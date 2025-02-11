Вратари помешают Канаде забрать титул? Разбор состава «кленовых» на турнир НХЛ

Старания мощной защиты и устрашающего (но не полностью) нападения могут быть сведены на нет игрой на последнем рубеже.

Завершаем разбор составов команд-участниц Турнира четырёх наций. Ранее мы рассмотрели заявки сборных Швеции, Финляндии и США. Настала очередь последней – Канады.

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Вратарская ситуация в Канаде уже давно стала притчей во языцех для болельщиков и журналистов по обе стороны Атлантики. Вот и на предстоящем турнире бригада «кленовых» будет не просто не выдающейся, но и, вероятно, даже худшей среди всех участников. Разве что у финнов дела тоже не совсем в порядке.

При этом прямо сейчас можно было бы спокойно собрать тройку голкиперов, которые играют лучше, чем те, кто будет защищать цвета сборной в ближайшее время. И если отсутствие лучшего канадского вратаря в этом сезоне Логана Томпсона объяснили конфликтом с Питером Дебуром и Брюсом Кэссиди, которые входят в тренерский штаб Джона Купера, то невызов того же Дарси Кемпера, возродившегося в «Лос-Анджелесе», или же нашедшего себя в «Колорадо» Маккензи Блэквуда, или надёжного бэкапа Коннора Хеллебайка Эрика Комри (не всем же быть первыми номерами даже в сборной, верно?) – явный промах менеджмента.

Каждый из перечисленного квартета сейчас превосходит трио Хилл – Биннингтон – Монтембо по всем параметрам, при этом можно набрать ещё несколько таких вратарей. Один из них – Марк-Андре Флёри, которого можно было бы попробовать уговорить приехать на последний турнир в форме сборной Канады. Очень красивая была бы история.

Джордан Биннингтон Фото: Imago/TASS

Но что есть, то есть. На тренировках в качестве первого номера канадцы уже наигрывают Хилла, что в целом логично. Но если где-то в корпусе канадской машины и есть брешь, то это в первую очередь вратарская линия. И она вполне может стоить им победы на турнире.

Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»).

Глубина у защиты канадцев, конечно, фантастическая. Они спокойно могут оставить за бортом Эвана Бушара, Даги Хэмилтона, Джейкоба Чикрана, Маккензи Уигара, Тома Шабо и при этом собрать чуть ли не самый сильный оборонительный корпус на турнире. «Недомогание» Алекса Пьетранджело, конечно, слегка подпортило планы «кленовым», ведь тогда в распоряжении Джона Купера были бы сразу две сыгранные пары, но это всё равно не так сильно бьёт по общему уровню команды.

Первая пара Тэйвз – Макар уже не первый год является одной из лучших в НХЛ – Кейл творит чудеса в атаке, Девон всегда на подхвате. Напоминать, какой атакующей мощью обладает лучший снайпер и бомбардир среди защитников лиги, думаю, не стоит.

Ши Теодор в этом сезоне идёт на личный рекорд результативности (до него осталось всего четыре очка) и должен побить его с огромным запасом. В «Вегасе» он одинаково хорош, независимо от партнёра по паре, хотя и там набор защитников что надо. Тот факт, что среди такой упакованной обороны Ши является лучшим, тоже добавляет несколько очков в его копилку. Сейчас ему предстоит выступать в связке с Дрю Даути, который только восстановился после тяжёлой травмы. Впрочем, ветеран уже играет по полчаса в «Лос-Анджелесе» – проблем возникнуть не должно.

Колтон Парэйко Фото: Peter Power/Getty Images

Неожиданно для многих в сборной оказался Колтон Парэйко. В «Сент-Луисе» он звёзд с неба не хватает, хоть и является альтернативным капитаном, но при этом своё дело знает неплохо. Не самой габаритной защитной линии Колтон со своими ростом под два метра и более 100 кг живого веса должен добавить физической мощи и дополнительной протекции для ворот – больше него бросков среди канадских оборонцев в этом сезоне заблокировал только Крис Танев.

С ним в третьей паре наигрывается Джош Моррисси, который несколько лет назад в «Виннипеге» внезапно превратился из просто добротного защитника в элитного распасовщика и явно не собирается регрессировать. Лишним на этом празднике жизни пока что выглядит Трэвис Санхайм, который по функционалу в первую очередь может быть заменой Парэйко.

Возможные пары: Тэйвз – Макар; Теодор – Даути; Моррисси – Парэйко; Санхайм.

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршан («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»).

Да что вы вообще знаете о разнообразии? Из 13 нападающих сразу семь форвардов в заявке канадцев – праворукие! А во время матчей соотношение левшей и правшей в атаке будет 50/50 – пока что вне четырёх звеньев оказывается Трэвис Конечны. При этом Дон Суини мог бы собрать чуть ли не всю сборную из праворуких – на ТЧН не попали Марк Шайфли, Ник Судзуки, Коннор Бедард, Габриэль Виларди, при очень большом желании можно было бы пригласить Дилана Гюнтера и Тома Уилсона.

Но все самые большие имена всё равно здесь – и Коннор Макдэвид, и решивший сыграть на турнире во что бы то ни стало Сидни Кросби, и набравший невероятную форму Натан Маккиннон. Их троих, а также Кейла Макара и Сэма Райнхарта мы увидим в одной спецбригаде большинства – соперники уже потихоньку сходят с ума. Вторая бригада в составе Марнера, Моррисси, Пойнта, Стоуна и Теодора тоже не должна давать оппонентам спуску.

Коннор Макдэвид и Митч Марнер Фото: 4NFO/World Cup of Hockey via Getty Images

Впрочем, нападение Канады всё равно не выглядит таким грозным, каким могло бы быть – это связано с уже упомянутым отсутствием тех же Шайфли, Судзуки и Бедарда, а также Дилана Строума и воскресшего в «Далласе» Мэтта Дюшейна. Таких игроков, как Беннетт, Чирелли, Джарвис и даже Маршан, который в атаке уже не представляет такой опасности, как раньше, взяли в большей степени для черновой работы, хотя и добывать очки они тоже умеют неплохо. Но при этом назвать их звёздами первой величины язык не повернётся.

На бумаге первые две тройки выглядят невероятно интересно, и самый главный вопрос заключается в том, смогут ли эти мастера за короткое время найти общий язык так, чтобы воплотить все большие ожидания от их совместной игры в реальность.

Возможные тройки: Райнхарт – Макдэвид – Марнер; Стоун – Кросби – Маккиннон; Джарвис – Пойнт – Маршан; Хагель – Чирелли – Беннетт; Конечны.