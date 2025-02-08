Летом в «Вашингтон» никто не верил. Но команде приносят успех… травмы

«Овечкин — Гретцки», «Овечкин — Гретцки»: в последние дни эта бинарная оппозиция прочно захватила все хоккейные медиа по обе стороны океана. Все говорят только о голах, но давайте лучше сравним результаты команд.

Гретцки до 39 лет не доиграл, закончил в апреле 1999-го, когда ему было 38. «Рейнджерс» в сезоне-1998/1999 победили лишь в 33 матчах и отстали от зоны плей-офф на 13 очков. При этом компанию Гретцки в той команде составляли Брайан Лич, Майк Рихтер и другие известные имена — правда, Алексей Ковалёв покинул команду посреди сезона в рамках не самого удачного обмена. Тем не менее эта команда котировалась середняком, однако в плей-офф не попала.

«Вашингтон» перед стартом этого года в плей-офф вообще никто не видел — даже после попадания в восьмёрку год назад и масштабного усиления летом. Математическая модель The Athletic давала команде 18% на выход в плей-офф, сайт MoneyPuck был более щедрым и отводил 22%, модель аналитика Jfresh оценивала «столичных» лучше коллег, но все равно оставляла команду в трёх очках от зоны плей-офф. Прямо сейчас эти же математики отводят 92% на другое событие — победу команды в дивизионе, первую за пять лет.

Конечно, надо сказать, что в такое чудесное преображение мало кто верил, однако практически все летние трансферы команды пришлись в цель. Менеджмент «Вашингтона» приобрёл хороших игроков, у которых не было полноценного шанса проявить себя на 100% в прошлых клубах. Это касается вратаря Логана Томпсона, который в «Вегасе» за сотню матчей имел процент сейвов в 91,2%, но из-за Эдина Хилла не мог полноценно раскрыться. Защитник Джейкоб Чикран в «Оттаве» оказался за спинами Тома Шабо и высоко задрафтованного Джейка Сандерсона, чьё развитие стало приоритетным для организации.

Где-то команде и повезло. Пьер-Люк Дюбуа всего за год в «Лос-Анджелесе» развалил свою репутацию игрока и уронил трансферную стоимость до минимума — а сейчас мы как будто вспоминаем о том Дюбуа, который удивлял всех в своих первых сезонах в НХЛ. Пришлись ко двору и молодые ролевики для четвёртого звена. Разве что у форварда Эндрю Манджапане резко упали продуктивность и игровое время, но даже так клуб угадал с восемью новичками из девяти.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: Patrick Smith/Getty Images

На этом фоне приходит в голову довольно очевидная, но не совсем этичная мысль: «Вашингтону» повезло, что его возрастные лидеры фактически завершили карьеру из-за травм. Если бы Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши из последних сил играли на уколах, то занимали бы в платёжке почти $ 15 млн, которые прямо сейчас де-факто выведены из-под потолка за счёт LTIR. Конечно, те же Коннор Макмайкл и Алексей Протас могли всё равно раскрыться, но никаких Дюбуа ($ 8,5 млн), Чикрана ($ 4,6 млн) и полезных ролевиков эта команда не получила бы.

При этом нынешняя ситуация — это явно не хитрости «столичных» по обходу потолка. «Если я не играю [из-за болей в спине], обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды. Это отстой, когда такое случается и я не могу забирать детей или делать что-либо ещё, пока не поеду к доктору в Миннесоту и он меня не восстановит», — говорил Оши после прошлого года. Бекстрём пропустил почти 80 игр за два года, а в прошлом году шведа хватило лишь на восемь матчей в сезоне, после которых Никлас объявил о приостановке карьеры.

В этом плане интересно смотреть на «Питтсбург», который все эти годы шёл рука об руку со «столичными». Обеим командам давно предрекали резкое затухание, которое вроде бы началось пару лет назад — только вот «Вашингтон» внезапно сделал сальто и отпрыгнул от болота, а «пингвинов» засосало в трясину. «Питтсбург» до последнего старался выжать максимум из возрастных лидеров и даже обменял Эрика Карлссона летом 2023-го.

