Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит

Накануне Александр Овечкин в очередной раз подтвердил, что является не только суперзвездой и лучшим снайпером в истории мирового хоккея, но и настоящим универсалом. Забросить в ворота «Юты» и в очередной раз сократить отставание от вечного рекорда Уэйна Гретцки у капитана «Вашингтона» не получилось, зато россиянин отлично проявил себя в роли ассистента, отдав три голевые передачи на партнёров.

Команда Спенсера Карбери продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции, да и в целом регулярный чемпионат для «столичных» получается удивительным в хорошем смысле этого слова. Многие ли прогнозировали, что «Вашингтон» наберёт такой мощный ход?

Свой следующий матч американский клуб проведёт аж 22 февраля, то бишь «Кэпиталз» уходят в почти двухнедельный отпуск. Всё дело в том, что в Северной Америке с 13 по 21 февраля пройдёт Турнир четырёх наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии, но без команд России и Чехии. Выглядит такое соревнование абсурдно: одну из лучших сборных мира – Россию – продолжают не допускать на международную арену по политическим причинам, а высокий статус действующих чемпионов мира чехов североамериканцы, похоже, попросту не признают. Это в очередной раз доказывает, во что превратили некогда серьёзное соревнование Люк Тардиф и его приспешники.

Но речь не об этом. У отдельных болельщиков «Вашингтона» и экспертов начинают возникать сомнения: не растеряет ли команда форму за столь длительную паузу, не даст ли слабину Александр Овечкин?

«Это позволит нам полностью отвлечься от хоккея, отвлечься от НХЛ, от всего, что связано с давлением, подготовкой. Я действительно хочу, чтобы наши ребята использовали этот перерыв и просто отвлеклись от всего этого на девять дней, перезагрузились морально и физически и смогли вернуться максимально отдохнувшими, энергичными и готовыми к этому последнему этапу», – заявил главный тренер «Вашингтона» Карбери.

Александр Овечкин и Спенсер Карбери Фото: Jim Rassol/AP/ТАСС

В принципе, рулевой «столичных» всё разложил по полочкам, поэтому переживать и рвать волосы на голове точно не стоит. Наоборот, некоторые хоккеисты, не задействованные в своих сборных, побудут с семьями, перезагрузятся морально и физически. Речь в том числе и об Александре Овечкине, который находится на пике формы.

Кто-то любит спекулировать фотографиями из интернета и социальных сетей. Дескать, как только Саша получает время на отдых, то отходит от режима и позволяет себе лишнего. Однако мы уже неоднократно убеждались, что профессионализм Ови находится на таком заоблачном уровне, что запускать себя и уходить в крутое пике он точно не будет. Наоборот, все уже неоднократно видели, что после паузы Александр выходит на лёд с новыми эмоциями и начинает играть ещё лучше.

Возможность побыть с семьёй – счастье для каждого человека. У профессиональных спортсменов время сильно ограничено, поэтому подобные моменты ценны вдвойне. Так что ждём Овечкина на площадке с новым зарядом энергии!