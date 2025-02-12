«У нас аншлаги без пива, зачем рисковать безопасностью?» Интервью с гендиректором «Сибири»

Лев Крутохвостов вступил в должность генерального директора сразу по окончании прошлого сезона. Как признался сам руководитель, на первый год работы в клубе пришлось много насыщенных моментов и мероприятий.

Лев Игоревич дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

о фильме в память об Андрее Тарасенко;

о школе «Сибири», которая будет теперь носить имя легендарного игрока и тренера;

о проведении Матча звёзд;

о сумме, которая была затрачена Правительством Новосибирской области на мероприятие;

о финансировании команды;

о пиве на стадионе;

о Fan ID;

об отсутствии стяга Сергея Климовича на новой арене.

«Предлагали назвать одну из улиц в Новосибирске именем Андрея Тарасенко»

– Как я понял, предложение снять фильм об Андрее Тарасенко вы приняли сразу, но как быстро возникла сама идея?

– Идея, как увековечить память Андрея Владимировича Тарасенко, напрашивалась однозначно. Почти сразу у нас было решение об организации матча памяти, а в процессе подготовки появились мысли о фильме. Какое-то время подбирали дату игры и согласовывали с командами, где он играл: с «Локомотивом» и «Ладой». У ярославцев что-то не получилось, а тольяттинцы любезно согласились поучаствовать в этом матче. Планомерно готовились, учитывая многие нюансы, ведь у нас достаточно много событий в этом сезоне – ту же Неделю звёзд хоккея принимали недавно, её организация заняла около четырёх месяцев.

Лев Крутохвостов на презентации фильма об Андрее Тарасенко Фото: Виктория Труфанова

– Обычно финальная версия фильма отличается от запланированной. Как у вас было в этом плане, получилось так, как и хотели?

– По большому счёту да. Была идея показать, какой был он в жизни, а не только в работе, потому что больше его знают как игрока и тренера. Фильм документальный, брали интервью у родных и близких людей, с которыми он больше времени проводил.

На мой взгляд, не совсем удалось раскрыть, какой он был в жизни. Фильм идёт 40 минут, больше получилось про работу, потому что Андрей Владимирович 90% времени проводил на арене с игроками. Его характер, целеустремленность, профессионализм удалось раскрыть. Кто хочет узнать, с удовольствием советую посмотреть фильм.

– Такой хронометраж обусловлен тем фактом, чтобы история не расплывалась и держала в напряжении?

– Да, профессионалы говорили, что больше не надо, чтобы это всё воспринималось. Сделали бы больше – получилось бы смазанно. Это вопрос больше к режиссёрам. Конечно, о таком человеке можно было бы снять намного больше.

– Школе «Сибири» будет присвоено имя Андрея Владимировича, это напрашивалось, но всегда же есть бюрократические заусенцы. Как проходил разговор об этом с губернатором?

– На одной из игр я сказал об этой идее губернатору. Хотели сделать ежегодный турнир: детский, МХЛ, КХЛ. Предлагали назвать одну из улиц в Новосибирске именем Тарасенко, разные были идеи. Сошлись в итоге на школе, так как Андрей Владимирович прошёл всю вертикаль клуба, работал индивидуально с молодыми игроками и не только. Воспитал двух сыновей, один из которых известен во всём мире. Хорошая школа — фундамент хорошего дома, а Андрей клуб «Сибирь» считал именно таковым.

Разговор составил пять минут, губернатор выслушал, поддержал идею присвоить имя школе.

– Вы упомянули об идее турнира. Возможно ли, что он будет сделан в таком формате, как недавно проводился матч в память о Сергее Наильевиче Гимаеве?

– Это будет возможно, но вчера встретились с мамой, супругой, у них ещё свежи в памяти воспоминания. По общению я понял, что задавать такие вопросы пока рано. Сегодня посвятим матч с «Ладой» Андрею.

Пройдёт немного времени – и, возможно, мы определим дату и проведём матч условно среди тех игроков, которые были воспитаны им, и друзей, можно придумать разные форматы. График у спортсменов сейчас насыщенный, поэтому нужно подойти ответственно, чтобы это было не скомканно. В любом случае есть желание делать такие встречи ежегодными.

Всё в процессе. На первый год в клубе под моим руководством пришлось много насыщенных моментов, мероприятий. Не хочется делать на коленке – нужно подходить с чувством, с толком, с расстановкой.

Кубок Гимаева — Легенды хоккея Фото: photo.khl.ru

«Знаю, что около 50 млн было затрачено Правительством Новосибирской области на проведение Матча звёзд»

– Довольны ли тем, как прошёл Матч звёзд?

