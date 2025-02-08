Топ-события воскресенья: бой дю Плесси — Стрикленд, «Севилья» — «Барселона» и теннис

Яркое 9 февраля: Матч звёзд КХЛ, Кубок Англии по футболу, встреча лучших на Западе НБА, а ещё Мичков и Овечкин — в НХЛ! Лучшее для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: оправятся ли «Рейнджерс» от тяжелой неудачи?

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел сенсационное поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:3), значительно ухудшив свои перспективы в борьбе за попадание в зону плей-офф. Впрочем, времени на долгие переживания и сожаления у команды Питера Лавиолетта нет. Спустя сутки «синерубашечникам» предстоит сражение с прямым конкурентом по турнирной таблице «Коламбусом». Ещё одна неудача может почти окончательно лишить Артемия Панарина и Ко надежд на кубковую часть сезона.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: исполнит ли Матвей Мичков новую попытку лакросса?

В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль и был близок к хет-трику, но голкипер «столичной» команды Чарли Линдгрен не позволил 20-летнему хоккеисту забить в стиле лакросс. Главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла в начале сезона неоднократно запрещал своему хоккеисту подобные трюки, однако в итоге смирился с действиями нападающего. Исполнит ли Матвей новую попытку лакросса в следующей встрече «Флайерз» и станет ли она наконец успешной?

🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто на Западе круче?

Команда во главе с Джа Морантом и Джареном Джексоном не знает поражений на протяжении четырёх матчей кряду, а всего за последние 11 встреч уступила лишь раз. «Мемфис Гриззлиз» находится в великолепной форме. Впрочем, не одни «мишки» заслуживают похвалы, «Оклахома-Сити Тандер» не только возглавляет Западную конференцию, но и катком проходится практически по всем своим оппонентам. Нас ждёт по-настоящему яркое зрелище.

🏀 4:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «кельты» подпустят соперника так близко?

«Бостон Селтикс» в последнем матче проиграл обескровленному «Далласу», но чемпионы всё равно удерживают за собой вторую строчку в Восточной конференции. Правда, им на пятки наступает «Нью-Йорк Никс». Клуб во главе с Джейленом Брансоном и Карлом-Энтони Таунсом имеет в своём активе игру в запасе и в скором времени может сравняться по результатам с «кельтами». Борьба за топ-2 на Востоке обостряется!

👊 8:00: Дрикус дю Плесси (ЮАР) — Шон Стрикленд (США), UFC 312

Интрига: кто станет следующим соперником Хамзата Чимаева?

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом UFC Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей, завоевав титул. Теперь американец попытается поквитаться с обидчиком и вернуть чемпионский пояс на своё плечо. А ещё Дана Уайт уже сообщил, что следующим претендентом является Хамзат Чимаев. Поэтому крайне интересно, с кем именно Борз проведёт следующий поединок.

🏆 🎾 13:00*: Анастасия Потапова (Россия, 1) — Лючия Бронцетти (Италия), Клуж-Напока, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Потапова свой третий титул в карьере?

Анастасия Потапова добралась до шестого финала в карьере и теперь попытается завоевать свой третий титул. Но для этого необходимо справиться в финале с итальянкой Лючией Бронцетти. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была россиянка — в Лозанне-2022, Линце-2023, Дубае-2024 и Бирмингеме-2024. Отметим, что в активе Лючии один титул.

🏒 13:00: Дивизион Чернышёва — Дивизион Боброва, КХЛ, Матч звёзд, финал

Интрига: кто выиграет Матч звёзд КХЛ — 2025?

В первый день Звёздного уикенда прошли полуфинальные матчи, в которых Дивизион Чернышёва переиграл Дивизион Харламова (10:6), а Дивизион Боброва двумя часами ранее оказался успешнее Дивизиона Тарасова (9:6). Кто победит в финале Матча звёзд КХЛ и сколько голов будет забито в главной игре всего мероприятия?

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🏉 18:00: Регби, Кубок шести наций, групповой этап, Шотландия — Ирландия, 2-й тур

Интрига: продолжит ли Шотландия поход за трофеем?

Ирландия даже в отсутствие главного тренера Энди Фаррелла, два года подряд приводившего команду к победе в турнире, смотрелась на старте Кубка шести наций – 2025 неплохо. Но первый раунд ирландцы проводили дома, причём против англичан, обыгрывать которых – дело принципа. Однако и сборная Шотландии, несмотря на кадровые проблемы перед началом турнира, определённо на коне и вторую встречу подряд проведёт на домашнем стадионе. Если и обыгрывать действующих обладателей кубка, чтобы самим стать главными претендентами на него, – то делать это сейчас.

🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Александр Овечкин снайперскую серию?

Одну из шайб в составе «Вашингтона» в прошлом матче с «Филадельфией» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Ови продлил голевую серию до четырёх игр. Овечкин оформил свою 34-ю серию из четырёх встреч с голами, сравнявшись с рекордом Марио Лемье по этому показателю. Единственный другой игрок с хотя бы 30 такими сериями — Уэйн Гретцки (30). Сможет ли Александр отличиться в пятом матче подряд?

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⚽️ 20:30: «Реал Сосьедад» — «Эспаньол», Примера, 23-й тур

Интрига: дадут ли Захаряну игровое время во втором матче Примеры подряд?

2 февраля Арсен Захарян провёл первый матч в нынешнем сезоне. Россиянин пропустил несколько месяцев из-за травмы, и ему доверили 13 минут в игре с «Осасуной» (1:2). Через четыре дня соперники снова встретились друг с другом — на этот раз в четвертьфинале Кубка Испании. «Реал Сосьедад» победил (2:0), но Арсен остался в запасе. Клуб из Сан-Себастьяна уступил в трёх матчах Примеры подряд и откатился на 11-е место. У «Эспаньола» дела ещё хуже — четвёртая с конца строчка в таблице. Справится ли клуб из Сан-Себастьяна с командой, которая рубится за выживание?

⚽️ 20:35: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: «Тоттенхэм» покинет ещё один турнир?

«Астон Вилла» в последнее время выглядит не лучшим образом. Она одержала всего лишь одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. «Тоттенхэм» на этой неделе вылетел из Кубка английской лиги на стадии полуфинала — уступил «Ливерпулю» со счётом 0:4. Любопытно, что лондонский клуб успешно играет в Бирмингеме. Он одолел «Астон Виллу» в гостях четыре раза в пяти прошлых встречах. Получится ли на этот раз? Или «Тоттенхэм» вылетит из второго турнира за несколько дней?

⚽️ 23:00: «Севилья» — «Барселона», Примера, 23-й тур

Интрига: «Барса» снова огорчит фанатов «Севильи»?

«Барселона» ведёт борьбу за чемпионский титул. Правда, пока она находится позади и «Реала», и «Атлетико». Но столичные клубы сыграют в этом туре друг с другом, так что кто-то из них (или обе команды) потеряет очки. «Барсу» ждёт встреча с «Севильей», которая выдала серию из четырёх матчей без поражений в чемпионате Испании. 1:2, 0:3, 1:1, 1:1 — результаты предыдущих игр с участием соперников на поле «Севильи». Исходя из таких цифр, можно сказать, что хозяевам придётся очень тяжело.