Разбор состава США на турнир сборных НХЛ. Что может погубить талантливую команду?

Такой звёздной сборной «звёздно-полосатые» не собирали никогда в своей истории — однако одного мастерства может оказаться мало.

Продолжаем разбор составов команд-участниц Турнира четырёх наций. После вчерашний статей про две североевропейские сборные наступила очередь США — команды, которую многие считают фаворитом турнира.

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»).

Самый глубокий пул вратарей в НХЛ прямо сейчас у США и России. Даже с учётом того, что Свейман (как и весь «Бостон») проводит сезон сильно ниже ожиданий, в сборную США едут два самых побеждающих вратаря лиги на момент остановки сезона. Если не случится чего-то экстраординарного, то позицию первого номера заберёт Хеллебайк — как и «Везину» летом. В эпоху краха вратарской статистики голкипер «Виннипега» отражает 92,5% бросков и лидирует в лиге по количеству отражённых сверх xG голов. Конечно, у «Джетс» отличная глубина состава, но без такой игры вратаря они бы так высоко не шли.

Коннор Хеллебайк Фото: Imago/ТАСС

Однако у Хеллебайка в последнее время большие проблемы в матчах плей-офф: в 2023-м в серии с «Вегасом» он не выручил, а год назад откровенно провалился в серии с «Колорадо». Тогда второй опцией будет вратарь «Далласа»: ещё более высокий (198 см против 193 см Хеллебайка) Эттингер не проводил одного выдающего сезона, но из года в год держит стабильный уровень. Свейман, судя по всему, вступит в дело в экстренном случае.

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Оборону американцев мог почти единолично сделать самой сильной на турнире Куинн Хьюз. Пока канадские медиа обсуждали, круче ли Петтерссон Миллера или наоборот, капитан «Ванкувера» незаметно делал лучше обоих, что хорошо видно в продвинутой статистике. Хьюз был и остаётся двигателем атак «Кэнакс», который часто дирижировал игрой в чужой зоне своими умными ходами, однако этот турнир он пропустит — его заменит Сандерсон.

Впрочем, даже без Хьюза у американцев есть как минимум один претендент на «Норрис» в составе. Зак Веренски сейчас является лучшим бомбардиром «Коламбуса» и вторым — среди защитников лиги, уступая только Кейлу Макару. «Не так много парней, которые играют в большинстве, меньшинстве, выходят на последних минутах игры и защищаются против лидеров чужих команд. Зак делает это всё, причём на высочайшем уровне», — сказал о Веренски Рэй Бурк, и это идеальное описание игры лидера «мундиров».

Зак Веренски Фото: RvS.Media/Getty Images

Однако здесь есть не только Веренски. Адам Фокс после своего первого сезона в НХЛ неизменно попадает в топ-5 голосования за «Норрис», и даже на фоне провального сезона команды к распасовщику меньше всего претензий. Славин — классический домосед, который играет надёжно, без глупостей, но из-за того, что не набирает тонну очков, не получает большого внимания публики. Фэйбер легко заставил забыть болельщиков «Миннесоты» о том, кто такой Кевин Фиала: защитник уже играет для команды более важную роль, чем швейцарский форвард, на которого его меняли.

Можно крутить-вертеть этот кубик Рубика по-разному, но в любом случае у американцев будет три крепких пары с разным хватом игроков (если только кто-то из праворуких не получит травму), где почти каждый защитник умеет разгонять игру, а явных проседаний в своей зоне не допускает.

Потенциальные пары: Веренски — Макэвой, Славин — Фокс, Хэнифин — Фэйбер; Сандерсон.

Нападающие: Мэттью Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер, Винсент Трочек, Джей Ти Миллер (все – «Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»).

В 2016-м Джон Торторелла повёз на Кубок мира команду своей мечты. Дэвид Бэкес, Джастин Абделкейдер, Брэндон Дубински, Райан Кеслер и другие — это была команда, которая в теории могла навалять каждому и растоптать любого. Вне заявки тогда оставался свежеиспечённый обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел, которому оставалось только грустно шутить в социальных сетях. Команда, которая должна была всех задавить, проиграла все три матча в группе и пропустила 11 шайб.

В принципе, это был лишь апофеоз давнего подхода: американцы долгое время уступали в таланте северным соседям и пытались как-то нивелировать это приглашением большого количества двусторонних форвардов. В этом году всё иначе. Чуть ли не впервые в истории атака США выглядит более мастеровитой и более глубокой, чем атака Канады — и это касается в том числе и тех имён, что остались вне заявки на турнир.

С учётом того, что сборную США собирал Билл Герин, который в «Миннесоте» в последнее время предпочитал парней типа Маркуса Фолиньо, можно было ожидать чего-то подобного и в этот раз. Однако посмотрите на этот список имён — здесь сложно оставить всех в заявке ради абстрактного духа. «Игра изменились, правила – тоже. Сейчас уровень мастерства в хоккее высок как никогда — и надо подстраиваться под это», — сказал прессе Герин.

У Майка Салливана открывается такое пространство для экспериментов, что дух захватывает. У этой команды сразу семь потенциальных центров, которые и в клубах чаще всего там играют — каких лучше всего отправить на фланг? Не попробовать ли на краю даже Остона Мэттьюса? Не попробовать ли в связке, наконец, двух братьев Ткачуков, которые наверняка этого хотят? Кого вообще оставлять в запасе с таким-то подбором?

Джек Айкел и Дилан Ларкин — даже не главные звёзды этой команды Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС

Этой команде даже сдерживающие звенья не нужны: здесь достаточно звёзд, которые не чураются игры в меньшинстве (Мэттьюс, Айкел, Ларкин, Крайдер). Здесь достаточно игроков, которые готовы впахивать на каждом участке льда, делать грязную работу в углах и на пятаке и провоцировать соперника — при этом есть достаточно таланта, чтобы даже четвёртая тройка легко могла забивать голы. Единственный недостаток — всего лишь два праворуких форварда, Айкел и Трочек.

Однако основной вопрос, как и к шведам — это ментальный. Давно ли сборная США выигрывала титулы на взрослом уровне? Был и позор на прошлом Кубке мира, и 0:6 в медальных матчах на Олимпиаде в Сочи. Про ежегодные провалы на чемпионате мира даже не говорим — можно порвать на себе рубаху с криками, что американцы этот турнир не воспринимают. Однако они вообще-то его 90 лет не выигрывали, 30 с лишним лет не могут выйти в финал, и абсолютно разные по подбору игроков сборные с разными тренерами проваливаются. А вот некоторые дубоватые канадские составы ЧМ выигрывают (турниры 2021-го и 2023-го — отличная иллюстрация этого).

Это же касается и индивидуальных достижений. У канадцев — 15 обладателей Кубка Стэнли и девять чемпионов мира. У американцев чемпионскими перстнями могут похвастаться лишь трое: Айкел, Мэттью Ткачук и Гюнцель. Когда дело доходит до одного матча, такая разница в чемпионском опыте может стать очень важной.

Потенциальные звенья: Миллер — Мэттьюс — М. Ткачук; Коннор — Айкел — Б. Ткачук; Хьюз — Ларкин — Гюнцель; Крайдер — Трочек — Болди; Нелсон.