИХФ дают нам положительные сигналы.

Во-первых, на заседании наконец позволили выступить Павлу Буре — законному члену Совета ИИХФ от России. Он, хотя и участвовал в Конгрессе только дистанционно, смог высказаться. Это явно говорит о том, что мнением российской стороны точно интересуются. Насколько его на самом деле принимают во внимание — это, конечно, вопрос, но даже простое приглашение Буре на заседание — уже огромный шаг вперёд.

Во-вторых, несмотря на принятое решение по ЧМ-2026, главный вопрос обсуждён не был. А именно — Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо через год. Становится очевидным, что если бы отношение к нашей сборной было бы однозначным, то на этом Конгрессе сразу «зарубили» бы и ОИ-2026 для нас. Но решение по главному турниру четырёхлетия принято не было. А это значит, что у нас сохраняются конкретные шансы получить допуск к турниру.

Иными словами, в условиях, которые существовали ещё год назад, скорее всего, решение было бы принято сразу. Сейчас же финальный вердикт предпочли оставить на МОК. Об этом сообщил сам Буре: «Отмечу, что решение об участии национальной команды России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет».

Кажется, что что-то чётко изменилось. В положительную сторону подвижки только начались, поэтому нужно чуть больше времени, чтобы посмотреть, куда эти движения в итоге приведут — возможно, так и подумали в ИИХФ. А передача решения по ОИ в руки МОК позволит организациям немного оттянуть время, чтобы оценить всю ситуацию полностью. Тем более что, по данным СМИ, Международный олимпийский комитет вынесет свой вердикт только после выборов президента организации — а ведь среди кандидатов там есть те, кто поддерживает возвращение России.

Кроме того, технически ЧМ-2026 ещё не потерян. На Конгрессе в мае или на заседании Совета в октябре можно будет опротестовать решение ИИХФ. Рассчитывать на изменения в этом плане, конечно, вряд ли стоит, но кто знает, что будет через полгода?

Не стоит забывать и о том, что наверняка своё веское слово скажет и НХЛ. Лига заточена на максимизацию выгоды, поэтому участие российской сборной — хоть с флагом и гимном, хоть без них — принесёт североамериканским бизнесменам дополнительную выгоду. Поэтому есть ощущение, что НХЛ будет если и не бороться за нашу команду, то хотя бы настаивать на её возвращении.

Тем более есть и конкретный повод верить в это. Так, журналистка ESPN Эмили Каплан рассказала, что руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на молодёжные чемпионаты мира. Да, взрослые не были упомянуты, но даже так — это явный прогресс!

«Несколько руководителей НХЛ в разговоре с ESPN сообщили, что надеются на возвращение сборной России на молодёжные чемпионаты мира, поскольку это важные скаутские турниры. У команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, и бо́льшая часть скаутинга проводилась в видеозаписи», — сказано в статье.

Матч с участием сборной России по хоккею Фото: fhr.ru

Так что пока многие факторы, которые ещё год назад не сыграли бы нам на руку, сейчас дают неиллюзорную надежду.

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Важно также понимать, чем ИИХФ прямо сейчас аргументирует бан сборной России. В Международной федерации хоккею главной причиной называют безопасность. Несмотря на негодование и непонимание со стороны части российских болельщиков, экспертов и журналистов, этот фактор имеет под собой реальные основания.

Год назад я уже объяснял, в чём они заключаются, поэтому не буду повторяться.

Как бы то ни было, эта причина имеет место быть. Хотя бы юридически. Если что-то случится с нашими хоккеистами, кто будет отвечать? Естественно, в первую очередь ИИХФ. Понять такую перестраховку можно. В ней нет ничего сверхъестественного, если просто задуматься и представить всю ситуацию, возможные форс-мажоры и проблемы.

Но в то же время кажется очевидным, что реальная — самая важная — причина продления отстранения заключается далеко не в каких-то спортивных или околоспортивных ситуациях. И уж тем более не в страхе сборной России или нежелании соперничать с ней на крупных турнирах — в отличие от аргумента ИИХФ, такая позиция даже не затрагивает реального положения дел. Конечно, мало кому нравится играть с нашей командой — всё-таки она входит в число сильнейших в мире, это плюс один сложный конкурент. Но именно такие соперничества привлекают больше внимания аудитории, позволяют больше зарабатывать, дают хоккеистам возможность прогрессировать — ведь настоящего прогресса можно добиться только в тяжелейших матчах. Так что, действительно веря в аргумент о страхе сборной России, человек просто поддаётся на провокацию и манипуляции, которые заставляют чувствовать злость и ненависть. А поддаваясь им, человек позволяет другим управлять собой, формировать у себя «нужные» мысли и подводить к определённым действиям.

Смотря на ситуацию с холодной головой, легко понимаешь, что настоящая причина продления бана заключается явно не в боязни сборной России или в яростном стремлении исключить сильного соперника. Настоящая причина находится за пределами спорта. Она одна. Это не вопрос мирового заговора против России. Это обыденность огромного числа людей. Поэтому решение ИИХФ не удивляет.

Однако всё равно хочется, чтобы нас поскорее допустили. Ведь это будет говорить о том, что что-то на самом деле изменилось. Не только в хоккее.

В любом случае в плане отношения к нам хоккейного мирового сообщества действительно есть огромный прогресс. Хочется верить, что это не просто так.