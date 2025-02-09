Глубокая защита, но есть и большие проблемы. Разбор состава Швеции на турнир НХЛ

Ещё два матча сегодняшним вечером — и НХЛ уйдёт на краткосрочный перерыв ради Турнира четырёх наций. Можно по-разному относиться к этому турниру, перед которым некоторые звёзды лиги внезапно стали получать травмы, которых раньше не получали, но это будет возможностью впервые за долгое время увидеть почти идеальные составы национальных команд. Начинаем наш разбор со шведов.

Вратари

Филип Густавссон («Миннесота»); Самуэль Эрссон («Филадельфия»); Линус Улльмарк («Оттава»).

Якуб Маркстрём в этом сезоне словно бы стал ответом на все вратарские проблемы «Нью-Джерси» эры пост-Бродо. Голкипер «Дэвилз» явно ехал на турнир в статусе первого номера «Тре Крунур», но получил травму, которая сильно усложнит жизнь и клубу, и национальной команде.

Теперь выбор несколько усложняется. Густавссон проводит хороший сезон в «Миннесоте», но провалился на ЧМ-2024 и был заменён в полуфинале после пяти пропущенных шайб. Игра Улльмарка — одна из основных причин того, что «Оттава» впервые за несколько лет идёт в зоне плей-офф, однако Линус относительно недавно восстановился после травмы и провёл лишь два матча после этого.

Линус Улльмарк Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Защитники

Расмус Андерссон («Калгари»); Расмус Далин («Баффало»); Маттиас Экхольм («Эдмонтон»); Густав Форслинг («Флорида»); Виктор Хедман («Тампа»); Эрик Карлссон («Питтсбург»); Юнас Бродин («Миннесота»).

Здесь главному тренеру Сэму Халламу предстоит приятный, но крайне головоломный выбор — кого же оставлять седьмым лишним? Очевидного ответа здесь просто нет. Здесь даже по хвату не провести отсев, потому что у шведов только два праворуких оборонца — Андерссон и Карлссон.

Понятно, что представить себе отправку в запас суперветеранов Хедмана и Карлссона невозможно: вполне вероятно, они будут выходить в одной паре, как в начале пражского ЧМ. Ещё одна потенциальная пара прямиком из Праги — это Бродин — Далин, классический случай дополнения атакующего защитника домоседом. Возможно, не в пользу защитника «Миннесоты» здесь скажется то, что он совсем недавно пропустил из-за травмы почти месяц и пока что получает меньше игрового времени в «дикарях», чем обычно.

Эрик Карлссон и Виктор Хедман Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Возможно, «-16» Андерссона смутит вас? Но он в «Калгари» играет по 24 минуты за встречу: во всех ситуациях, против самых сложных соперников и в команде, в которую никто особенно не верил. Экхольм — даже в 34 года один из самых недооценённых защитников-универсалов лиги, чьё приобретение позволило придать обороне «Ойлерз» хоть какой-нибудь баланс. Форслинг из человека, которого выставляли на драфт отказов, превратился в почти идеального двустороннего защитника, незаметного героя «пантер», который практически не ошибается в ключевых эпизодах и коллекционирует плюсики полезности.

В общем, пока сойдёмся на том, что лишним здесь будет Бродин — но пока только из-за его недавней травмы, иначе шведские тренеры легко могли бы прибегнуть и к слепому жребию.

Возможные пары: Хедман — Э. Карлссон; Форслинг — Далин; Экхольм — Андерссон; Бродин.

Нападающие

Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Шведы подходят к турниру с гигантскими проблемами в центральной оси. Петтерссон пока идёт по темпу в 53 очка за сезон: окончание мыльной оперы имени Миллера не придало игре высокооплачиваемого шведа ожидаемого импульса. У Элиаса после громкого обмена две передачи в пяти матчах, и даже сейчас клубятся слухи, что «Кэнакс» могут продать и его. Среди возможных вариантов назывались «Айлендерс».

У остальных дела не лучше. Зибанеджад сам чуть не уехал в «Ванкувер», у персидского шведа шестой худший показатель полезности в лиге («-24»). Отправляемые в запас одноклубники открыто намекали на Мику, когда говорили, что ветеранов за ошибки почему-то не наказывают. Недавно Зибанеджада пробовали на фланге, получилось лучше — только вот в сборной не будет Миллера, который такой перевод обеспечил бы. Линдхольм должен был стать решением проблем «Бостона» в центральной оси, но сам превратился в проблему, получающую $ 7,75 млн в год.

Эрикссон Эк всегда рассматривался в первую очередь форвардом с уклоном в оборону, однако после последних успешных сезонов у Йоэля в этом году наступил спад. Болельщики снова винят травму в декабре, после которой шведа пока не узнать. Более того, из-за очередного повреждения Йоэль может остаться вне заявки, его судьба решается прямо сейчас. Также сборной из-за травмы не поможет Вильям Карлссон, зато поедет его однофамилец Лео из «Анахайма». Второй номер драфта-2023, как и вся его команда, пока играет абсолютно незаметно и идёт на 30 очков за сезон. Однако как раз Карлссон вне «утиного» уныния может раскрыться иначе.

Поэтому, как и в России, отдуваться придется вингерам. Лучшим среди шведов в этом году является Братт, набравший 67 очков в 54 играх. Удивительно, как шведа каждый год списывали, недооценивали, считали продуктом других игроков и ожидали, когда он сдуется — а выбранный в шестом раунде негабаритный форвард продолжает набирать очки с самыми разными партнёрами в звене.

Лукас Рэймонд Фото: Jari Pestelacci/Imago/ТАСС

На втором месте — Лукас Рэймонд с 59 очками. Фанаты «Детройта» в 2020-м считали, что проиграли драфт-лотерею, когда «крылья» упали до четвёртого пика, однако потенциально получили джекпот. Прямо сейчас Лукас — самый молодой игрок из тех, что идёт в топ-20 лиги по результативности. В последнее время швед начал затмевать даже Дилана Ларкина в своём звене и стал больше брать на себя роль плеймейкера первого звена, ставшего критически важным в плей-оффной погоне «Детройта».

Форсберг и Нюландер привычно набирают по очку за игру: их не смущают ни удивительный провал «Нэшвилла» в этом году, ни смена игровой философии «Торонто». Ну а за всеми этими ребятами у шведов есть привычная глубина из не самых звёздных, но обученных парней, которые легко могут и сменить позиции, если надо.

Главной проблемой для «Тре Крунур», впрочем, была и остаётся ментальная. Это третий большой турнир при Сэме Халламе: на ЧМ-2023 шведы умудрились вылететь от Латвии, и вряд ли здесь их оправдывал не самый сильный состав. Про полуфинал пражского ЧМ уже упоминалось, и шведы посреди игры просто сломались — даже несмотря на то, что судьи словно решили компенсировать пропущенное удаление Яна Рутты и начали трактовать почти все спорные решения в пользу «Тре Крунур».

На этом турнире, впрочем, плей-офф будет состоять лишь из одного матча — возможно, признанным королям групповых этапов это пойдёт на пользу.

Возможные тройки: Нюландер — Петтерссон — Братт; Форсберг — Зибанеджад — Рэймонд; Арвидссон — Линдхольм — Ракелль; Кемпе — Эрикссон Эк — Л. Карлссон; Нюквист.