Хорошая центральная ось, но осиротевшая защита. Разбор состава Финляндии на турнир НХЛ

Продолжаем разбор составов команд-участниц Турнира четырёх наций. Ранее анализу подверглась дружина из Швеции, теперь на очереди их соседи из Финляндии.

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).

В идеальном мире Юусе Сарос был бы главным претендентом на статус первого номера финской сборной, но в этом сезоне он, как и весь «Нэшвилл», откровенно не блещет. Укко-Пекка Луукконен, который начинал 2024 год как лучший вратарь НХЛ по всем показателям, в этой регулярке тоже играет слабовато.

Кевин Ланкинен Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Всё идёт к тому, что их опередит чемпион мира 2019 года и один из главных героев той победы Кевин Ланкинен. Не сказать, что в «Ванкувере» он показывает что-то фантастическое, однако его показатели прямо сейчас заметно лучше, нежели у его конкурентов за место на последнем рубеже. Хотя недавнюю очную встречу Сарос выиграл у него «всухую».

Защитники: Хенри Йокихарью («Баффало»), Эса Линделль («Даллас»), Олли Мяяття («Юта»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»), Урхо Вааканайнен («Рейнджерс»), Юусо Вялимяки («Юта»).

Оборона финнов резко осиротела после травмы Миро Хейсканена. Топовых защитников под большинство в распоряжении Антти Пеннанена теперь нет, сыгранных сочетаний – тоже. Из всей обоймы на международном уровне более-менее регулярно играл только Олли Мяяття, который после неплохого начала карьеры в «Питтсбурге» так и не вышел на хотя бы даже близкий к элитному уровень.

Зато здесь есть очевидный кандидат на место вне основной шестёрки – это Юусо Вялимяки, который не проходит в состав даже в «Юте». Хотя и у других игроков с прохождением в состав своих клубов бывают проблемы – например, у того же Хенри Йокихарью, который периодически с трибун наблюдает за матчами «Баффало» и вообще попал на Турнир четырёх наций благодаря травмам Хейсканена и Яни Хаканпяя.

Как и Урхо Вааканайнен, но у того хотя бы в последнее время дела в «Рейнджерс» идут вполне себе неплохо – в последней встрече перед перерывом он помог «копам» обыграть «Коламбус», забросив первую шайбу за новую команду. Вместе с Йокихарью, у которого есть важное преимущество перед Вялимяки в виде правого хвата, он наверняка образует третью пару защиты.

Хенри Йокихарью Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

Ещё один праворукий оборонец у финнов – несостоявшийся топ Расмус Ристолайнен, который и должен стать первой опцией при розыгрыше лишнего в отсутствие Хейсканена. Вместе с одноклубником Миро Эсой Линделлем ему предстоит взять на себя бразды лидерства в оборонительном корпусе сборной.

А обладатель Кубка Стэнли Нико Миккола и уже упомянутый Мяяття должны стать крепкой, но при этом не самой продуктивной у чужих ворот второй парой.

Возможные пары: Линделль – Ристолайнен; Миккола – Мяяття; Вааканайнен – Йокихарью; Вялимяки.

Вот с чем у финнов полный порядок, так это с центральными нападающими. Барков – Ахо – Хинц – Лунделль – о такой оси мог бы только мечтать любой претендент на Кубок Стэнли. Собственно, действующие обладатели трофея обладают и половиной этого квартета.

А вот с вингерами уже проблемы. Начиная от вопроса самого участия – к примеру, недавняя травма Микко Рантанена пока носит неопределённый статус. Позволит ли она ему сыграть на Турнире четырёх наций или нет? Даже если да, то с переходом в «Каролину» из «Колорадо» Микко слегка закис – тот же Мартин Нечас, проследовавший в обратном направлении, сейчас явно в ударе, в отличие от финна. Да и разговоры о ещё одном возможном обмене до 7 марта на Рантанена едва ли влияют положительно. Хотя связка с Себастьяном Ахо может получить новый виток развития как раз на Турнире четырёх наций.

Себастьян Ахо и Микко Рантанен в «Каролине» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

С большой долей вероятности на фланг уйдёт Микаэль Гранлунд, который переродился в «Сан-Хосе» и взял неплохое начало в «Далласе», с краю будет играть и Теуво Терявяйнен, ударно проведший отрезок перед перерывом, но при этом насобиравший «-15» за всю регулярку в «Чикаго». Его воссоединение с Ахо выглядит едва ли не самым очевидным вариантом. В конце концов, в распоряжении Пеннанена будет Арттури Лехконен, который расцвёл под руководством Джареда Беднара в том же «Колорадо». Другой вопрос, что там не будет Натана Маккинона, с которым Лехконен набирает львиную долю своих очков. И насколько эффективен Арттури без канадца, ещё только предстоит узнать.

Вопрос, кто из оставшейся компании окажется 13-м? Если бы Финляндия собирала команду в духе All Stars, то им бы наверняка был кто-то из трио Луостаринен – Армиа – Хаула. Но что-то подсказывает, что вне состава будет одноклубник Йоэля Патрик Лайне. Финнам попросту некем бросаться шашками наголо, а вот бойцы вроде Луостаринена и Армиа будут в самый раз для четвёртой тройки и меньшинства. Даже тот же Хаула в нижних звеньях будет полезнее Лайне, от которого в этом сезоне абсолютно минимальный выхлоп в равных составах – в «Монреале» всего 7 из 18 очков он набрал не при игре в большинстве. И в борьбе за место для более заточенного на атаку форварда в третьем сочетании он проиграет Каапо Какко, который при всей своей нестабильности сейчас всё-так более стабилен, нежели Лайне.

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Однако самая главная проверка здесь будет, пожалуй, для главного тренера. Антти Пеннанен был в штабе «золотой» сборной Финляндии в 2019 году, но сейчас он впервые возглавит национальную команду самостоятельно. Будет ли его хоккей разительно отличаться от того, который проповедовал Юкка Ялонен или же мы увидим что-то новое в исполнении финнов? Состав позволяет играть чуть более раскрепощённо, тем не менее при этом шансы на победу из всех участников турнира у Финляндии будут едва ли не самыми маленькими.

Возможные тройки: Лехконен – Барков – Гранлунд; Терявяйнен – Ахо – Рантанен; Хаула – Хинц – Какко; Луостаринен – Лунделль – Армиа; Лайне.