10 лучших и 5 худших сценариев, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Падение рекорда Уэйна Гретцки кажется неотвратимым. Причём огромны шансы, что Александр Овечкин сможет догнать и перегнать великого канадца уже в нынешнем сезоне.

«Вашингтону» осталось провести 28 встреч до конца регулярки. А его капитан отстаёт от Гретцки всего на 15 голов.

Это значит, что сейчас — самое время прикидывать, когда Овечкин сможет повторить и побить рекорд.

Журналист The Athletic Шон Макиндо как раз подготовил свои варианты, когда нападающий «Кэпиталз» обойдёт Гретцки.

«Александр Овечкин вернулся, и погоня за историей возобновилась.

Перелом ноги в итоге стоил Овечкину всего 16 матчей, что стало самым длительным сроком, который нам называли. Это всё ещё приличный отрезок времени, и это означает, что далеко не гарантировано, что он догонит Гретцки в текущем сезоне. Сможет ли Алекс это сделать? Конечно, он может, и все это знают.

Но когда? В конце концов, если вы строите планы о датах, возможно, величайшего индивидуального рекорда в истории спорта, то по крайней мере надеетесь, что у хоккейных богов есть чувство драмы. И теперь, когда Ови вернулся, самое время заглянуть в расписание «Кэпиталз» и задаться вопросом: какие встречи лучше всего подходят для того, чтобы узреть историю?

К счастью для этих хоккейных богов, я пошёл дальше и сделал работу за них. Если предположить, что даже величайший голеадор в истории хоккея способен забивать в темпе гол за игру, это подарит нам 20-матчевое окно, в течение которого рекорд может реально пасть (хотя мы нарушим это правило за одним исключением, которое вы увидите ниже).

Давайте ранжируем лучшие и худшие матчи, когда это может произойти», — написал Макиндо.

Наш североамериканский коллега предложил 10 лучших сценариев, когда мы можем увидеть падение рекорда Гретцки, и пять худших. Приводим перевод этого материала.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

10 лучших сценариев

10. Матч №57: с «Эдмонтоном» в Вашингтоне (23 февраля)

Это то самое исключение, о котором мы упоминали выше, и оно кажется несбыточной мечтой. Овечкину придётся забивать больше, чем несколько голов за матч, чтобы приблизиться к Гретцки к концу февраля. Тем не менее увидеть, как он побьёт рекорд Уэйна во встрече с командой, за которую Величайший забросил большинство своих шайб, было бы неотразимым поворотом сюжетной линии. И поскольку матч пройдёт в воскресенье днём (в России будет вечер воскресенья. — Прим. «Чемпионата») после завершения футбольного сезона (речь об американском футболе. — Прим. «Чемпионата»), НХЛ может привлечь внимание всего спортивного мира к этой драме. Я не могу поставить этот расклад выше, потому что он маловероятен, но, если бы он когда-нибудь реализовался, это было бы почти идеально.

9. Матч №70: с «Флоридой» в Вашингтоне (23 марта)

Возможно, дело в моей канадской натуре, но меня приучили думать о субботних вечерах как об идеальном окне для просмотра хоккея. Это единственная субботняя встреча «Кэпс» в прайм-тайм в марте (начнётся в 00:00 мск. — Прим. «Чемпионата»), и так уж получилось, что она пройдёт со звёздным действующим обладателем Кубка Стэнли — также первой командой, которая попыталась задрафтовать Овечкина. Скажем так, эту историю не будет сложно продать.

8. Матч №73: с «Баффало» в Вашингтоне (30 марта)

Вот что я понял только в тот момент, когда сел писать эту статью: из последней дюжины встреч «столичных» в нынешнем сезоне лишь четыре будут домашними. Это… не круто. Само собой разумеется, что все четыре матча попадут в наш список, даже если падение рекорда во встрече с «клинками» может ощущаться немного «дёшево». Тем не менее это тот матч в воскресенье днём (начнётся в 22:00 мск. — Прим. «Чемпионата»), который может привлечь много внимания, так что это надёжный вариант.

