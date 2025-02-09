Драка судей, танцы на льду и 23 тысячи на трибунах за два дня. Как прошёл Матч звёзд КХЛ

Ещё в августе стало известно, что Матч звёзд в 2025 году примет Новосибирск, праздник хоккея доехал-таки и до сибирского города. И здесь стоит вернуться немного назад: ещё в 2023 году он должен был принять молодёжный чемпионат мира, однако геополитическая обстановка свела все планы на нет.

Что атмосфера будет шикарной, можно было понять ещё тогда, когда билеты на мероприятие разлетелись в считаные часы – так уж сильно любят хоккей в Новосибирске.

Что ж, хватит прелюдий, давайте вспомним самые интересные моменты прошедшего звёздного уикенда.

Уже в первом матче зрителям на «Сибирь-Арене» было на что посмотреть. Постарался местный воспитанник Егор Климович, который неделю назад по итогам встречи на Кубке Вызова удостоился чести выступить на Матче звёзд КХЛ. Егор договорился с Сергеем Лукьянцевым о драке, которая закончилась… танцем. Арена оценила перформанс и сопроводила его аплодисментами.

Егор Климович и Сергей Лукьянцев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В матче открытия победу одержала команда Дивизиона Боброва, которая провела идеальный второй период, отыгравшись с 3:6 и ни разу не пропустив. Дмитрий Бучельников, который за день до этого пообещал утереть всем нос, сказал «Чемпионату», что эта фраза стала главной мотивацией и причиной камбэка: «Да, конечно, надо отвечать за слова, поэтому мы немного собрались после первого перерыва. Вышли и победили».

Далее последовала программа, которую Александр Кадейкин назвал вишенкой на торте – конкурс «эффектный буллит». Да, придумывать что-то интересное и захватывающее становится с каждым годом всё сложнее, однако участники не сплоховали. И, что самое важное, порадовали всех: и тех, кто любит костюмированные истории, и тех, кто любит буллиты, исполненные на высоком мастерстве.

Первых особо порадовали игроки «Авангарда» — Чистяков, Якупов и Шарипзянов исполнили мексиканский буллит. Детали тоже были точечно соблюдены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Выиграл же конкурс Сергей Широков, который «обезглавил» знаменитого снеговика и забил в этой голове буллит. Местная публика неистовствовала.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Нельзя не отметить и Дмитрия Силантьева, который исполнил бросок в образе богатыря, а также Стефана Да Косту, который превратился в Астерикса.

Интересная идея исполнения была у Руслана Исхакова, который решил в Новосибирске повторить знаменитый буллит Владимира Тарасенко – тот, который с леской. Сам Руслан рассказал «Чемпионату», как возникла такая идея: «Автоматически пришло это в голову, когда узнал, что выбран на Матч звёзд, который проводится в Новосибирске. Сразу мне вспомнился тот буллит Володи Тарасенко с леской. Спасибо семье Володи, что дали мне его майку с Матча звёзд. Было здорово».

Но повторить доподлинно оказалось не так просто – Руслан качнул голкипера, не порвал леску, однако по пустым воротам не попал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В остальных конкурсах первого игрового дня победы одержали Дмитрий Бучельников, который в образе Сыроежкина быстрее всех пробежал круг, и Тревор Мёрфи, бросивший сильнее всех.

А вот во втором полуфинале неожиданно главными хедлайнерами стали судьи (и это во встрече, где играли хозяева): сначала Александр Сысуев исполнил буллит, а затем и вовсе подрался с Торнике Кучавой. Поединок остался за Кучавой, а Сысуев даже получил травму – разбил губу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Главным действующим лицом среди хоккеистов стал Денис Костин. Вратарь «Сибири» на полпериода, кажется, позабыл, что это Матч звёзд, и начал тащить всё подряд. Впрочем, команде это помогло – Дивизион Чернышёва отправился в финал.

Второй день мероприятия начался со встречи за третье место между командами Дивизиона Харламова и Дивизиона Тарасова. Главное воспоминание с этого матча – пародия Владислава Подъяпольского на Андрея Гаврилова, который во встрече «Динамо» и «Салавата» не заметил, что игра не остановилась, и спокойно пил воду. И если Гаврилова пожалели в том моменте, то Подъяпольскому всё же забросили.

Конкурс «Надёжная защита» выиграл Зак Фукале, сделавший 11 сейвов. Спасибо при этом нужно сказать Ивану Демидову, который обвёл канадского вратаря, но не стал заводить шайбу в пустые ворота. В обмен Зак преподаст Ивану курсы французского языка, который ему в следующем году пригодится в Монреале?

Зак Фукале Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Наверное, один из самых интересных конкурсов состоялся самым последним – речь про конкурс капитанов. Кратко, в чём его суть: сначала необходимо поразить четыре мишени, затем – сделать точную передачу в маленькие ворота, потом нужно было совершить такую же подкидку. После этого необходимо было попасть в импровизированное кольцо, а закончить броском в маленькое отверстие. Победителем стал Вадим Шипачёв, который на один балл превзошёл результат Сергея Широкова. А вот у Александра Никишина почти ничего не получилось – лишь один балл набрал капитан СКА.

Заканчивалось всё финалом, участие в котором приняли Дивизионы Чернышёва и Боброва. Хозяева были фаворитами ввиду того, что трибуны не дали бы им вяло отбывать номер, но подопечные Жамнова сразу забросили три безответные шайбы, показав серьёзные намерения. А ещё в самом конце второго отрезка – три безответных. Правда, матч был все равно проигран со счётом 8:9. Дивизион Чернышёва, как и полагается хозяевам на подобных мероприятиях, забирает главный приз себе. Он равен 5 млн рублей.

Немного о цифрах: за два дня мероприятие посетили 22 680 человек. Новосибирцы, абсолютно не искушённые подобными праздниками, явно получили удовольствие. Несмотря на вялотекущий ход встреч, болельщики находили чем восхититься, будь то красивый гол или умелый перехват.