– Моё мнение совпадёт с мнением большинства – это был большой праздник хоккея. Мы ещё раз убедились, что в Новосибирске очень любят хоккей, понимают, ценят, с уважением относятся. Одно дело, когда люди болеют за любимую команду, у меня лично были опасения: а кого будут поддерживать? Немного переживал за атмосферу на арене. Прошли игры, и все это оценили. Большое спасибо болельщикам, гостям города, участникам. Все увидели, что мы можем проводить мероприятия на высоком уровне, это надолго останется в памяти у многих, в том числе у руководства лиги. Мы получили высокую оценку за проведение мероприятия.

Тревор Мёрфи, Денис Костин и Сергей Широков на Матче звёзд Фото: photo.khl.ru

– Можете конкретизировать, какой отзыв получили от КХЛ?

– Итоги будут подводиться в конце сезона, может быть, на совете руководителей клубов. Пока могу только ссылаться на кулуарные речи. По логистике, размещению, питанию, культурной программе, брендированию арены всё прошло, как планировалось.

– Какие основные сложности были с проведением?

– Большая группа людей этим занималась, был создан оперативный штаб при Правительстве Новосибирской области. Особых сложностей не было, просто это нужно было всё тщательно спланировать. Наверное, самое сложное было, что ребята прилетали из разных городов и улетали, соответственно, тоже. До последних дней шли игры в чемпионате, те структуры, которые занимались организацией, билетами, до последних дней были в напряжении, мало ли кто-то получит травму. Но никого не оставили, сделали всё вовремя, слаженно сработали.

Один из моментов, который тоже тянулся до последнего, — увеличение количества мест на арене. Тоже волновались, что за два-три дня не продадим билеты. Но все наши опасения не оправдались – буквально за час они все были раскуплены.

– Рекорд посещаемости на Кубке Вызова тоже можно отнести к разговору о том, как любят хоккей в Новосибирске?

– Здесь есть такой фактор, как вместимость арены. Если бы, образно, проводили в Омске или Питере, где арены больше, чем в Новосибирске, то, думаю, тоже бы был поставлен рекорд. На самом деле, в России любят хоккей.

Эти мероприятия не только про него: делается шоу с привлечением артистов, партнёров. Люди приходят на праздник, каждый себе выбирает то, чем хочет заняться: дети хотят поиграть в фойе, кто-то хочет сфотографироваться со звёздами. Аудитория меняется – нужно подходить более творчески к организации таких мероприятий.

– Можете ли вы сказать, какая сумма была затрачена на проведение мероприятия?

– Сейчас не готов сказать, там слишком много факторов. Мы затрачивали, но лига и Правительство получат какой-то доход с продажи сувенирной продукции и реализации билетной программы. Сейчас всё считается. Я знаю, что около 50 млн затрачено Правительством Новосибирской области. Далее посчитается разница, и будет понятно, какая сумма была потрачена по итогу.

По многим моментам было так: заложена была определённая сумма, затем находили партнёров, которые получали рекламу и перекрывали затраты.

– К «Сибири» уже приходили какие-то бренды, которые заказывали рекламу на Матч звёзд? Или ещё рано об этом говорить?

– Ответственные за это сотрудники разговаривали со многими. Но здесь также есть свои нюансы. Лига имеет своих постоянных партнеров. Есть, допустим, банк, являющийся партнёром КХЛ. И мы обязаны согласовать с лигой, имеем ли мы право рекламировать другой банк, чтобы его было видно на матчах, в трансляциях, и так по многим продуктам.

Есть закрытые категории, они бы хотели прийти и помочь клубу на взаимовыгодных условиях, но есть те, кого мы не можем привлекать по регламенту КХЛ. Я думаю, новые спонсоры к следующему сезону появятся, однако многое будет зависеть от выступлений нашей команды.

«Об увеличении зарплаты и премиальных игроков речи пока не идёт»

– У «Сибири» контракт с букмекером в этом сезоне заканчивается, я правильно понимаю?

– Да, я как раз в ближайшее время поеду в Москву, есть предложения. Будем смотреть, анализировать, есть предложения от разных компаний, проведём некий тендер. Кто предложит условия лучше, того и выберем.

– Действующий букмекер есть в этом списке?

– Конечно, эта компания для нас приоритетная, потому что на сегодняшний день они очень активно участвуют в жизни клуба. Многие идеи, которые мы предлагаем, они с удовольствием поддерживают и воплощают в жизнь.

– Недавно было новость, что Правительство Новосибирской области увеличило бюджет «Сибири», на 71 млн вроде. Это вопрос пресловутой индексации?

– Да, но там порядка 60 млн. Финансовый год разнится с сезоном, мы составляем бюджет в конце апреля — начале мая с учётом повышения цен. Речь не только про зарплаты хоккеистов, это ещё перелёты, питание и проживание, спортивная экипировка и так далее. Идёт подсчёт всех трат, тяжело в нашей ситуации конкретно и чётко всё распланировать.

