Матвей Мичков сегодня едва не оформил хет-трик, а его «Филадельфия» упустила победу.

Овечкин – мощь! Забил 879-й гол в НХЛ и сравнялся с легендой, но его затмил другой русский

Александр Овечкин семимильными шагами приближается к снайперскому рекорду НХЛ всех времён – российский капитан «Вашингтона» не уходил без заброшенных шайб в трёх последних матчах и сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до 16 точных бросков.

Очередной отметкой на его Великом пути могла стать Филадельфия – вместе со «столичными» Овечкин приехал в гости к «Флайерз», которые потерпели четыре поражения подряд и свалились на предпоследнее место в Восточной конференции. В то время как «Вашингтон» с солидным запасом возглавлял её.

Но открыли счёт как раз «лётчики», и сделал это другой нападающий из России – Матвей Мичков. Дела у 20-летнего форварда, как и у его команды, в последнее время шли, мягко говоря, не очень. Матвей не мог набрать очков на протяжении семи последних матчей, и на этом отрезке произошёл его конфликт с Джоном Тортореллой, который вылился в игру с минимальным айс-таймом Мичкова в НХЛ – всего 8 минут и 30 секунд во встрече с «Айлендерс».

Сегодня Матвей провёл лучший матч за долгое время, начав вечер в Пенсильвании с гола после выхода «один в ноль» – Трэвис Санхайм, которому скоро предстоит сыграть за сборную Канады на Турнире четырёх наций, нашёл Мичкова передачей из своей зоны, и тот уверенно разобрался с Чарли Линдгреном, забросив в 15-й раз в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ответ не заставил себя долго ждать, и дал его тот, от кого этого ждали больше всего – за 53 секунды до первого перерыва Овечкин восстановил равновесие на табло, пробив Ивана Федотова броском из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Иван стал 180-м голкипером, пропускавшим от Александра, благодаря чему обновился рекорд капитана «Вашингтона» по количеству «жертв», но, разумеется, это не самое главное, чего сегодня достиг Овечкин. Мало того, что этим голом 39-летний форвард сократил отставание от Гретцки до 15 шайб, так он ещё и сравнялся по количеству очков в НХЛ с Филом Эспозито, поделив с легендарным канадцем 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ – в активе обоих стало по 1590 результативных действий.

Материалы по теме Овечкин повторил рекорд Лемье по числу серий из четырёх матчей подряд с голами

Следующий шаг был за «Кэпиталз» – в начале второго периода Коннор Макмайкл вывел гостей вперёд. Однако «Филадельфия» так же быстро отыгралась, а в середине матча и вовсе вернула себе лидерство. Очередное слово в матче сказал Матвей Мичков, который завершил отличную комбинацию «Флайерз» и оформил уже третий дубль в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мичков едва не оформил хет-трик в начале третьего периода – дерзкий россиянин заходил на лакросс-гол, однако Линдгрен был к этому готов.

А затем «Вашингтон», как и подобает лидеру, взял и перевернул ход встречи с ног на голову. Первый ход сделал Ларс Эллер, забросивший во втором матче подряд, а затем его порыв поддержал Джейкоб Чикран, во второй раз в игре подарив «Кэпиталз» преимущество в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Его «столичные» уже не упустили – подопечные Спенсера Карбери удержали минимальный перевес и довели дело до очередной победы. Небольшое утешение для Мичкова – он был признан второй звездой встречи, затмив почти всех игроков матча, кроме Джейкоба Чикрана.