Такого не видели даже в Санкт-Петербурге! Деанджело забросил в свои ворота решающую шайбу

Регулярный чемпионат НХЛ входит в такую фазу, что очки позарез нужны почти всем командам – кому-то надо уверенно закрепиться в восьмёрке, а кому-то только предстоит до неё проделать нелёгкий путь. У «Миннесоты», которая потеряла Кирилла Капризова из-за травмы, ситуация становится сложнее и сложнее: «Виннипег» и «Даллас» потихоньку уходят в отрыв, а «Колорадо» сзади начинает серьёзно подпирать.

«Айлендерс» же по-прежнему пытается выжить в восточной мясорубке, где по меньшей мере девять команд претендуют на два места.

Первая половина игры «островитянам» удалась на славу – несмотря на быструю пропущенную шайбу, команда быстро пришла в себя и забросила трижды. Двумя передачами отметился Максим Цыплаков, который довёл лицевой счёт до 25 очков в нынешнем сезоне. Второй ассист получился прямо-таки шикарным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но что-то начало ломаться в игре «Айлендерс» ещё до второго перерыва. «Миннесота» поднажала и начала задавливать гостей в зоне, что привело аж к трём шайбам, одну из которых забросил Яков Тренин с передачи Марата Хуснутдинова. Российский форвард отличился во втором матче кряду, а чуть позже станет известно, что шайба стала победной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в третьем периоде всех затмил Тони Деанджело. Эксперты справедливо отмечают, что Тони, припёртый к стене, начал показывать отличный хоккей, пытаясь тем самым продлить свою карьеру в НХЛ. Сегодня, правда, был явно не его день. В ключевой момент матча, когда подопечным Руа надо было выдержать натиск соперника и идти отыгрываться, Деанджело прицельным броском отправил шайбу в свои ворота. Лицо Ильи Сорокина буквально вопрошало: Тони, зачем? Такого не видели даже в Санкт-Петербурге. Хотя публика из города на Неве навидалась немало от эксцентричного американского защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол стал решающим, «островитяне» от него не оправились, а немного погодя пропустили ещё и в пустые ворота, потерпев третье поражение в четырёх последних матчах. «Миннесота» же одержала нужную победу, которая позволила им сделать небольшой запас относительно набравших ход «Эвеланш».