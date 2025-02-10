Выбыли в последний момент. Кто пропустит Турнир четырёх наций из-за травм или отказа

Наибольшие проблемы настигли сборную Финляндии, но и другие команды не обошлись без потерь. А вот Сидни Кросби сыграет, несмотря ни на что.

Уже на этой неделе в ночь с 13 на 14 февраля мск в Северной Америке стартует Турнир четырёх наций НХЛ без участия сборной России. В первом за девять лет соревновании с участием лучших хоккеистов планеты сыграют национальные команды США, Канады, Швеции и Финляндии. Этот турнир станет своего рода предвестником Кубка мира, который должен вернуться в хоккейную программу в 2028 году.

Официальные заявки команд на Турнир четырёх наций НХЛ были представлены в начале декабря. С тех пор составы всех четырёх сборных претерпели различные изменения, так как в январе-феврале по североамериканской лиге прокатилась целая волна повреждений. При этом в составе сборной Канады даже нашёлся отказник, который фактически выдумал травму, продолжив преспокойно выступать за свой клуб НХЛ. Другие же хоккеисты, в последний момент выбывшие из заявок своих национальных команд, пропустят соревнование из-за подтверждённых повреждений, которые не вызывают никаких сомнений.

Канада — з. Алекс Пьетранджело, 35 лет

Единственным стопроцентным отказником от Турнира четырёх наций – 2025 стал 35-летний защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело. В конце января пресс-служба американского клуба НХЛ объявила, что олимпийский чемпион 2014 года и победитель Кубка мира – 2016 из-за проблем со здоровьем не сможет принять участие в международном турнире. А уже через два часа после этого стало известно, что Алекс сыграет за «Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1).

Уже после объявления о «травме» канадского защитника его клуб провёл ещё шесть встреч в сезоне, в которых Пьетранджело проводил на льду в среднем от 21 до 24 минут игрового времени. Вполне возможно, ветерана НХЛ и беспокоит какое-нибудь повреждение, но куда вероятнее, что Алекс просто под благовидным предлогом откосил от выступления на этом турнире, решив заняться другими делами.

«Меня не беспокоит ситуация с Пьетранджело. Я уверен, что у него есть очень веские причины для принятия того решения, которое он сделал», — прокомментировал «Чемпионату» решение хоккеиста вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Впрочем, свято место пусто не бывает. Особенно если речь идёт о канадской команде, которая точно не может жаловаться на отсутствие выбора в линии обороны. Если Пьетранджело вполне мог уже успеть поднаесться хоккеем в нынешнем сезоне, то защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути такой возможности физически не имел. В предсезонном матче всё с тем же «Вегасом» игрок обороны «королей» сломал ногу и выбыл из строя на несколько месяцев. Даути вернулся в игру только несколько недель назад и, узнав о решении своего соотечественника, моментально изъявил желание его заменить. Федерация хоккея Канады удовлетворила просьбу одного из самых опытных защитников НХЛ, включив его в состав.

Дрю Даути Фото: Harry How/Getty Images

В свою очередь, участие в Турнире четырёх наций капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби на данный момент пока остаётся под вопросом. 37-летний форвард пропустил две последние встречи «Пингвинз» из-за травмы руки. Генеральный менеджер пенсильванцев Кайл Дубас, входящий в состав руководства канадской команды, утверждал, что клуб примет решение по поводу выступления игрока за сборную совместно с ним самим. Если Кросби не сможет принять участие в соревновании, то уже известно, что в этом случае его заменит нападающий «Виннипега» Марк Шайфли.

Вот только сам Сидни, несмотря на огромное количество побед на международном уровне, сильно соскучился по игре в свитере с кленовым листом на груди. Несмотря на полученную травму, Сидни вылетел в Монреаль в надежде, что состояние его здоровья всё-таки позволит ему сыграть за сборную. По сведениям североамериканских журналистов, ещё вчера существовал расклад, при котором 87-й номер канадцев даже пропустил бы стартовый матч своей сборной со шведами, но в дальнейшем он всё-таки бы сыграл на Турнире четырёх наций.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК Швеция Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

P.S. Вечером 10 февраля канадцы провели первую тренировку перед турниром, в которой Сидни принял участие, работая в общей группе, так что его участию в соревновании, по всей видимости, уже ничего не угрожает. По крайней мере, сам Сидни заявил, что будет готов к матчу открытия турнира.

