Драка вратарей в Казани, у СКА снова провалился вратарь. Итоги дня в КХЛ

11 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем обзор всех игр.

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Николай Прохоркин с передачи Наиля Якупова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Егор Петухов с передачи Александра Шепелева восстановил равенство в счёте. Спустя 41 секунду Дамир Шарипзянов с передачи Ивана Игумнова вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Илья Каблуков с передач Егора Воронкова и Марка Вербы сделал счёт 3:1.

На 19-й минуте второго периода Павел Шэн с передачи Степана Старкова сократил отставание хозяев до минимума. За 30 секунд до конца периода Николай Прохоркин с передачи Алексея Соловьёва забросил четвёртую шайбу омичей, оформив дубль.

В конце третьего периода Константин Окулов установил окончательный счёт в игре.

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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов, которому ассистировали Георгий Белоусов и Брендан Лайпсик. Через полторы минуты Энди Андреофф удвоил преимущество хозяев с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи. В середине второго периода Архип Неколенко сократил отставание в счёте. В третьем периоде «Сибирь» реализовала большинство в формате «5 на 3» и сделала счёт 3:1 — отличился Тейлор Бек. Голом в пустые ворота отметился Сергей Широков.

Благодаря победе «Сибири» «Трактор» стал первым участником плей-офф от Восточной конференции.

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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Крупную победу одержала нижегородская команда со счётом 5:1.

В конце первого периода голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота. Вратарь уехал за ворота и выдал передачу точно на клюшку нападающему «Торпедо» Евгению Свечникову, который легко поразил пустые ворота. Также голы в составе нижегородского клуба забили Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов. Единственную шайбу «Ак Барса» за пять минут до конца матча забросил капитан Дмитрий Яшкин. «Ак Барс» прервал свою пятиматчевую победную серию. «Торпедо» одержало третью победу кряду.

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Во время послематчевого рукопожатия состоялась потасовка вратарей Ивана Кульбакова и Амира Мифтахова. На последних секундах встречи голкипер «Торпедо» Кульбаков ударил клюшкой нападающего «Ак Барса» Никиту Дыняка за борьбу на пятачке. Видимо этот эпизод стал причиной сначала словесной перепалки между вратарями после окончания матча, а затем и возникшей потасовки.

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и подмосковным «Витязем». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

На последней минуте второго периода счёт голом в большинстве открыл нападающий «Витязя» Дерек Барак. Примечательно, что для форварда этот гол стал первым с 8 декабря 2024 года. В первой трети регулярного чемпионата текущего сезона американский нападающий возглавлял список снайперов Континентальной хоккейной лиги, а затем у форварда начался длительный игровой спад. В начале третьего периода счёт сравнял Рурк Шартье, который набрал своё первое очко в составе армейской команды. В середине третьего периода Денис Гурьянов забил победный гол ЦСКА. Владислав Каменев забросил шайбу в пустые ворота.

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ХК «Сочи» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» со счётом 3:2 ОТ. Команды смогли открыть счёт лишь в третьем периоде. На голы нападающих «Нефтехимика» Германа Точилкина и Райли Барбера хозяева ответили заброшенными шайбами Амира Гараева и Александра Хохлачёва. Матч перешёл в овертайм. Победу по итогам овертайма одержали хозяева. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Александр Яремчук. «Сочи» одержал вторую победу в последних восьми матчах. «Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.

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Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло СКА со счётом 3:1. Стартовый вратарь СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава. В середине третьего периода счёт голам СКА открыл защитник Илья Карпухин. В последние минуты матча при игре в большинстве СКА заменил вратаря шестым полевым игроком, но не смог сравнять счёт.

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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 4:2.

К 18-й минуте матча «Куньлунь» повёл со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились нападающие Люк Локхарт и Ян Дрозг. Через 20 секунд нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян отквитал одну шайбу. На последней секунде первого периода Александр Хмелевски сравнял счёт. В конце второго периода Степан Звягин вновь вывел хозяев вперёд. В середине третьего периода Кайл Ро увеличил отрыв в счёте. Таким образом, «Куньлунь» прервал четырёхматчевую серию поражений.

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Расписание матчей 12 февраля

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