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Результаты матчей КХЛ за 6 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Форвард СКА забил спустя год, «Торпедо» совершило камбэк. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 6 февраля 2025 года
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«Ак Барс» прервал победную серию «Автомобилиста», а борьба за место в восьмёрке постепенно гаснет.

6 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Принс (Шулак, Шестаков) – 37:57 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Мищенко) – 54:20 (5x4)     2:1 Старков (Солянников) – 60:55 (4x3)    

Дальневосточное дерби получилось крайне скупым на голы: в этом велика заслуга голкипера «Амура» Дамира Шаймарданова, отразившего более 40 бросков соперника. «Амур» благодаря голу Алекса Гальченюка перевёл встречу в овертайм, но Степан Старков быстро принёс победу «морякам».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Набиев) – 01:24 (5x5)     2:0 Ремпал (Хафизуллин, Ливо) – 15:24 (5x4)     2:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 33:08 (5x5)     3:1 Хмелевски (Науменков, Ремпал) – 47:45 (5x5)     4:1 Тодд – 56:41 (en)    

«Салават» в этом году почти не испытывает проблем с середняками и аутсайдерами, тем более на домашнем льду. В этот раз Игорь Бобков пропустил два сравнительно лёгких гола уже в первом периоде и был заменён в перерыве. Смена голкипера чуть встряхнула «Нефтехимик», но гостей хватило лишь на один гол, которого уже было мало. Джош Ливо не забил, хотя нанёс пять бросков в створ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бикмуллин (Манукян, Камара) – 25:54 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Спунер, Меркли) – 38:14 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Спунер, Мартынов) – 47:34 (5x5)    

Уже в первом периоде «Авангард» нанёс 21 бросок в створ и даже забил, однако челлендж «Лады» отменил гол. Тольяттинский клуб открыл счёт, однако дубль Дамира Шарипзянова перевернул ход матча. Атаки хозяев в третьем периоде эффекта не принесли: «Лада» продолжает серию поражений и шансы на плей-офф теперь кажутся призрачными.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Фрейз (А. Радулов, Бут) – 53:33 (5x4)     2:0 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 59:45 (5x4)    

Как оказалось, по «Локомотиву» очень сильно ударила травма Данила Исаева, поэтому тренеры приняли логичное решение сыграть в более закрытой манере. Ярославцы сыграли в своей стереотипной манере и одержали сухую победу благодаря двум шайбам легионеров в концовке матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Голдобин, Локтионов) – 28:32 (5x4)     0:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 34:25 (5x5)     1:2 Воронин (Белевич) – 38:22 (5x5)     2:2 Тертышный (Виноградов, Филлипс) – 51:44 (5x5)     3:2 Кагарлицкий – 65:00    

73 броска в створ на две команды — пожалуй, от игры «Торпедо» и «Спартака» такого можно было ожидать. К середине матча красно-белые повели 2:0: казалось, что «Нагорный» увидит очередное домашнее поражение. Однако нижегородцы отыгрались благодаря шайбам Кирилла Воронина и Никиты Тертышного, В серии буллитов была реализована лишь одна попытка — последняя.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Терехов) – 08:05 (5x5)     2:0 Галимов (Яшкин, Пустозёров) – 17:48 (5x4)     2:1 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 18:40 (5x5)     3:1 Яшкин (Семёнов, Галимов) – 22:51 (5x4)     4:1 Кошелев (Билялов, Семёнов) – 59:19 (en)    

Главный матч дня проходил в Казани: «Автомобилист» имел 11-матчевую победную серию, «Ак Барс» только что учинил погром в Петербурге и выиграл четыре матча подряд. Серия продолжилась у казанской команды: в начале матча чётко сработали спецбригады «Ак Барса», а потом хозяева правильно играли по счёту и отвечали хорошими контратаками.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5)     1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5)     2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)    

«Витязь» проводил свой юбилейный матч в КХЛ, к тысячной игре команда надела специальную ретро-форму. Это никак не помогло обыграть СКА, которому после разгрома от «Ак Барса» явно надо было «отмазываться». Уже к середине матча питерский клуб вёл 3:0 и спокойно довёл дело до победы. Главным событием стал гол Павла Дедунова: форвард набрал первое очко в своей 30-й игре в сезоне и забил впервые с 6 февраля прошлого года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Alexei Kruchinin, Калдис) – 02:58 (5x4)     0:2 Чебыкин (Щучинов, Ильин) – 05:45 (5x4)     0:3 Аймурзин (Котляревский, Барберио) – 26:57 (5x5)     1:3 Мамин (Нестеров) – 30:27 (5x5)     2:3 Ярош (Мамин, Карнаухов) – 43:08 (5x5)     2:4 Котляревский – 52:57 (5x5)     3:4 Полтапов (Долженков, Седов) – 53:58 (5x5)    

Совсем недавно «армейцы» громили череповецкий клуб без единого шанса для гостей, а сегодня команда Андрея Козырева перевернула всё с ног на голову. Благодаря раннему удалению Дениса Гурьянова на пять минут «Северсталь» забила два быстрых гола, а потом контролировала ход игры. ЦСКА смог вернуться в игру в третьем периоде, но не больше.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 04:25 (5x5)     0:2 Гусев (Уил) – 13:38 (5x5)     1:2 Кэмпбелл (Паутов, Дрозг) – 49:27 (5x5)     1:3 Комтуа (Рашевский) – 57:55 (en)     1:4 Гусев (Готовец) – 58:33 (en)    

Камбэк «Торпедо» осложнил жизнь «Куньлуню», но вряд ли хоккеистам китайского клуба сообщали об этом по ходу игры. Она с самого начала складывалась для них неудачно после раннего гола Дилана Сикуры, а потом Никита Гусев удвоил успех. «Куньлунь» сражался до конца, дважды играл с пустыми воротами, но оба раза пропускал. «Куньлунь» отстаёт от зоны плей-офф на девять очков, и даже очный матч с «Торпедо» мало поможет сократить разрыв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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