7. Матч №63: с «Детройтом» в Вашингтоне (8 марта)

Я колебался насчёт этого расклада. 8 марта — день дедлайна обменов, который всегда является одной из самых важных дат любого регулярного чемпионата, и это означает, что мы рискуем разделить внимание болельщиков между двумя основными историями. Но затем вы вспоминаете последние несколько дедлайнов, когда бо́льшая часть событий произошла в предыдущие дни, а сам последний день обменов подразумевает много просиживания впустую в поиске темы для разговора. Объедините два самых важных дня в году в один — и можно было бы сделать так, чтобы студийные шоу, посвящённые дедлайну, подводили прямо к просмотру того, как в этот вечер рушится рекорд, продолжив непрерывный хоккейный марафон.

Александр Овечкин Фото: Paul Sancya/AP Photo/ТАСС

6. Не раньше следующего сезона (но дома)

Конечно, это не идеально, особенно если Овечкин приблизится к рекорду, но немного не дотянет до него. Однако, если Алекс начнёт в следующий сезон, отставая от Гретцки всего на несколько голов, этот исход не будет худшим в мире. Это дало бы НХЛ целое межсезонье, чтобы продвинуть финал погони и разработать планы, чтобы закрепить момент в истории. Что ещё важнее, лига могла бы устроить всё так, чтобы «Вашингтон» начал сезон в октябре с долгой домашней серии с соперниками с крупных рынков, чтобы максимизировать важность момента.

5. Матч №62: с «Рейнджерс» в Нью-Йорке (6 марта)

Если он не сможет побить рекорд дома, то следующим лучшим вариантом для лиги может стать ситуация, при которой он сделает это на большом медиарынке — таком, как Нью-Йорк. В данном случае это гораздо вероятнее произойдёт в матче с «Айлендерс», которые принимают «Кэпс» во встречах сезона под номерами 77 и 81. Эти игры пройдут в настолько поздней части сезона, что можно с уверенностью утверждать, что любой из них должен попасть в наш список. Но вместо этих вариантов я буду придерживаться заведомо менее вероятного сценария, когда Овечкин останется в ударе и отправится на «Мэдисон Сквер Гарден», чтобы побить рекорд в прямом эфире TNT на арене, на которой Гретцки сыграл свой последний матч.

4. Матч №78: с «Каролиной» в Вашингтоне (11 апреля)

При таком раскладе Овечкин побьёт рекорд достаточно поздно, чтобы это было довольно-таки драматично, но при этом достаточно рано, чтобы напряжение не стало дискомфортным. Лига, возможно, даже предпочтёт закончить гонку за рекордом к поздней части сезона, перед плей-офф, чтобы вернуть себе всеобщее внимание. И в качестве бонуса это может стать пробной версией плей-офф, да и у «Харрикейнз» достаточно совместной предыстории с «Вашингтоном», чтобы они не хотели стать командой, которая должна наблюдать за празднованием. Совсем не плохой вариант.

3. Матч №76: с «Чикаго» в Вашингтоне (5 апреля)

Это пятничный вечер (утро субботы в России. — Прим. «Чемпионата»), что не идеально для показа на телевидении, но в остальном трудно спорить с этим выбором. В качестве соперника будет команда с любимейшего лигой большого рынка, команда из Оригинальной шестёрки. По другую сторону льда окажется товарищ Овечкина по первому общему выбору на драфте Коннор Бедард, который увидит падение рекорда, создавая приятную атмосферу передачи факела. И, если учесть, что до конца регулярки останется всего два матча, эта встреча — самая вероятная для того, чтобы весь этот вечер был посвящён только «Вашингтону».

