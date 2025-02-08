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Интервью с главным тренером Локомотива Игорем Никитиным, выход в плей-офф, Шалунов, Исаев, судьи КХЛ

«Речь с критикой судей была в защиту Шалунова». Интервью с главным тренером «Локомотива»
Лев Лукин
Интервью с Игорем Никитиным
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Игорь Никитин — о самых насущных темах для лидера сезона КХЛ.

Перед небольшой паузой на Матч звёзд КХЛ лидер сезона «Локомотив» сумел обыграть на домашнем льду минское «Динамо» и гарантировал себе участие в плей-офф-2025. Конечно, в этом никто и не сомневался, но всё же официальное подтверждение кубкового статуса наверняка было приятно железнодорожникам, которые в последнее время угодили в небольшой кризис.

Главный тренер ярославцев Игорь Никитин сразу после победы своей команды отправился в Новосибирск, где ему предстоит исполнять роль наставника команды Дивизиона Тарасова на Матче звёзд КХЛ. Там корреспондент «Чемпионата» и пообщался коротко с Никитиным на самые насущные темы, касающиеся сейчас «Локомотива».

Игорь Никитин на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске

Игорь Никитин на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Испытание лидерством — медные трубы. Многие в «Локомотиве» не были в такой ситуации»

— «Локомотив» стал первым официальным участником Кубка Гагарина — 2025. Что для вас это значит?
— Это была одна из задач – попасть в плей-офф, и мы её выполнили. Не думаю, что здесь нужно лить какую-то воду, все понимают главную цель на сезон, постепенно идём к ней.

— У «Локомотива» сейчас небольшой спад, судя по результатам и игре. Как вы видите эту ситуацию? Тревожит ли она вас?
— Сама ситуация не тревожит, тревожит то, как мы должны из неё выйти. В хоккее команда должна уметь справляться с медными трубами, с безобразной игрой, мы на это обращаем внимание.

— Медные трубы – это испытание лидерством, которое сейчас проходите?
— Да, разумеется. Про этот ментальный рост можно много рассказывать, но это нужно прочувствовать на своей шкуре. Многие ребята у нас не были в таких ситуациях, для них это впервые. И им нужно пройти всё это самим.

Игорь Никитин и хоккеисты «Локомотива»

Игорь Никитин и хоккеисты «Локомотива»

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Расцениваем ситуацию с травмой Исаева в позитивном ключе, насколько это возможно»

— Очевидно, что травма Исаева влияет на результаты «Локомотива». Довольны вы тем, как команда реагирует на потерю основного вратаря? И когда ждать его возвращения?
— Мы расценивали эту историю в позитивном ключе, насколько это возможно. Ведь травмы – это часть хоккея, никто не застрахован от них. Данька уже тренируется, мы его ждём. В то же время мы не собираемся форсировать события, хотим, чтобы команда пожила вот в таких условиях.

Что произошло с Исаевым:
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Вратаря «Локомотива» сломали в матче со «Спартаком». Что делать Ярославлю?

— Недавно вы покритиковали судейство, КХЛ выписала вам за это предупреждение. Почему решились на такое эмоциональное высказывание?
— Я просто в большей степени защищал Шалунова. Потому что очень серьёзная истерия была по этому поводу. Я понимаю весь контекст, но Макс – не тот игрок, про которого в таком ключе стоило высказываться. Так что моя речь была в защиту Шалунова, это моя обязанность.

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