Здесь легко сказать «надо было оставлять только Кросби, а Летанга и Малкина – обменять или отпустить». Во-первых, против этого был сам Кросби, который (если верить американским журналистам) лично уговаривал Евгения продлить контракт после первых неудачных переговоров. Во-вторых, против этого выступали новые владельцы, которым нужны были старые звёзды на обложке. Управленческий дуэт Брайан Бурк — Рон Хекстолл якобы этим планам противился и был изгнан весной 2023-го после первого непопадания в плей-офф за 17 лет.

Обмен Карлссона вполне вписывается в эту картину под условным названием «дайте нам, старичкам, последний шанс пошуметь». Сразу же после перехода инсайдеры рассказали, что Кросби и Летанг этот обмен поддержали — возможно, они его и посоветовали? В моменте он тоже не выглядел так плохо: «Питтсбург» скинул несколько плохих контрактов (проваливший на тот момент два сезона Гранлунд, Рутта, Питри), а из реальных активов потерял только пик первого раунда. При этом команда получала защитника, который даже в ужасном «Сан-Хосе» выбил 100 очков за год. Рискованная ставка? Конечно. Стоила ли она того, чтобы быть сделанной? Вполне.

Однако «Питтсбург» и «Вашингтон» в целом подходили к нынешнему положению, работая в разных стилях. «Пингвины» оставляли «Большое трио», но постоянно меняли что-то вокруг, проворачивая обмены и не стесняясь раскидываться драфт-пиками. «Столичные» очень аккуратно относились к своему будущему: после печально известной сделки Форсберг — Эрат ничего подобного больше не случалось, а пик первого раунда клуб менял лишь дважды: в 2017-м и 2021-м. «Питтсбург», для сравнения, имел лишь четыре выбора в первом раунде с 2012-го.

«Вашингтон» и «Питтсбург» пошли по разному пути Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Такая аккуратность позволила «Вашингтону» ещё и сколотить неплохой пул проспектов, который The Athletic недавно оценил девятым в НХЛ. Из шести игроков, которые вошли в символическую сборную МЧМ-2025, двое задрафтованы «столичными». Это MVP турнира Райан Леонард и лучший бомбардир МЧМ Коул Хатсон (защитник!). Коул по манере и атакующему стилю мало чем отличается от старшего брата Лэйна, при этом и в юниорской, и в молодёжной сборной показывал статистику даже круче: логично, что он и задрафтован повыше. Леонард не просто набирает очки, но и играет жёстко — даже получает сравнения с Мэттью Ткачуком.

Кроме этой парочки, не забываем про уже получавшего шансы в основе Ивана Мирошниченко; очередного форварда из первого раунда Терика Параскака; про набирающего два очка за игру в юниорской лиге технаря Эндрю Кристалла — и вот получается вполне интересная картина. Большинству лидеров этой команды от 24 до 27 лет (Дюбуа, Макмайкл, Строум, Протас, в защите — Сандин, Чикран, в воротах — Томпсон). Большинство из них уже подписаны на отличных условиях, которые благодаря скачку зарплат будут смотреться смешными. Единственный контракт, который имеет потенциал стать плохим — Дюбуа, но только по каким-то вновь появившимся неигровым причинам.

В общем, «Вашингтон» последние годы часто проявлял то, что могло казаться бездеятельностью — но на самом деле аккуратная политика менеджмента «столичных», как оказалось, помогла им перекинуть мостик в ту эру, когда Овечкина уже не будет. Однако «Вашингтону», повторимся, очень повезло с тем, что их звёзды завершили карьеру чуть раньше, чем этого можно было ожидать. Каких-то очевидных решений для команд со стареющим костяком в НХЛ нет.