Коннор Бедард Фото: ZUMA/ТАСС

2. Матч №82: с «Пингвинз» в Питтсбурге (18 апреля)

Не домашняя игра, но в остальном этот расклад почти идеален. Если бы Овечкин вышел на последний матч сезона на расстоянии всего одного точного броска, чтобы войти в историю, это была бы фантастическая драма. А если бы это произошло во встрече с командой и игроком, которые были величайшими соперниками Ови на протяжении всей его карьеры? Вишенка на торте.

1. Матч №80: с «Коламбусом» в Вашингтоне (14 апреля)

За несколькими исключениями, большинство матчей в нашем списке были домашними, по понятным причинам. Хотя Овечкин рассчитывает получить бурные овации, независимо от того, где побьёт рекорд, сей момент срезонирует ещё сильнее, если Алекс сможет сделать это перед болельщиками, которые подбадривают его уже почти два десятилетия. Это последняя домашняя встреча «Кэпиталз» в нынешнем регулярном чемпионате, так что, если к тому моменту ему будет немного не хватать до рекорда, напряжение из-за «последнего шанса» будет зашкаливать. Этого достаточно, чтобы пропихнуть сей расклад над матчем с «Питтсбургом» в моём списке.

Пять худших сценариев

5. Матч №74: с «Брюинз» в Бостоне (2 апреля)

На первый взгляд, это будет встреча между двумя командами уровня плей-офф, даже, если угодно, потенциальная репетиция первого раунда, и рекорд падёт на рынке команды Оригинальной шестёрки. Так что, конечно, это кажется достойным вариантом… пока вы не перепроверите дату (в Америке этот матч состоится 1 апреля. — Прим. «Чемпионата»). Вы действительно хотите видеть, как каждый посредственный комик в вашей ленте новостей выдаёт уморительные шутки в стиле: «Овечкин побил рекорд!.. Шутка!» — в течение трёх часов подряд? Вы точно не хотите этого.

4. Матч №64: с «Сиэтлом» в Вашингтоне (9 марта)

Вся история на кону — и вот рекорд наконец-то обрушивается во встрече с новичком лиги? Нет, спасибо.

3. Матч №71: с «Джетс» в Виннипеге (26 марта)

Это единственная из последних 20 встреч «Кэпиталз», которая пройдёт с канадским соперником. И она состоится в Канаде. А это значит, что настанет идеальное время для тех канадских фанатов, которые планируют стать странно патриотичными из-за того, что рекорд Гретцки пал из-за россиянина. Болельщики из Виннипега классные, и они достаточно громкие, чтобы отреагировать на этот момент так, как он того заслуживает. Но весь внешний шум и вычурные мнения, которые будут сопровождать этот момент… Нет, спасибо.

2. Матч №65: с «Дакс» в Анахайме (12 марта)

«Кэпс» проведут своё трёхматчевое турне в Калифорнии в середине марта, и это не лучшее время, с учётом того, что поездка может состояться как раз в тот момент, когда гонка за рекордом накалится. К тому моменту Овечкин вряд ли приблизится к Гретцки, что является удачей для лиги, которая определённо не хочет видеть, как история вершится, когда болельщики восточных видов спорта уже спят. Встреча с «Шаркс» начнётся днём (в полночь на 16 марта мск. — Прим. «Чемпионата»), а если рекорд будет установлен в Лос-Анджелесе, то в этом будет драматизм хотя бы оттого, что это произойдёт в матче с одной из бывших команд Гретцки. Но игра со скромным «Анахаймом», которая начнётся в 10:00 по восточному времени во вторник (в 5:00 мск. — Прим. «Чемпионата»)… Нет, спасибо.

1. Не раньше следующего сезона (но в гостях)

Давайте посмотрим правде в глаза: это будет абсолютно в стиле НХЛ, если Овечкин войдёт в сезон-2025/2026, отставая от Гретцки всего на один гол — а «Вашингтон» начнёт регулярку с бессмысленного турне по Тихоокеанскому дивизиону. Вы даже не думали об этой возможности до сих пор, но теперь киваете и злитесь. Всё что угодно — только не это, хоккейные боги!