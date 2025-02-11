Главное российское разочарование сезона. Тарасенко обменяют из «Детройта»?

Даже переход в другой клуб может не помочь Владимиру.

Позади уже две трети текущего регулярного чемпионата НХЛ, впереди дедлайн, а это значит, что грядут серьёзные изменения. Они наверняка коснутся и российских хоккеистов.

Конечно, большинство из тех игроков, которые хандрили и нуждались в обмене, уже сменили клубы. Например, Андрей Кузьменко. Но всё-таки остались те, кого вскоре точно обменяют.

И первый кандидат на смену клуба — Владимир Тарасенко. Пожалуй, главное разочарование нынешнего сезона среди российских хоккеистов.

Чем же нападающий «Детройта» заслужил такое звание? Неужели Тарасенко — всё? Его всё же обменяют? Давайте разбираться.

«Никогда не смог бы заменить любого форварда, которого «Детройт» потерял»

Ещё в середине января известное издание The Athletic составило рейтинг главных разочарований сеона-2024/2025 — по одному от каждой команды. В него попало двое россиян.

И если относительно Андрея Василевского писали, что разочаровала только «первая половина регулярки в его исполнении» и что переживать не из-за чего, то вот в ситуации с Владимиром Тарасенко поводов для оптимизма особо и нет.

«Тарасенко должен был стать важным дополнением в нападении в прошлое межсезонье, но всё сложилось иначе. Он никогда не смог бы заменить любого нападающего, которого «Детройт» потерял из-за проблем с потолком зарплат, но за первые 40 матчей у него всего четыре гола и 14 очков. Владди в основном играет в третьем звене «Детройта», и для игрока с кэпхитом в $ 4,75 млн (и контрактом на ещё один сезон) влияние, которое он оказывал, было просто недостаточным. Что ещё более тревожно: даже с такими цифрами он всё ещё седьмой по результативности среди нападающих «Ред Уингз», — написал журналист The Athletic Макс Бультман 11 января.

Владимир Тарасенко Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

И это правда — игра Тарасенко действительно не впечатляет. Нельзя сказать, что Владимиру не давали шансов: он, конечно, проводил и по 11-12 минут на льду, но в то же время ему доверяли и 20 минут. Вот только 33-летний нападающий не реализовывал свои шансы.

Отчасти такая неудачная игра связана и с выступлением «Детройта» в целом. К концу 2024 года «Ред Уингз» даже опустились на дно конференции, которое делили с бедовым «Баффало». Проблемы «красных крыльев» при Дереке Лалонде были системными, комплексными. Команда отвратительно показывала себя в атаке, в большинстве, не могла играть в переходных фазах — что из нападения в оборону, что наоборот. Лучшее слово, которым можно было описать «Детройт» при Лалонде, — пассивность.

Так что общий спад Тарасенко на фоне таких выступлений команды был понятен. Тем не менее даже в таких условиях регресс форварда оказался слишком серьёзным. После 35 матчей на его счету было всего 13 (4+9) очков.

«Не знаю, как оценят работу Стива Айзермана по её окончании, но на данный момент состав «Детройта» недостаточно хорош. Думаю, что из этого состава уже выжали всё, что можно. Межсезонье прошло для команды не лучшим образом. Подписание Владимира Тарасенко на два года — это не то, что было нужно команде.

Оборона команды продолжает быть слабым звеном. Считаю, что руководство клуба неправильно оценивает силу своих игроков», — рассказал инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в самом начале января.

«Вокруг Владди был какой-то шум»

С наступлением 2025 года «Детройт» ожил. После отставки Лалонда и назначения Тодда Маклеллана «красные крылья» предстали буквально другой командой. Забегали, начали пластаться под шайбы и летать по площадке с горящими глазами. Совсем иной стала и игра в нападении.

Понятно, что отчасти это своего рода «нитро», на котором большинство команд после смены главного тренера движутся ещё некоторое время. С приходом Маклеллана «Детройт» в восьми встречах одержал семь побед, причём все — подряд! Впервые за 13 лет «Ред Уингз» выдали подобную успешную серию.

