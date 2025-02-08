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Зубодробительная битва бомбардиров в НХЛ! Маккиннон и Драйзайтль устроили пиршество

Матч «Эдмонтона» и «Колорадо» прежде всего был интересен битвой лучших бомбардиров лиги – Натана Маккиннона и Леона Драйзайтля. У канадца был двухочковый запас относительно немца, но Леон очень хорош в последних встречах – лидер «Эдмонтона» набрал 22 очка в 14 играх.

Первый «укол» сделал Маккиннон, который на экваторе первого периода открыл счёт хитрым броском низом из-под защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, в локальном противостоянии Драйзайтль сравнял счёт уже через минуту, также реализовав лишнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Партнёры лидера «Колорадо» проявили себя лучше в стартовом отрезке, и Маккиннон ушёл на первый перерыв с тремя очками в активе – постарались Макар и Лехконен.

Во второй двадцатиминутке «лавины» получили хорошее преимущество, но до перерыва растеряли его – организаторами камбэка «нефтяников» стали Скиннер и Драйзайтль, который оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде игра стала более аккуратной, что вполне объяснимо – обеим командам нужны очки. И чаша весов склонилась-таки на сторону «Эвеланш», вновь не обошлось без шикарной передачи Маккиннона, который вывел на ударную позицию Нечаса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Колорадо» в сумасшедшем матче одержал важную победу и догнал по очкам «Миннесоту», которая идёт на третьем месте в Центральном дивизионе. А в зубодробительной битве лучших бомбардиров НХЛ убедительную победу одержал Маккиннон со счётом 4:2. Канадец упрочил свой отрыв в борьбе за «Арт Росс» до четырёх очков.