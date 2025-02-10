Лидеры Востока побегают от «Авангарда»? СКА начнёт плей-офф не дома? Интриги регулярки КХЛ

Звёздный уикенд в Новосибирске стал последней паузой в регулярном чемпионате КХЛ. Практически до конца марта клубы лиги будут доигрывать первую часть сезона, решая различные задачи – на всё про всё у них остаётся 13-16 матчей. А есть ли интриги на концовку регулярки? Давайте разбираться.

Кто возьмёт Кубок Континента?

Ещё пару недель назад такой интриги не существовало, однако единоличный лидер сезона «Локомотив» замедлил ход, проиграл четырежды на пятиматчевом отрезке (и всё в основное время), тогда как «Трактор» продолжил собирать очки и победы, даже не всегда показывая хорошую игру. И вот дистанция между ярославцами и челябинцами сократилась до шести очков, что вполне отыгрываемо, ведь «Локомотив» перестал быть непобедимым, а Игорь Никитин вряд ли планирует форсировать восстановление идеальной формы команды до плей-офф.

Понятно, что гонки за первое место в регулярном чемпионате никакой не будет, у «Локомотива» с «Трактором» другие задачи на этот сезон. С другой стороны, разве у челябинцев и ярославцев так много трофеев в КХЛ, чтобы совсем уж пренебрегать Кубком Континента? Справедливо упомянуть, что на Востоке рассчитывать на победу в регулярке могут также «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Автомобилист», которые по потерянным очкам вообще выше «Трактора». Но что-то подсказывает, что челябинцы всё равно станут первыми в конференции, и именно они составят конкуренцию «Локомотива».

Удержится ли «Северсталь» на втором месте в Западной конференции?

Это важно для череповчан не только в том плане, что это мощный промежуточный результат, но и в контексте перспектив на плей-офф. На седьмой строчке потихоньку оседает минское «Динамо», и это, согласитесь, намного более удобный соперник для «Северстали», чем СКА или кто-либо из московского трио. В этом сезоне подопечные Андрея Козырева намекают, что они не только про красивый и зрелищный хоккей, но и про результат, а потенциальный выход во второй раунд (где «Северстали» не было 12 лет) станет весомым доказательством. Однако для этого надо занимать второе место, выдерживать плотную конкуренцию с признанными топ-клубами, ведь календарь на финише регулярки у череповчан точно не из лёгких.

Андрей Козырев и «Северсталь» Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

СКА начнёт плей-офф в гостях?

Такого в эпоху Ротенберга-тренера ещё не было. Да и в целом в истории КХЛ СКА лишь однажды начинал плей-офф в гостях и весной 2016-го, кстати, уверенно выбил «Локомотив». Но сейчас, конечно, подобный расклад не соответствует амбициям армейцев, «отмазаться» можно будет только выигрышем Кубка Гагарина. Во что верится с трудом.

Прямо сейчас СКА идёт шестым на Западе, отставание даже от второго места плёвое, однако армейцы не блещут стабильностью, да и конкуренты очками не разбрасываются. Вообще, последить за распределением мест со второго по шестое в этой конференции будет очень интересно.

Будут ли лидеры Востока «убегать» от «Авангарда»?

Да-да, я в курсе, что соперников по плей-офф никто не выбирает, клубам без разницы с кем играть и всё такое. Скорее всего, так и есть, однако стоит ли совсем не обращать внимание на фактор «Авангарда»? Омский клуб преобразился фактически чудесным образом, за счёт пересборки состава и приглашения опытного иностранного специалиста, и сейчас вряд ли кто-то понимает, на что способны «ястребы» в этом сезоне. Ну, на проход первого раунда-то точно способны, даже с учётом того факта, что выше шестого места подняться омичам будет практически невозможно.

Понятно, что «Адмирал» или «Сибирь» — это тоже совсем не подарки на первый раунд. Но «Авангард» не просто какой-то неудобный или неприятный соперник, это амбициозный клуб, претендент на Кубок Гагарина, который лишь по стечению обстоятельств оказался на том месте, где находится сейчас. Кому же из лидеров Востока, ровно идущих по сезону, не повезёт уже на старте плей-офф? Впрочем, чтобы этого избежать, командам как раз нужно не играть в поддавки, а постараться занять место в топ-2 конференции.

Битвы за плей-офф в этот раз не получится

Она была не слишком масштабной и в прошлые сезоны, однако на Востоке обычно шла рубка между двумя-тремя командами за последние кубковые места почти до конца регулярки. Сейчас же в этой конференции всё стало понятно уже в январе. «Лада», учитывая нехоккейные проблемы клуба, и так билась дольше, чем ожидалось, но сейчас всё-таки сдалась и проигрывает всем подряд. А вот «Нефтехимик» откровенно разочаровал, внезапно развалившись в начале 2025-го. «Амур» и «Барыс» отвалились намного раньше, так что нынешнему составу кубковой восьмёрки Востока, давайте будем честны, ничего не угрожает.

«Нефтехимик» и Олег Леонтьев Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

А вот на Западе в начале года внезапно появилась интрига. Спурт «Куньлуня» и провалы «Торпедо» привели к тому, что в какой-то момент мытищинских китайцев и нижегородцев стало разделять лишь два очка. Но победная серия «драконов» прервалась, пошли необязательные поражения, и сейчас «Торпедо» оторвалось уже на девять очков. Отыграть столько нестабильному коллективу Михаила Кравца просто нереально.