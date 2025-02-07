Мичкова не смущает самый ненавистный тренер НХЛ. Он всё равно забьёт лакросс-гол?

20-летний россиянин оформил дубль в ворота «Вашингтона», но его попытка исполнить шедевр в очередной раз не удалась.

На этой неделе популярное североамериканское издание The Athletic опубликовало результаты анонимного опроса игроков Национальной хоккейной лиги. В опросе издания приняли участие 93 действующих игрока лиги, которые ответили на различные вопросы. В частности, под руководством какого главного тренера они меньше всего хотели бы играть. С большим отрывом в этом опросе победил главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла, набравший 38,46% голосов. В тройку попали Брюс Кэссиди с 12,31% голосов и Майк Бэбкок с Грегом Кронином, набравшие по 7,69%.

«На скамейке запасных наверняка происходят забавные вещи. Я бы с удовольствием послушал это как-нибудь», – прокомментировал свой выбор один из игроков, отдавший голос за Тортореллу.

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Проводящий дебютный сезон в НХЛ российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков вряд ли принимал участие в этом опросе, но его честное мнение о работе с Тортореллой было бы узнать крайне интересно. За полгода совместной работы между американским специалистом и российским хоккеистом произошло уже немало трений. Обладающий огромным опытом работы в НХЛ Торторелла пытается заставить играть Матвея по своим правилам, а тот демонстрирует свой непростой характер, ни в какую не желая отказываться от своих фишек.

В декабре 2021 года Джон находился без работы в НХЛ и занимался экспертизой матчей лиги на ESPN. Ещё тогда Торторелла изложил свою позицию относительно на тот момент только набиравшей популярность среди молодых игроков попыток исполнять голы в стиле лакросс. Нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс успешно проделал подобный трюк в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:0), за что попал под огонь критики со стороны Тортореллы.

«Это невероятное мастерство. Даже то, что Сонни Милано крикнул «Мичиган!» во время игрового эпизода, – это мастерство. Это искусный приём.

Но моя позиция такова: хорошо ли это для игры? Мне говорят, что сейчас все дети делают на тренировках это и тому подобное. Но я не уверен. Я не пытаюсь выставить себя дураком, я просто не уверен, что это хорошо для хоккея.

Если бы вы сделали это в 2000-х, в конце 1990-х, вам бы голову оторвали. Это круто, за этим интересно наблюдать и все такое, но я не уверен, что это хорошо для игры.

Как бы я отреагировал, если бы такой гол забил хоккеист моей команды? Я бы поговорил с игроками после матча», — говорил Торторелла.

Джон Торторелла Фото: JOHN WOODS/AP/ТАСС

Интересно, мог ли тогда обладатель Кубка Стэнли – 2004 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» представить, что спустя несколько лет в его команде появится такой игрок. Ещё в начале нынешнего сезона американский тренер фактически запретил Мичкову исполнять подобные элементы, однако спустя всего пару месяцев публично признал своё поражение.

«Выходит так, что эту битву я проиграл. Считаю, что в нашей игре этого быть не должно, но эту битву за лакросс-голы проиграл именно я. В этом сезоне я уже говорил с Мичковым о них, примерно в тот момент, когда он пытался выполнить этот трюк в каждой встрече, ведь всякий раз это приводило к потере.

Я пытался объяснить Матвею, что его талант состоит в умении двигать шайбу и отдавать передачи, и потому, когда он находится с шайбой за воротами, он опасен именно тем, что может создавать моменты [для партнёров]. Что мне сделать, запретить ему так играть?

Я попытался ему объяснить, что при игре с шайбой за воротами есть множество других решений, ведь его предыдущие попытки забросить лакросс-гол всякий раз приводили к потерям. Что ж, эту битву я проиграл. Я не собираюсь идти в этом вопросе до победного конца… Считаю, что нам так играть не надо. Ну а получается так, как получается», — сетовал олдскульный коуч.

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По прикидкам некоторых журналистов, в дебютном сезоне в НХЛ молодой россиянин уже как минимум пять раз пытался забить в подобном стиле. Очередную попытку Матвей провернул минувшей ночью во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). В ночь с 6 на 7 февраля мск Мичков провёл один из самых ярких матчей за свою пока непродолжительную карьеру в лиге, оформив дубль в ворота лидера Восточной конференции.

Благодаря этому Мичков вышел на 14-е место в истории клуба по количеству игр с двумя и более очками в дебютном сезоне. Он сравнялся с Симоном Ганье (11 матчей в сезоне-1999/2000) и повторил лучший результат в XXI веке для хоккеистов «Флайерз». Но на достигнутом Матвей не остановился и в третьем периоде заходил на хет-трик.

В заключительной двадцатиминутке 20-летний россиянин попытался забить лакросс-гол, однако вратарь «столичных» Чарли Линдгрен помешал ему сделать хет-трик, перекрыв ближний гол и совершив сейв.

ВИДЕО.

«Я увидел, как он начал заходить на лакросс, и подумал: «О чёрт, мне лучше подняться выше к перекладине». Довольно впечатляюще. Думаю, сегодня Мичков был лучшим игроком на льду», — сказал Линдгрен по завершении встречи.

Что ж, судя по всему, 66-летний Торторелла окончательно смирился с тем, что Мичков будет исполнять лакроссы, несмотря на все уговоры американского тренера. А значит, рано или поздно мы обязательно станем свидетелями шедевра в исполнении российского таланта.