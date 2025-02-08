Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Эдмонтон — Колорадо — 4:5, обзор матча, битва лучших бомбардиров НХЛ, Маккиннон набрал четыре очка, видео

Зубодробительная битва бомбардиров в НХЛ! Маккиннон и Драйзайтль устроили пиршество
Максим Макаров
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:5
Аудио-версия:
Комментарии
Натан выиграл локальное противостояние со счётом 4:2.

Матч «Эдмонтона» и «Колорадо» прежде всего был интересен битвой лучших бомбардиров лиги – Натана Маккиннона и Леона Драйзайтля. У канадца был двухочковый запас относительно немца, но Леон очень хорош в последних встречах – лидер «Эдмонтона» набрал 22 очка в 14 играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp)     1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp)     1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46     2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22     2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08     2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh)     3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp)     4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59     4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38    

Первый «укол» сделал Маккиннон, который на экваторе первого периода открыл счёт хитрым броском низом из-под защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, в локальном противостоянии Драйзайтль сравнял счёт уже через минуту, также реализовав лишнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Партнёры лидера «Колорадо» проявили себя лучше в стартовом отрезке, и Маккиннон ушёл на первый перерыв с тремя очками в активе – постарались Макар и Лехконен.

Во второй двадцатиминутке «лавины» получили хорошее преимущество, но до перерыва растеряли его – организаторами камбэка «нефтяников» стали Скиннер и Драйзайтль, который оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде игра стала более аккуратной, что вполне объяснимо – обеим командам нужны очки. И чаша весов склонилась-таки на сторону «Эвеланш», вновь не обошлось без шикарной передачи Маккиннона, который вывел на ударную позицию Нечаса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Колорадо» в сумасшедшем матче одержал важную победу и догнал по очкам «Миннесоту», которая идёт на третьем месте в Центральном дивизионе. А в зубодробительной битве лучших бомбардиров НХЛ убедительную победу одержал Маккиннон со счётом 4:2. Канадец упрочил свой отрыв в борьбе за «Арт Росс» до четырёх очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android