США — з. Куинн Хьюз, 25 лет

Вслед за Пьетранджело ещё одним отказником от Турнира четырёх наций стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, но здесь была совершенно иная ситуация, чем в случае с защитником «Вегаса». Капитан «Ванкувера» травмировался 1 февраля, получив неприятное повреждение в игре с «Даллас Старз». Один из лучших атакующих защитников НХЛ пропустил следующие четыре матча своего клуба, но до последнего момента надеялся на улучшение своего здоровья. Однако в итоге всё-таки был вынужден уведомить национальную федерацию об отказе от выступления на турнире.

Материалы по теме Хьюз установил новый рекорд «Ванкувера», став автором уникального достижения для клуба

«В его ДНК нет способности отступать. Ему было невероятно трудно принять это решение, но он чувствует ответственность перед своим клубом. Будучи капитаном «Ванкувера», он должен быть лучшим и демонстрировать всё, на что он способен, ради своей команды. Его уровень зрелости не имеет равных среди 25-летних людей», — заявил агент хоккеиста Пэт Бриссон.

Защитника «Ванкувера» на турнире заменит Джейк Сандерсон из «Оттавы Сенаторз». На счету проводящего лучший сезон в своей пока ещё непродолжительной карьере 22-летнего Сандерсона 36 (5+31) очков в 55 матчах текущего регулярного чемпионата при показателе полезности «-14».

Финляндия — з. Миро Хейсканен, 25 лет, з. Расмус Ристолайнен, 30 лет, з. Яни Хаканпяя, 32 года

Наибольшие проблемы при формировании команды из-за травм своих хоккеистов понесла Федерация хоккея Финляндии. В нынешнем сезоне НХЛ было задействовано всего 11 игроков обороны, обладающих финским паспортом. Главной звездой линии обороны сборной Суоми должен был стать ключевой защитник «Далласа» Миро Хейсканен, но в конце января он получил тяжёлую травму в одном из матчей регулярки, в результате чего был прооперирован и выбыл из строя на длительный срок. Ориентировочный срок возвращения Миро на лёд исчисляется месяцами.

Также из-за травм выбыли из состава национальной команды ещё два защитника – 30-летний Расмус Ристолайнен и 32-летний Яни Хаканпяя. Потери финской сборной призваны восполнить Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Хенри Йокихарью («Баффало Сэйбрз») и Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»). Напомним, по правилам НХЛ составы национальных команд на этот турнир должны формироваться исключительно из игроков лиги. Поэтому выбор у тренерского штаба финнов был максимально ограничен.

Ещё сильнее настроение финским функционерам могло омрачить исчезновение из состава нападающего «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанена. Недавно ставший участником самого громкого обмена нынешнего сезона 28-летний форвард никак не может найти свою игру в новой команде. В шести матчах за «Кейнс» Микко набрал всего 2 (1+1) очка, а во встрече с «Миннесотой Уайлд» ещё и получил повреждение, из-за которого не принял участие в следующей игре своего клуба. Но в расположение своей сборной Рантанен всё-таки отправился. Предполагается, что травма не должна помешать Микко сыграть за сборную Суоми.

Швеция — в. Якоб Маркстрём, 35 лет, н. Вильям Карлссон, 32 года

После объявления изначального состава сборной Швеции один из главных вопросов относительно ожиданий от выступления «Тре Крунур» заключался в плоскости того, на кого будет сделана ставка на последнем рубеже команды. За пост первого номера в команде Сэма Халлама должны были бороться Якоб Маркстрём из «Нью-Джерси Дэвилз» и Филип Густавссон из «Миннесоты Уайлд».

Якоб Маркстрём Фото: Elsa/Getty Images

Более опытный Маркстрём смотрелся здесь выигрышным вариантом, так как в текущей регулярке выглядел явно надёжнее и стабильнее своего соотечественника, хотя и у Густавссона встречались отдельные очень сильные встречи. Но в январе Маркстрём получил тяжёлую травму, и теперь всё стало максимально очевидно – одноклубник Кирилла Капризова будет явным первым номером, а его сменщиком станет Линус Улльмарк из «Оттавы Сенаторз», изначально считавшийся третьим номером в сборной.

Самого Маркстрёма в заявке шведов в результате заменил выигравший в «Филадельфии Флайерз» конкуренцию у Ивана Федотова и Алексея Колосова 25-летний голкипер Самуэль Эрссон. Ещё одно изменение коснулось нападения, где форвард «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль подменил получившего травму нападающего «Вегаса» Вильяма Карлссона.