Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему Турнир четырёх наций не вызывает интереса, как отсутствие сборной России влияет на хоккей

Четыре пишем, остальных сокращаем. Почему новый турнир НХЛ не заводит?
Родион Власов
Почему новый турнир НХЛ не заводит?
Аудио-версия:
Комментарии
«Турнир четырёх» выглядит как урезанное превью к Олимпиаде: интересно, но не восхищает.

Журналисты The Athletic недавно провели опрос игроков, выделив в отдельную статью один пункт: равнодушны ли игроки лиги к Турниру четырёх наций? В принципе, сама постановка такого вопроса показывает, что огромные сомнения в таком факте есть. Невозможно представить себе, чтобы хоккеиста спросили, равнодушен ли он к Олимпиаде — ну или 19-летний игрок говорил бы, что МЧМ ему безразличен.

Конечно, большинство ответило, что турнир им небезразличен (в том числе 100% финнов, которые приняли участие в опросе), но весьма показательны два факта. Во-первых, 64% игроков из стран, которые не попали в эту четвёрку, ответили отрицательно. Во-вторых, даже среди тех, кто ответил «да», попадаются любопытные ответы.

Наш гид по турниру:
Почему нет России, какой формат, кто играет? Гид по Турниру четырёх наций — 2025
Почему нет России, какой формат, кто играет? Гид по Турниру четырёх наций — 2025

«Это как превью к Олимпиаде. Я помню, как смотрел их ещё в детстве, когда рос фанатом хоккея, там было столько важных для игры моментов. Жалко, что мы так долго не можем участвовать в Олимпиадах», — сказал один хоккеист. «Скоро Олимпиада, и это лишний шанс показать тренерскому штабу сборной, кто я такой, так как раньше с ними я пересекался мало. Конечно, мне это важно», — заявил неназванный игрок шведской сборной.

«Это будет интересный хоккей, и это то, ради чего всё это задумано. Здесь нет такого же значения, как у Олимпиады, ЧМ или МЧМ. Однако это будет забавный турнир, который будет любопытно посмотреть». «Это прикольно. Чем больше лига придумывает новых идей, чем больше старается не повторяться, тем лучше для всех нас», — можно найти и такие комментарии. Смысл понятен: это как будет весело как минимум из-за составов. Но есть ли за этим что-то ещё?

НХЛ через свои медиаресурсы усиленно продвигает одно и то же: лучшие против лучших, наконец-то! Только лучшие и против лучших, а как доказательство — десятки вежливых однотипных цитат игроков. Это, конечно, хорошо. Но сразу же возникнет вопрос: а точно всех лучших? Может быть, кого-то не хватает? Ну так, самую малость: человека, который гонится за вечностью? Или двух из пяти лучших игроков лиги по средней результативности? Или вратарей, которые стабильно претендуют на «Везину» каждый год? Вы точно всех лучших взяли?

Сидни Кросби с Кубком мира

Сидни Кросби с Кубком мира

Фото: Peter Power/Getty Images

Сборной России не будет на этом турнире — и это основная причина того, что мы видим не традиционный Кубок мира, а то, что получилось. Как недавно уже говорилось, лига прервала все связи с Россией по причинам вполне политическим, а игроки из России для неё в первую очередь не россияне, а представители команд своих городов. Наш недавний текст на эту тему хорошо подтвердил инсайд ESPN: команды НХЛ выступают за то, что россиян вернули на МЧМ, потому что… так будет удобнее игроков смотреть. Бедненьким генменеджерам теперь трудно летать с пересадкой в Россию, уж лучше вы к нам приезжайте! Ну а мы, так и быть, щедро отблагодарим вас за это выбором в седьмом раунде драфта между двумя будущими бухгалтерами.

Материалы по теме
НХЛ никак не поможет сборной России вернуться. Не думайте, что нас там ждут
НХЛ никак не поможет сборной России вернуться. Не думайте, что нас там ждут

И если Доминик Гашек где-то в Праге прыгает до потолка от радости от отстранения нашей сборной, то надо сказать: Доминик, Чехии на этом турнире нет только из-за того, что нет России. Причины простые: очевидно, что делать турнир с нечётным количеством сборных — это со всех точек зрения крайне неудобно, поэтому решили выкинуть тех, у кого в НХЛ пока наименьшее представительство. Однако даже так турнир теряет как минимум Пастрняка, Нечаса, нескольких очень горячих вратарей и один из старейших хоккейных рынков Европы. Про титул действующих чемпионов мира даже и говорить не будем, Пастрняк уже всё сказал.

Про отсутствие других стран тоже умолчим. «Сборная Европы» на Кубке мира – 2016 казалась нелепой поделкой, собранной из средних игроков, но эта команда дошла до финала турнира. При этом выбор у той команды был несравненно у́же, чем мог бы быть сейчас. При составлении команды по тем же правилам, что и девять лет назад, одна центральная ось могла бы выглядеть так: Драйзайтль — Хишир — Штюцле — Копитар. Это лишь немного не дотягивает до уровня Канады и однозначно лучше шведов с финнами.

В общем, вышло «я тебя слепила из того, что было». Ведь даже Кубок мира в 2016-м вышел довольно спорным. Многие не оценили концепты безнациональных команд, почти половина игр группового этапа и полуфинал Швеция — Европа прошли при пустых трибунах. Можно было бы сказать, что проблема была в том, что весь турнир запихнули в перекормленный событиями разного рода Торонто, но на молодёжных чемпионатах мира такой проблемы обычно не возникает.

НХЛ здесь сама на ровном месте получила порцию критики от фанатов. Во-первых, лига очень жёстко затянула с презентацией форм и прочего мерча, открыв продажи буквально недели полторы назад. Это не вяжется ни с подачей турнира как события года, ни даже с организацией дел на том же КМ. Во-вторых, организаторов обуяла жадность. Билеты на нижний ярус монреальской арены на матч группового турнира Канада — США стоят… $ 1,5 тыс. Это уровень финала НБА, но не уровень турнира, смысл которого не понимают многие игроки. С учётом экономической нестабильности в Канаде, легко продать этот турнир не будет.

Болельщики сборных Канады и США

Болельщики сборных Канады и США

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Хоккей — одна из самых инновационных игр мира в плане изменения правил. Каждый год там стараются что-то править, и чаще всего результат нравится и болельщикам, и игрокам. При этом хоккей остаётся игрой с традициями, которые давно укоренились. Кубок Стэнли — главный приз для американских игроков уже больше века. Чемпионат мира — венец сезона для большинства европейских хоккеистов и фанатов. Олимпиада — то, что объединяет оба хоккейных континента.

И, как бы ни старалась НХЛ, сложно скрыть тот факт, что Турнир четырёх наций, несмотря на свою звёздность — это урезанный и по формату, и по содержанию турнир. Самые популярные комментарии от местных болельщиков прямо сейчас: «Надеемся, у нас никто не получит травму». Алекс Пьетранджело, например поступил совсем нагло: в турнире не сыграет из-за недомогания, а из основы клуба никуда не делся.

Посмотреть это, наверное, будет прикольно, но не стоит искать глубинный смысл в проекте, который лига проводит для заработки лишних долларов. Найдётся ли только мотивация у всех собранных на турнире звёзд играть на 100%, а не поберечь себя к решающим матчам сезона?

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android