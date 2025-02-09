Овечкин «сломал» вратаря «Юты» и обошёл легенду НХЛ! А «Вашингтон» совершил суперкамбэк

Суперзвезда «Кэпиталз» прервал свою голевую серию, но оформил хет-трик из ассистов.

«Вашингтон» подходил к матчу с «Ютой» в качестве очевидного фаворита. «Кэпиталз» одержали две победы подряд и по-прежнему находились в гонке за лидерством в НХЛ. «Столичные» к началу встречи отставали от «Виннипега», шедшего на первом месте в сводной таблице лиге, всего на два очка.

К тому же Александр Овечкин наконец раззабивался! Капитан забрасывал шайбы в каждом из четырёх последних матчей. А с «Ютой» у него могли быть давние счёты. В ноябре 2024-го именно во встрече с этой командой Ови получил тяжелейшую травму в карьере.

«Юта» перед игрой считалась явным аутсайдером. Новосозданный клуб хоть технически и боролся за зону плей-офф, идя на 10-м месте в конференции, но на деле отстал от неё аж на восемь очков.

Однако старт матча оказался шокирующим для «Вашингтона». Хозяева площадки пропустили две шайбы после двух первых бросков во встрече. На 70-й секунде Джош Доан открыл счёт. Форвард забил курьёзный гол — тут, конечно, были вопросы к голкиперу Логану Томпсону.

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А ещё через 32 секунды Майкл Карконе завершил атаку, поразив пустые ворота. На этот раз Томпсона критиковать уже было не за что.

«Вашингтон», однако, не собирался сдаваться. На четвёртой минуте «столичные» получили шанс сыграть в большинстве. Расмус Сандин отдал передачу на Пьер-Люка Дюбуа, находившегося у ворот, тот в касание перевёл на край ближнего круга вбрасывания, откуда Том Уилсон в касание бросил — 1:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Впрочем, веселье на этом на завершилось. На восьмой минуте «Юта» убежала в быструю атаку, Майкл Кесселринг отдал на Джека Макбэйна, и нападающий, сблизившись с Томпсоном, прокинул шайбу мимо того — 3:1.

И это тоже было ещё не всё!

На 12-й минуте «Вашингтон» получил ещё одно большинство и вновь грамотно распорядился им. Шайба заметалась на пятачке, Дюбуа сделал пас Дилану Строуму, который из-за ворот отдал в слот на Овечкина. Капитан «столичных» разрядил свой бросок — Коннор Ингрэм спас. Но в сутолоке у ворот быстрее всех сориентировался Пьер-Люк. Дюбуа аккуратно завёл шайбу за линию и сократил отставание до минимума — 2:3.

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Примечательно, что в этом эпизоде Овечкин своим броском травмировал Ингрэма. Вратарь «Юты» покинул лёд, уступив место Карелу Веймелке.

А самому Александру дали очко за результативную передачу. Таким образом, Ови набрал 1591-й (879+712) результативный балл в карьере и обогнал легендарного Фила Эспозито, выйдя на единоличное 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

К концу первого периода «Кэпиталз» прижали «Юту», но не смогли сравнять счёт.

А на старте второй 20-минутки «столичные» остались в меньшинстве. «Юта» отлично разыграла шайбу, Михаил Сергачёв от синей линии отдал передачу на Клейтона Келлера, который чуть продвинулся в центр и сделал точнейший пас на Дилана Гюнтера. Канадский нападающий отклеился от соперника и нанёс бросок в правую девятку — без шансов для Томпсона. 4:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В течение всего второго периода «Вашингтон» пытался забить, устраивая позиционные атаки. А «Юта» улетала в быстрые контратаки, ловя на ошибках хоккеистов «столичных». Однако до конца второй 20-минутки команды не сумели отличиться.

А вот на 45-й минуте «Вашингтон» сократил отставание до минимума! Овечкин подхватил шайбу на правом фланге, продвинулся к бортику сделал либо наброс, либо бросок. Веймелка сыграл щитком, отведя угрозу. Однако на отскоке первым оказался Строум, который на пятачке коньком подработав себе шайбу, бросил в пустой угол. 3:4!

На Овечкина записали второй ассист в матче.

А спустя пару минут «Юта» чудом не забила пятый гол. Шайба отскочила к Кесселрингу, который, находясь в одиночестве, бросал по пустым воротам. Но… Майкл угодил в штангу!

Ближе к концу матча «Кэпиталз» ожидаемо навалились на владения «Юты». «Вашингтон» заменил Томпсона на шестого полевого за полторы минуты до конца периода. И — о чудо! — вновь совершил суперсейв! Овечкин от левого круга вбрасывания сделал прострел на пятачок, где Уилсон подставился и сравнял счёт! Александр оформил хет-трик из голевых передач.

Матч ушёл в овертайм. На третьей минуте Ови вытащил из ворот Веймелку и, совершив вираж, попытался отдать передачу — шайба попала в соперника и не дошла до одноклубника. На последних секундах капитан создал ещё один опасный момент, вырезав шикарный поперечный пас на Джейкоба Чикрана — тот не сумел пробить голкипера «Юты».

В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов. Ник Шмальц оказался единственным хоккеистом, реализовавшим свою попытку.

Таким образом, «Вашингтон» проиграл и упустил возможность вернуться на первое место в НХЛ. «Столичные» ушли на двухнедельный перерыв, отставая от «Виннипега» на одно очко. А Александр Овечкин прервал четырёхматчевую голевую серию.