Четыре пишем, остальных сокращаем. Почему новый турнир НХЛ не заводит?

Журналисты The Athletic недавно провели опрос игроков, выделив в отдельную статью один пункт: равнодушны ли игроки лиги к Турниру четырёх наций? В принципе, сама постановка такого вопроса показывает, что огромные сомнения в таком факте есть. Невозможно представить себе, чтобы хоккеиста спросили, равнодушен ли он к Олимпиаде — ну или 19-летний игрок говорил бы, что МЧМ ему безразличен.

Конечно, большинство ответило, что турнир им небезразличен (в том числе 100% финнов, которые приняли участие в опросе), но весьма показательны два факта. Во-первых, 64% игроков из стран, которые не попали в эту четвёрку, ответили отрицательно. Во-вторых, даже среди тех, кто ответил «да», попадаются любопытные ответы.

«Это как превью к Олимпиаде. Я помню, как смотрел их ещё в детстве, когда рос фанатом хоккея, там было столько важных для игры моментов. Жалко, что мы так долго не можем участвовать в Олимпиадах», — сказал один хоккеист. «Скоро Олимпиада, и это лишний шанс показать тренерскому штабу сборной, кто я такой, так как раньше с ними я пересекался мало. Конечно, мне это важно», — заявил неназванный игрок шведской сборной.

«Это будет интересный хоккей, и это то, ради чего всё это задумано. Здесь нет такого же значения, как у Олимпиады, ЧМ или МЧМ. Однако это будет забавный турнир, который будет любопытно посмотреть». «Это прикольно. Чем больше лига придумывает новых идей, чем больше старается не повторяться, тем лучше для всех нас», — можно найти и такие комментарии. Смысл понятен: это как будет весело как минимум из-за составов. Но есть ли за этим что-то ещё?

НХЛ через свои медиаресурсы усиленно продвигает одно и то же: лучшие против лучших, наконец-то! Только лучшие и против лучших, а как доказательство — десятки вежливых однотипных цитат игроков. Это, конечно, хорошо. Но сразу же возникнет вопрос: а точно всех лучших? Может быть, кого-то не хватает? Ну так, самую малость: человека, который гонится за вечностью? Или двух из пяти лучших игроков лиги по средней результативности? Или вратарей, которые стабильно претендуют на «Везину» каждый год? Вы точно всех лучших взяли?

Сидни Кросби с Кубком мира Фото: Peter Power/Getty Images

Сборной России не будет на этом турнире — и это основная причина того, что мы видим не традиционный Кубок мира, а то, что получилось. Как недавно уже говорилось, лига прервала все связи с Россией по причинам вполне политическим, а игроки из России для неё в первую очередь не россияне, а представители команд своих городов. Наш недавний текст на эту тему хорошо подтвердил инсайд ESPN: команды НХЛ выступают за то, что россиян вернули на МЧМ, потому что… так будет удобнее игроков смотреть. Бедненьким генменеджерам теперь трудно летать с пересадкой в Россию, уж лучше вы к нам приезжайте! Ну а мы, так и быть, щедро отблагодарим вас за это выбором в седьмом раунде драфта между двумя будущими бухгалтерами.

И если Доминик Гашек где-то в Праге прыгает до потолка от радости от отстранения нашей сборной, то надо сказать: Доминик, Чехии на этом турнире нет только из-за того, что нет России. Причины простые: очевидно, что делать турнир с нечётным количеством сборных — это со всех точек зрения крайне неудобно, поэтому решили выкинуть тех, у кого в НХЛ пока наименьшее представительство. Однако даже так турнир теряет как минимум Пастрняка, Нечаса, нескольких очень горячих вратарей и один из старейших хоккейных рынков Европы. Про титул действующих чемпионов мира даже и говорить не будем, Пастрняк уже всё сказал.

Про отсутствие других стран тоже умолчим. «Сборная Европы» на Кубке мира – 2016 казалась нелепой поделкой, собранной из средних игроков, но эта команда дошла до финала турнира. При этом выбор у той команды был несравненно у́же, чем мог бы быть сейчас. При составлении команды по тем же правилам, что и девять лет назад, одна центральная ось могла бы выглядеть так: Драйзайтль — Хишир — Штюцле — Копитар. Это лишь немного не дотягивает до уровня Канады и однозначно лучше шведов с финнами.

В общем, вышло «я тебя слепила из того, что было». Ведь даже Кубок мира в 2016-м вышел довольно спорным. Многие не оценили концепты безнациональных команд, почти половина игр группового этапа и полуфинал Швеция — Европа прошли при пустых трибунах. Можно было бы сказать, что проблема была в том, что весь турнир запихнули в перекормленный событиями разного рода Торонто, но на молодёжных чемпионатах мира такой проблемы обычно не возникает.

НХЛ здесь сама на ровном месте получила порцию критики от фанатов. Во-первых, лига очень жёстко затянула с презентацией форм и прочего мерча, открыв продажи буквально недели полторы назад. Это не вяжется ни с подачей турнира как события года, ни даже с организацией дел на том же КМ. Во-вторых, организаторов обуяла жадность. Билеты на нижний ярус монреальской арены на матч группового турнира Канада — США стоят… $ 1,5 тыс. Это уровень финала НБА, но не уровень турнира, смысл которого не понимают многие игроки. С учётом экономической нестабильности в Канаде, легко продать этот турнир не будет.

Болельщики сборных Канады и США Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Хоккей — одна из самых инновационных игр мира в плане изменения правил. Каждый год там стараются что-то править, и чаще всего результат нравится и болельщикам, и игрокам. При этом хоккей остаётся игрой с традициями, которые давно укоренились. Кубок Стэнли — главный приз для американских игроков уже больше века. Чемпионат мира — венец сезона для большинства европейских хоккеистов и фанатов. Олимпиада — то, что объединяет оба хоккейных континента.

И, как бы ни старалась НХЛ, сложно скрыть тот факт, что Турнир четырёх наций, несмотря на свою звёздность — это урезанный и по формату, и по содержанию турнир. Самые популярные комментарии от местных болельщиков прямо сейчас: «Надеемся, у нас никто не получит травму». Алекс Пьетранджело, например поступил совсем нагло: в турнире не сыграет из-за недомогания, а из основы клуба никуда не делся.

Посмотреть это, наверное, будет прикольно, но не стоит искать глубинный смысл в проекте, который лига проводит для заработки лишних долларов. Найдётся ли только мотивация у всех собранных на турнире звёзд играть на 100%, а не поберечь себя к решающим матчам сезона?