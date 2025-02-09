Двойной праздник россиян в НХЛ! Кучеров поставил крутой рекорд, у Тарасенко большой юбилей

Андрей Василевский выиграл вратарскую дуэль сразу у двух оппонентов, а новичок «Тампы» забил в дебютном матче в лиге.

Перед началом домашней встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в активе «Детройт Ред Уингз» значилась семиматчевая победная серия. «Красные крылья» набрали отличный ход после назначения на пост главного тренера Тодда Маклеллана, значительно улучшив своё турнирное положение и став одним из главных претендентов на завоевание кубковой лицензии от Восточной конференции. Однако старт игры с «молниями» сложился для команды из города моторов хуже не придумаешь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже на третьей минуте встречи тренерскому штабу хозяев пришлось производить замену голкипера. Американский вратарь Алекс Лайон начисто провалил стартовые минуты, пропустив две шайбы всего после трёх бросков. В обоих случаях результативными передачами отмечался нападающий гостей Никита Кучеров, с огромным отрывом являющийся лучшим бомбардиром текущей регулярки среди российских игроков.

Первая результативная передача в матче позволила двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Тампы» стать автором сразу нескольких достижений. Во-первых, Кучеров оказался первым россиянином, кому покорилась отметка в 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Во-вторых, Никита единолично стал лучшим ассистентом в истории «Лайтнинг», сумев превзойти показатель своего одноклубника Виктора Хедмана. Шведский защитник выполнил 607 ассистов за время своего выступления в «Лайтнинг», тогда как российский форвард во встрече с «Детройтом» сначала сделал 608-ю передачу, а следом – и 609-ю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторая передача в матче позволила Никите переместиться на второе место в клубной истории по набранным очкам. На счету россиянина стало 954 результативных действия, благодаря чему он превзошёл показатель Мартена Сан-Луи (953). Клубный рекорд в этой номинации принадлежит выступающему ныне за «Нэшвилл Предаторз» Стивену Стэмкосу (1137). Канадский форвард на данный момент является единственным игроком в истории «Лайтнинг», кому покорилась отметка в 1000+ очков.

После появления Тальбо на последнем рубеже «Детройта» хозяева встрепенулись и перешли в атаку, одна из которых увенчалась голом в исполнении Владимира Тарасенко. Российский форвард подставил клюшку под бросок Морица Зайдера, прервав 10-матчевую безголевую серию и заодно записав на свой счёт 300-й гол за карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

33-летний нападающий стал 12-м россиянином в истории североамериканской лиги, кто смог добраться до этой отметки. Ранее 300 голов в НХЛ забили Александр Овечкин (879), Евгений Малкин (507), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалёв (430), Вячеслав Козлов (356), Кучеров (345), Алексей Яшин (337) и Павел Дацюк (314).

Ещё до перерыва команды продолжили обмениваться заброшенными шайбами. Причём гости снова забросили дважды, тогда как хозяева отличились однажды. Брейден Пойнт и Ник Пол отличились за «Лайтнинг», а за «Ред Уингз» в результате розыгрыша большинства забил Патрик Кейн.

В начале второго периода Кучеров мог добавить ещё один гол в свой богатый послужной список и приблизиться к Козлову в национальном зачёте снайперов, но Никита совершил крайне нетипичный для себя промах, не сумев замкнуть передачу партнёра на пустой угол ворот. Судя по реакции россиянина, он и сам не мог понять, как с ним это произошло.

ВИДЕО

Этот момент мог стать переломным во встрече, тем более что спустя некоторое время Алекс Дебринкэт до минимума сократил отставание хозяев. Но в целом голкипер «Тампы» Андрей Василевский вчистую выиграл вратарскую дуэль у своих оппонентов из «Ред Уингз». Российский голкипер завершил встречу с 34 отражёнными бросками, тогда как Лайон и Тальбо на двоих справились лишь с 12 бросками.

В начале третьего периода пятую шайбу в ворота «Детройта» отправил Дилан Дюк, который этот матч с «Ред Уингз» не забудет до конца своей жизни. 21-летний американец проводил свою дебютную встречу в НХЛ и сразу же отметился голом. Окончательный счёт в матче же установил Хагель, в концовке отрезка поразивший пустые ворота. В эпизоде с последним голом не обошлось без присутствия Кучерова, который оформил ассистентский хет-трик, подытожив столь богатую на статистические достижения встречу. «Детройт» проиграл впервые за восемь матчей, а «Тампа» одержала важную для неё победу с турнирной точки зрения.