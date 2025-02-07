Суперзвезда «Вашингтона» обрушил ещё один рекорд Гретцки. И приблизился к главному достижению.

«Он сказал: «Король всё ещё я». Реакция Америки на крутой 879-й гол Овечкина в НХЛ

Ну что же делает Александр Овечкин! После спада и небольшой «засухи» капитан «Вашингтона» «взорвался». Ови забил в четвёртом матче подряд и помог «столичным» обыграл соперника по конференции — «Филадельфию».

Александр забил 26-й гол в сезоне. 879-й в карьере. Теперь Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 15 шайб. До нового рекорда — 16. Он может обойти Величайшего уже в этом сезоне!

Кроме того, Ови вновь покорил несколько достижений. Нападающий «Вашингтона» провёл 34-ю серию из 4+ матчей с голами. Алекс повторил рекорд НХЛ, принадлежащий Марио Лемье. Он также забил 600-й гол в равных составах, став третьим хоккеистом, покорившим эту отметку. Сразу после Горди Хоу (615) и Уэйна Гретцки (692).

Кроме того, Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных на последней минуте периода. Капитан «Кэпиталз» забил 98-й такой гол в карьере и сравнялся с Гретцки. А вместе с тем вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю, набрав 1590-е (879+711) очко и сравнявшись с великим Филом Эспозито.

Как в Северной Америке отреагировали на новый гол Овечкина и на его крутые достижения? Читаем самые интересные комментарии наших заокеанских коллег!

Александр Овечкин Фото: Peter Power/Getty Images

«Овечкин побьёт рекорд в нынешнем сезоне»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила важность гола капитана «Вашингтона».

«Алекс Овечкин продолжает Великую погоню, он творит ещё больше хоккейной истории.

После того как Матвей Мичков открыл счёт в первом периоде, Алекс Овечкин и «Кэпиталз» с нетерпением стремились ответить и сделали это в драматической манере, когда шла последняя минута стартового отрезка.

Ови завершил тики-таку, пробив Ивана Федотова и сравняв счёт — 1:1, а также продлив свою результативную серию до четырёх матчей. Это был его 26-й гол в сезоне, а Федотов стал 180-м вратарём в истории НХЛ, которому забил Алекс.

Теперь Овечкину не хватает 16 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки и стать лучшим голеадором в истории НХЛ. Он на пути к тому, чтобы сделать это 10 апреля дома во встрече с «Каролиной Харрикейнз», — написала Сильбер.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд предложил другую дату, когда нападающий может обрушить рекорд Гретцки.

«Забив 26 голов в 38 матчах (0,68), Овечкин идёт к тому, чтобы завершить сезон, когда ему 39 лет, с 45 шайбами. Ожидается, что 4 апреля с «Чикаго Блэкхоукс» он сравняется с Гретцки, а 6 апреля с «Айлендерс» побьёт рекорд.

Овечкин поприветствовал вратаря «Флайерз» Ивана Федотова в своём хвалёном списке, сделав молодого россиянина 180-м голкипером, которого он пробил.

Этот гол также стал 1590-м очком в карьере Овечкина, что позволило ему сравняться с Филом Эспозито и выйти на 11-е место в списке лучших бомбардиров всех времён», — написал Оланд.

Известный подкаст Spittin’ Chicklets оставил эмоциональный комментарий: «Всего 16! Ови — человек на миссии!»

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Журналистка The Athletic Шайна Голдман выразила уверенность в том, что Александр покорит рекорд уже в нынешней регулярке.

«Одна из самых захватывающих сюжетных линий сезона… Овечкин сделает это [побьёт рекорд] в нынешнем сезоне», — написала Голдман.

«Овечкин мог побить рекорд в феврале»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти отметил несколько статистических фактов относительно гола Овечкина под номером 879.

«Это 34-я серия Овечкина из как минимум четырёх матчей, он повторил рекорд Марио Лемье по этому показателю. Единственный другой хоккеист, у которого как минимум 30 таких серий, — Уэйн Гретцки (30).

Больше всего голов в матчах с «Флайерз»:

Сидни Кросби — 56 (в 88 встречах); (равенство) Марио Лемье (71 матч) и Алекс Овечкин (77 матчей) — 51.

У Алекса Овечкина 49 шайб в последних 74 встречах, начиная с 27 января прошлого сезона. А ему 39 лет…» — написал Гулитти.

Обозреватель Крис Серулло поделился мыслями о том, какой может быть шайба Ови под номером 895.

«Каким образом Овечкин забьёт рекордный гол? Могу ли я где-нибудь сделать ставку на это? Мне кажется, что фанаты, не являющиеся поклонниками «Кэпиталз», до сих пор думают, что он забивает из своего «офиса» больше, чем это есть на самом деле», — написал Серулло.

Журналист Грант Паульсен отметил, что рекорд уже в этом месяце мог бы покориться форварду, если б не травма.

«Алекс Овечкин мог побить рекорд в феврале. Ещё 16 голов. Он в ударе. Четыре матча подряд», — написал Паульсен.

Известный журналист Крис Джонстон отреагировал так: «Великая погоня неумолимо движется вперёд».

Репортёр Алекса Ландестой призвала всех следить за матчами «Вашингтона» и погоней Александра.

«За «Кэпс» и Ови обязательно нужно следить!»

Журналист из Филадельфии Чарли О’Коннор оставил один из самых занимательных комментариев. Обозреватель высказался о том, что Овечкин забил сразу после того, как отличился его соотечественник Матвей Мичков.

«Ладно, надо уважать Ови, который вернулся на лёд и, по сути, сказал: «Я вижу тебя, малыш, но король всё ещё я».

«Здорово быть частью его погони за Гретцки»

Сам Александр прокомментировал свой гол следующим образом:

«Я видел, как Строумер сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Марти (Мартин Фехервари. — Прим. «Чемпионата») полетел вперёд, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить», — сказал Овечкин.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о вкладе Овечкина в успешные выступления клуба.

«Невероятно, как Ови продолжает забивать на этом уровне в его возрасте. Мы просто наслаждаемся этим и радуемся, что он играет за нас. Это впечатляет и даёт много энергии команде. Он продолжает делать это в важные моменты в важных матчах. Все эти годы Алекса ведёт желание побеждать и забивать важные голы, которые будут помогать команде», — сказал Карбери.

Не остался в стороне и автор победного гола для «Вашингтона» — защитник Джейкоб Чикран.

«Играть с Овечкиным в одной команде круто! Я рос, наблюдая за его игрой. Здорово быть частью его погони [за Гретцки]. Наблюдать за его достижениями — привилегия для команды. Он продолжает забивать, это очень круто», — сказал Чикран.