Патрик Кейн Фото: Nic Antaya/Getty Images

И на этом мощный импульс не покинул команду. За 20 матчей с Маклелланом во главе «красные крылья» одержали 14 побед и ушли на перерыв, занимая восьмое место на Западе. В зоне плей-офф!

Но Тарасенко даже в таких условиях, когда команда наконец заиграла, сумел набрать лишь 10 (3+7) очков — причём половину из них всего в трёх встречах. В 12 матчах с новым главным тренером он уходил со льда без результативных баллов. Всего же в этом сезоне у него 22 (7+15) очка в 53 встречах — копейки для хоккеиста такого уровня.

33-летний нападающий потерял свою скорость. Куда-то исчезли его бросок и голевое чутьё.

Уже в прошлом сезоне, когда Владимир выступал за «Оттаву», было заметно, что он постепенно регрессирует. Конечно, на фоне других проблем «сенаторов» слабая игра Тарасенко не всегда бросалась в глаза. Да и даже так он набрал 41 (17+24) очко при замечательном показателе полезности «+13».

Не все поняли, зачем вообще Владди тогда переходил в стан «Сенаторз», но план форварда сработал на полную. Нападающий получил хороший контракт, а также заведомо поставил себя в условия, когда будет одной из главных атакующих сил команды. Проявив себя в проблемном клубе, он заслужил обмен в контендер. Если вы помните, тогда Тарасенко забрала «Флорида», с которой он в итоге взял свой второй Кубок Стэнли.

Вероятно, в межсезонье-2024 Владимир надеялся на подобный сценарий. Но что-то пошло не так. Возможно, как-то сказались старые проблемы со здоровьем, возможно, заявил о себе возраст.

А может быть, Тарасенко просто потерял мотивацию.

К 33 годам он уже взял два Кубка Стэнли, провёл под 800 матчей в НХЛ и разменял 300 голов. Владимир привёл худшую команду лиги к трофею. Вернулся после тяжелейшей травмы и отыграл лучший сезон в карьере. А через пару лет взял второй кубок.

Но сейчас, несмотря на все былые заслуги Тарасенко и успехи «Детройта», кажется, что в составе клуба он не задержится.

«Я слышал, что вокруг Владди был какой-то шум. «Детройт» стал играть намного лучше, они в гонке за плей-офф. Многие хоккеисты начали играть лучше, и эти слухи как-то не совсем уместны. Я только слышал, что в его конкретном случае вокруг него были какие-то разговоры о возможном обмене», — рассказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Конечно, у Тарасенко есть пункт о запрете на обмены, однако слабо верится, что Владимир не откажется от него ради перехода в какой-нибудь клуб-претендент. Тот же Фридман сообщил об интересе к нападающему со стороны «Флориды», в которой он уже поиграл в прошлом сезоне. Хотя, конечно, сомнительно, что «пантеры» будут расчищать платёжку под форварда, идущего по графику на 10-11 голов в регулярке.

На данный момент кажется, что есть только два сценария: 1. Тарасенко обменяют в не самый сильный клуб, который попытается как-нибудь добавить глубины перед плей-офф; 2. Владимир останется в «Детройте», который спокойно может и не попасть в топ-8. Вопрос, однако, в том, поможет ли хоть один из этих вариантов хоккеисту вновь вернуть былой уровень. Или хотя бы приблизиться к нему.

Потеря мотивации вкупе с возрастными изменениями и спадом, а также с проблемами команды — всё это важные причины, из-за которых можно слабо проводить сезон. Однако Тарасенко всегда доказывал, что способен вернуться на высокий уровень и играть с огоньком в глазах, со страстью и желанием, что бы ни происходило. Может быть, в новом клубе Владимир «оживёт».

Но сейчас в нём не видно ни страсти, ни огонька. Именно поэтому нынешний сезон в его исполнении — огромное разочарование. И хочется верить, что Тарасенко сможет напоследок преподнести сюрприз и приятно удивить.