Фаворит, которого мы не увидим? Какой могла быть сборная Европы на турнире НХЛ

На Кубке мира — 2016 НХЛ поставила грандиозный эксперимент. Лига явно хотела максимального представительства своих игроков на турнире, поэтому не стала приглашать «европейские» Словакию или Швейцарию, а сколотила две синтетические команды — североамериканскую для игроков младше 23 лет и общеевропейскую — из игроков всех стран вне пределов «четвёрки Евротура».

Оба проекта были встречены с большим скепсисом — однако американская команда сыграла на том турнире очень ярко, хотя и не прошла в полуфинал. Европейцы же оставили за бортом группового этапа американцев, в полуфинале выбили шведов, а в финале упорно бились против канадцев. На фоне явной урезанности нынешнего Турнира четырёх наций было бы забавно подумать, какой сборная Европы могла быть сейчас.

Вратари

Фредерик Андерсен (Дания)

Элвис Мерзликин (Латвия)

Филипп Грубауэр (Германия)

В 2016-м ворота европейцев единолично защищал Ярослав Галак, который закончил турнир с солидным показателем в 94,1% сейвов. Однако ему на помощь в любой момент могли прийти два хороших немецких голкипера: воспринимавшийся на тот момент будущим «Вашингтона» Филип Грубауэр и основной вратарь дошедших до второго раунда «Айлендерс» Томас Грайсс.

Фредерик Андерсен Фото: Martin Rose/Getty Images

Однако сейчас ситуация изменилась в сильно худшую сторону. Грубауэр феноменально деградировал после перехода в «Сиэтл» и сейчас отправлен на драфт отказов, а словацких вратарей в лиге просто нет. Остаётся надеяться на Фредерика Андерсена: вратаря хорошего, но очень сильно в последнее время подверженного травмам. Элвис Мерзликин в последние несколько сезонов тоже не похож на самого себя образца дебютных лет, но лучше выбора виртуальной сборной попросту нет.

Защитники

Роман Йози (Швейцария) — Эрик Чернак (Словакия)

Мартин Фехервари (Словакия) — Мориц Зайдер (Германия)

Йонас Зигенталер — Янис Мозер (оба — Швейцария)

Шимон Немец (Словакия)

Здесь ситуацию сильно облегчает наличие двух защитников, каждый из которых может спокойно играть 25+ минут за матч. Йози вырос в звезду НХЛ на наших глазах — кажется, сенсационный для Швейцарии ЧМ-2013 стал поворотной точкой для развития игрока. По статистике Зайдера очень сильно било его использование предыдущим тренерским штабом «Детройта». Немецкий защитник долгое время получал чуть ли не самых сложных оппонентов в лиге, потому что за его спиной «Ред Уингз» долгое время не имели качественных защитников.

Мориц Зайдер Фото: Imago/TASS

Хват у защитников разный, и логично было бы объединить их в одну шикарную пару — однако это очень сильно бьёт по глубине нашей команды. Логично добавить к ним парочку словацких домоседов. «Тампа» когда-то очень выгодно получила Эрика Чернака в обмен на десяток матчей Бена Бишопа, и словак за эти годы вырос в ведущего игрока меньшинства — как и Фехервари, который в «Вашингтоне» играет почти три минуты за встречу «4 на 5». Третью пару тоже отдаём домоседам: Зигенталер раскрылся по-новому после обмена в «Дэвилз» и превратился чуть ли не в самого надёжного на своей половине защитника команды. Мозер как может компенсирует потерю Сергачёва в «Тампе».

Нападающие

Тим Штюцле (Германия) — Леон Драйзайтль (Германия) — Юрай Слафковски (Словакия)

Кевин Фиала — Нико Хишир — Тимо Майер (все — Швейцария)

Николай Элерс (Дания) — Марко Росси (Австрия) — Оливер Бьёркстранд (Дания)

Нино Нидеррайтер (Швейцария) — Анже Копитар (Словения) — Алексей Протас (Беларусь)

Матс Цуккарелло (Норвегия)

Ключевое различие между Европой-2016 и Европой-2025 — это атака. В сезоне-2016/2017 лишь один член этой команды набрал более 60 очков: молодой Леон Драйзайтль, который на Кубок мира ехал ещё не в статусе звезды, а очередного перспективного из «Эдмонтона». Звёздные Мариан Габорик и Мариан Госса уже приближались к закату своих карьер, а состав той команды приходилось добивать чистыми ролевиками типа Пьер-Эдуара Белльмара и Тобиаса Ридера.

В этом варианте всё иначе. Одних лишь первых номеров драфта в этой команде два, что раньше для маленьких хоккейных стран выглядело немыслимым. Линия центров у Европы выглядит явно сильнее, чем у шведов, и точно не хуже финнов. Драйзайтль в этом году может снова потеснить звёздного одноклубника и выиграть «Харт».

Хишир остаётся в тени Хьюза, но он превратился в топового двустороннего форварда и получил капитанскую нашивку. Копитар даже в 37 лет почти единолично тащит всю атаку «королей», при этом его звено — одно из лучших в лиге по пропущенным голам. Наконец, Росси полноценно оформился как ведущий центр «Миннесоты» и показывает, что болельщики команды не просто так не хотели отдавать его за Джека Айкела пару лет назад.

В атаке сделаем ставку на национальные связки. Элерс и Бьёркстранд лет 10 назад казались первыми ласточками новой хоккейной державы, однако после них датский хоккей не произвёл ни одного хоккеиста такого же уровня. Хишир и Майер часто играют вместе и в сборной, и в клубе — ну а добавление получившего репутацию капризули Фиалы может оживить и зачахшего в клубе Кевина. Наконец, в первом звене Драйзайтль получает партнёра, говорящего на одном языке, привыкшего играть на фланге в последнее время, а результативность Штюцле упала из-за смены игровой парадигмы «Оттавы».

Тимо Майер и Нико Хишир Фото: EPA/TASS

Интересно ещё и то, кто остаётся за бортом в нашей накиданной на скорую руку команде. Мимо — проведший великолепный ЧМ-2023 и постепенно прогрессирующий Джон-Джейсон Петерка из «Баффало». Мимо — ещё цепляющийся за место в НХЛ Томаш Татар. Мимо — загрустивший в последнее время вместе со всей атакой «Калгари» Егор Шарангович. Мимо — ещё один пик из топ-10, заигравший по иному после смены тренера «Детройта» Марко Каспер. И это ещё далеко не все — и это показывает, что маленькие хоккейные державы Европы научились производить хороших игроков.

Конечно, каждый год выдавать звёздочек они не смогут, поэтому здесь возможны национальные перепады. Швейцария после Хишира почти не поставляет на драфт ярких форвардов, а всё больше – защитников, про датские проблемы мы уже говорили. Снова на подъёме Словакия, но там пока большой дисбаланс между атакой и защитой. Хорошие деньги и силы вкладываются в академии Германии и Австрии, поэтому новых звёздочек можно ждать там. Белорусский хоккей прогрессирует на наших глазах, и местная молодёжка, если бы её допустили на МЧМ, явно была бы в восьмёрке сильнейших.

Однако даже с оговорками европейские нации производят лучшее поколение игроков в своей истории.