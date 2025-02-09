«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным

Александр Кадейкин уже долгое время играет в КХЛ и является одним из самым стабильных форвардов лиги. Однако только в этом году габаритный нападающий удостоился чести выступить на Матче звёзд.

После матча с Дивизионом Чернышёва Александр дал небольшое интервью «Чемпионату», в котором рассказал об эмоциях от мероприятия, что запомнилось больше всего, почему не участвовал в конкурсе «эффектный буллит», а также о перестановках в дедлайн в «Тракторе» и семиматчевой серии без очков.

«Буллиты на таких мероприятиях — вишенка на торте»

– Какие впечатления от мероприятия, ведь для вас это первый Матч звёзд?

– Позитивные, для этого такие мероприятия и создаются. Зарядиться энергией, много хороших ребят здесь, пресса, руководство лиги, клубов, тренеры. Очень приятно находиться в такой атмосфере.

Материалы по теме Форвард «Трактора» Кадейкин ответил, в каком городе КХЛ лучшая атмосфера на арене

– Многие хоккеисты не особо любят подобные мероприятия, больше предпочитают отдохнуть в паузе дома. У вас такого желания не было?

– Конечно, вы же сами сказали, что у меня первый Матч звёзд. Хотелось прочувствовать атмосферу, не каждому выпадает такая возможность. Я точно не избалован таким и не устаю от этого.

– Что сегодня вам запомнилось: конкурсы, буллиты, может быть?

– Понятное дело, что буллиты. На таких мероприятиях это всегда вишенка на торте. Я думаю, и болельщики немножко повеселились, посмеялись, настроение подняли себе. Много костюмированных историй было сегодня.

– Желания не было попробовать себя в этом конкурсе?

– Да нет, у нас Макс Шабанов бил, у него больше задумок и креативных задатков.

– В «Тракторе» люди, отвечающие за СММ, являются одними из лучших в лиге, думаю, могли бы вам подкинуть какую-нибудь идею.

– Придумать, конечно, могли, но это больше не ко мне. У нас больше Фукале по этой истории. Может быть, нужно было Зака как-нибудь напрячь.

– Не удивило, что в формате Матча звёзд во втором периоде вышел местный любимчик (Денис Костин. – Прим. «Чемпионата») и не давал половину периода ничего сделать?

– Понятно, что для новосибирских игроков это особенный момент. Хочешь не хочешь, а элемент соревнований не можешь игнорировать. Надо было выделиться, сыграть хорошо. На глазах местной публики не хочется пропускать, не просто так кататься.

«Не надо сетовать на то, что что-то не так, надо действовать в заданных рамках»

– У вас семиматчевая серия без очков идёт, нет ли ввиду этого на вас дополнительного давления?

– Нормально это воспринимаю, в каждой игре есть по несколько моментов. Если честно, сам удивляюсь. Бывают моменты, когда не забиваешь, в следующем моменте второй ассист не заходит, с моих передач где-то не забрасывают. Ничего страшного, есть моменты, будет всё хорошо. Иногда бывает, по нулям ездишь, иногда идёшь на результативной серии. На этом не надо зацикливаться, надо смотреть, что ты делаешь.

– Одна из особенностей подхода Бенуа Гру – перетасовка звеньев. Вы уже привыкли к этому или всё равно хотелось бы побольше стабильности в сочетаниях?

– Понятно, что с постоянными партнёрами попроще, есть взаимопонимание, есть «химия», понимаешь, кто и что делает. В целом нормально в наших условиях подстраиваться под это и показывать лучшую игру в любых обстоятельствах. Не надо сетовать на то, что что-то не так, надо действовать в заданных рамках.

«Будем во всех аспектах полноценными: и к плей-офф готовиться, и делать всё, чтобы остаться на первом месте»

– Руководство «Трактора» активно провело дедлайн, руководствуясь утверждением о том, что пробелы в составе есть. Видели ли в команде это?

– Это к тому же вопросу о звеньях: мы оказываемся в определённых обстоятельствах. Мы занимаемся своими делами, руководство – своими. Если честно, я вообще не думал об этом. Есть люди, которые этим занимаются, давайте им это отдадим.

Александр Кадейкин Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

– Не было ли чувства, что оказались на предсезонке, потому что в команде много новичков?

– Такого не было. Понятно, что надо было чуть перестраиваться, много новичков пришло, много перестроений. Опять же, у нас и по сезону было много перестановок. Стресса точно не было.

– Насколько «Трактору» принципиально остаться на вершине Востока?

– Главная цель – подготовиться к плей-офф. Будем хорошо играть, хорошо готовы к играм на вылет – останемся на первом месте. Здесь одно другого не исключает. Будем во всех аспектах полноценными: и к плей-офф готовиться, и делать всё, чтобы остаться на вершине.