Известный комментатор попал в реанимацию. Что известно о ситуации со Скворцовым?

Известный спортивный комментатор Роман Скворцов, работавший в Новосибирске во время Матча звёзд КХЛ, на второй день уикенда на арене не появился. Вечером 9 февраля другой комментатор и ведущий, Дмитрий Губерниев, сообщил, что его коллега находится в больнице.

Что известно на данный момент

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьёзная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова. Пожелаем блестящему комментатору здоровья. Рома, держись!» — написал он в своём телеграм-канале.

На это сразу же отреагировали в КХЛ и министерстве здравоохранения Новосибирской области, которое взяло ситуацию на свой контроль. Сегодня, 10 февраля, стали появляться подробности.

Его жена Ксения в социальных сетях сообщила, что мужа забрали на карете скорой помощи «на улице Свердлова, напротив администрации» и что «инцидент связан с криминалом».

Позже она снова вышла на связь, сообщив, что у Романа черепно-мозговая травма, состояние тяжёлое, но жизни уже ничего не угрожает, и что его перевели в областную больницу. Позже появился ещё один пост, в котором Ксения написала: «Пустили к Роме в реанимацию, он в сознании. О выписке речи пока вообще не идёт».

Скворцов пострадал в ночь с 8 на 9 февраля, когда отдыхал в компании в одном из баров Новосибирска. «RT на русском» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что его нашли лежащим на улице без сознания с травмой головы.

«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанёс один удар Скворцову, отчего тот упал», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова. Сам он, по словам жены, не помнит, что произошло.

Кто такой Роман Скворцов

Болельщикам КХЛ Скворцов прекрасно известен – в основном он специализируется именно на хоккее, а также на баскетболе. Все мы помним его знаменитую фразу «Жизнь – лучший драматург!» — с «золотого» финала чемпионата мира по хоккею 2008 года, когда сборная России обыграла Канаду и прервала свою 15-летнюю серию без чемпионских титулов.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Кроме того, он признавался лучшим комментатором КХЛ, включён в Зал славы Единой лиги ВТБ (баскетбол), а также является лауреатом премии «Голос спорта».

В жизни Скворцова была и личная ужасная трагедия. Более 10 лет назад он потерял жену Эллину и дочку Дашу в авиакатастрофе. В ноябре 2013 года самолёт Boeing 737, летевший из Москвы в Казань, потерпел крушение при заходе на посадку. Никто из 50 человек, находящихся на борту, не выжил.