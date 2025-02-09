Хорошая центральная ось, но осиротевшая защита. Разбор состава Финляндии на турнир НХЛ

Продолжаем разбор составов команд-участниц Турнира четырёх наций. Ранее анализу подверглась дружина из Швеции, теперь на очереди их соседи из Финляндии.
В идеальном мире Юусе Сарос был бы главным претендентом на статус первого номера финской сборной, но в этом сезоне он, как и весь «Нэшвилл», откровенно не блещет. Укко-Пекка Луукконен, который начинал 2024 год как лучший вратарь НХЛ по всем показателям, в этой регулярке тоже играет слабовато.
Кевин Ланкинен
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Всё идёт к тому, что их опередит чемпион мира 2019 года и один из главных героев той победы Кевин Ланкинен. Не сказать, что в «Ванкувере» он показывает что-то фантастическое, однако его показатели прямо сейчас заметно лучше, нежели у его конкурентов за место на последнем рубеже. Хотя недавнюю очную встречу Сарос выиграл у него «всухую».
Оборона финнов резко осиротела после травмы Миро Хейсканена. Топовых защитников под большинство в распоряжении Антти Пеннанена теперь нет, сыгранных сочетаний – тоже. Из всей обоймы на международном уровне более-менее регулярно играл только Олли Мяяття, который после неплохого начала карьеры в «Питтсбурге» так и не вышел на хотя бы даже близкий к элитному уровень.
Зато здесь есть очевидный кандидат на место вне основной шестёрки – это Юусо Вялимяки, который не проходит в состав даже в «Юте». Хотя и у других игроков с прохождением в состав своих клубов бывают проблемы – например, у того же Хенри Йокихарью, который периодически с трибун наблюдает за матчами «Баффало» и вообще попал на Турнир четырёх наций благодаря травмам Хейсканена и Яни Хаканпяя.
Как и Урхо Вааканайнен, но у того хотя бы в последнее время дела в «Рейнджерс» идут вполне себе неплохо – в последней встрече перед перерывом он помог «копам» обыграть «Коламбус», забросив первую шайбу за новую команду. Вместе с Йокихарью, у которого есть важное преимущество перед Вялимяки в виде правого хвата, он наверняка образует третью пару защиты.
Хенри Йокихарью
Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС
Ещё один праворукий оборонец у финнов – несостоявшийся топ Расмус Ристолайнен, который и должен стать первой опцией при розыгрыше лишнего в отсутствие Хейсканена. Вместе с одноклубником Миро Эсой Линделлем ему предстоит взять на себя бразды лидерства в оборонительном корпусе сборной.
А обладатель Кубка Стэнли Нико Миккола и уже упомянутый Мяяття должны стать крепкой, но при этом не самой продуктивной у чужих ворот второй парой.
Возможные пары: Линделль – Ристолайнен; Миккола – Мяяття; Вааканайнен – Йокихарью; Вялимяки.
Вот с чем у финнов полный порядок, так это с центральными нападающими. Барков – Ахо – Хинц – Лунделль – о такой оси мог бы только мечтать любой претендент на Кубок Стэнли. Собственно, действующие обладатели трофея обладают и половиной этого квартета.
А вот с вингерами уже проблемы. Начиная от вопроса самого участия – к примеру, недавняя травма Микко Рантанена пока носит неопределённый статус. Позволит ли она ему сыграть на Турнире четырёх наций или нет? Даже если да, то с переходом в «Каролину» из «Колорадо» Микко слегка закис – тот же Мартин Нечас, проследовавший в обратном направлении, сейчас явно в ударе, в отличие от финна. Да и разговоры о ещё одном возможном обмене до 7 марта на Рантанена едва ли влияют положительно. Хотя связка с Себастьяном Ахо может получить новый виток развития как раз на Турнире четырёх наций.
Себастьян Ахо и Микко Рантанен в «Каролине»
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
С большой долей вероятности на фланг уйдёт Микаэль Гранлунд, который переродился в «Сан-Хосе» и взял неплохое начало в «Далласе», с краю будет играть и Теуво Терявяйнен, ударно проведший отрезок перед перерывом, но при этом насобиравший «-15» за всю регулярку в «Чикаго». Его воссоединение с Ахо выглядит едва ли не самым очевидным вариантом. В конце концов, в распоряжении Пеннанена будет Арттури Лехконен, который расцвёл под руководством Джареда Беднара в том же «Колорадо». Другой вопрос, что там не будет Натана Маккинона, с которым Лехконен набирает львиную долю своих очков. И насколько эффективен Арттури без канадца, ещё только предстоит узнать.
Вопрос, кто из оставшейся компании окажется 13-м? Если бы Финляндия собирала команду в духе All Stars, то им бы наверняка был кто-то из трио Луостаринен – Армиа – Хаула. Но что-то подсказывает, что вне состава будет одноклубник Йоэля Патрик Лайне. Финнам попросту некем бросаться шашками наголо, а вот бойцы вроде Луостаринена и Армиа будут в самый раз для четвёртой тройки и меньшинства. Даже тот же Хаула в нижних звеньях будет полезнее Лайне, от которого в этом сезоне абсолютно минимальный выхлоп в равных составах – в «Монреале» всего 7 из 18 очков он набрал не при игре в большинстве. И в борьбе за место для более заточенного на атаку форварда в третьем сочетании он проиграет Каапо Какко, который при всей своей нестабильности сейчас всё-так более стабилен, нежели Лайне.
Однако самая главная проверка здесь будет, пожалуй, для главного тренера. Антти Пеннанен был в штабе «золотой» сборной Финляндии в 2019 году, но сейчас он впервые возглавит национальную команду самостоятельно. Будет ли его хоккей разительно отличаться от того, который проповедовал Юкка Ялонен или же мы увидим что-то новое в исполнении финнов? Состав позволяет играть чуть более раскрепощённо, тем не менее при этом шансы на победу из всех участников турнира у Финляндии будут едва ли не самыми маленькими.
Возможные тройки: Лехконен – Барков – Гранлунд; Терявяйнен – Ахо – Рантанен; Хаула – Хинц – Какко; Луостаринен – Лунделль – Армиа; Лайне.