Да, Правительство заложило эти деньги во многом под индексацию сотрудников, которые подпадают по федеральным стандартам закона. Об увеличении зарплаты, премиальных игроков речи пока не идёт. Это будет обговорено на попечительском совете в конце сезона, где мы будем защищать бюджет, отталкиваясь от задач на следующий сезон.

– Перед сезоном вас спросили по поводу пива на стадионе, и вы сказали, что готовится проект закона. Есть новости по этому поводу?

– Здесь, к сожалению, мы связаны по рукам и ногам. Мы законопослушные люди, он один для всех. Мы не ищем в нашем регионе тех рычагов или каких-то моментов, которые позволят нам это сделать. Этот вопрос висит в воздухе и зависит от законодательства РФ.

– Это ведь вопрос не законодательства РФ, а конкретно региона. Во многих других его продают.

– Этот вопрос постоянно обсуждается на попечительском совете, куда входят многие руководители различных структур. Наверное, вы правы, это всё отводится на усмотрение главы региона. Возможно, есть какие-то сложности, вопрос этот постоянно на повестке, но на сегодняшний день пока не решён. В одном убеждён: если было бы решение, то наш губернатор обязательно бы его принял. Андрей Александрович очень погружён в работу клуба.

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Мы хотим продавать пиво с целью увеличения доходов, но есть и обратная сторона медали. Если у нас аншлаги и без пива, ради чего рисковать и нести дополнительные затраты на безопасность? Здесь не только экономическая составляющая, но и этическая. Есть моменты, которые сводятся к менталитету. Это всё-таки спортивное мероприятие, где культивируется здоровый образ жизни. Пока не продаём пиво.

– Мы же прекрасно понимаем, что этот запрет рождает другие последствия: кто-то может выпить до матча, причём крепкое, кто-то пронести с собой. Разве не так?

– Выпить до матча – да. Пронести – исключено. Сейчас на арене очень профессионально работают зоны досмотра, не так просто это сделать. Всё приближенно к досмотрам в аэропорту, с собой точно не пронесут.

«Бо́льших достижений в клубе, чем выход в Суперлигу, у Климовича, наверное, не было»

– Вы вошли в совет директоров КХЛ, можете сказать, не начали ли вестись разговоры о «страшном» Fan ID, так как в этом сезоне уже были скандалы, связанные с выкриками на трибунах?

– Нет, вопрос такой не стоит. Культура боления меняется в лучшую сторону, я бы не сказал, что какие-то случаи участились. Всё зависит от человека, конкретной ситуации, очень трудно это предвидеть. Тенденции никакой не наблюдаю, ищут, наверное, больше ваши коллеги, хотят раздуть из мухи слона.

Не знаю, может быть, такой вопрос и встанет в конце сезона, но ещё раз повторюсь: у нас в Новосибирске по-доброму болеют, ничего не слышалось, не наблюдалось. Раньше намного чаще это можно было услышать, особенно в старом дворце: кричалки в сторону гостей, судей.

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– Генменеджер «Сибири» рассказал в декабре, что клубу нужен рядом клуб ВХЛ, однако заметил при этом, что конкретики по поводу его создания нет. Появилась ли она?

– Мы в одной лодке с Виктором Андреевичем, поэтому добавить нечего. Разговоры велись и до начала сезона. Будет полноценная структура, и это точно улучшит ситуацию, но на сегодняшний день я бы лучше усилил работу в школе, прекратил отток молодых перспективных ребят, которые всё-таки уезжают у нас. Нужно сделать сильную школу и команду КХЛ.

Инфраструктура в Новосибирской области позволяет создать клуб ВХЛ, однако это потянет за собой дополнительное финансирование. Для чего создавать команду из приезжих игроков? Пока у нас не очень сильная школа, и я лично понимаю, почему ребята уезжают в другие города. В целом не совсем сильное детское первенство в Сибирском федеральном округе. Ребята уезжают не из-за условий, они хотят развиваться в более конкурентной среде: на Урале и в Москве она сегодня выше.

– В конце ноября начали поднимать стяги на новой арене, там не нашлось места для Деева и Климовича. По какой причине?

– Модель управления клубом поменялась в корне. Все вопросы решаются по-другому. Начиная с попечительского совета — у нас всё поменялось. Один из вопросов о переносе стягов остро встал на попечительском совете. Каждого кандидата мы обговорили, старались вместе найти чёткие критерии, по которым бы каждый подходил. Но прописать их очень сложно, всё пришло к субъективному голосованию.

Один из критериев был конкретно обозначен – проведение в главной команде клуба не менее пяти сезонов. Может быть, именно поэтому этих ребят убрали. Я к ним прекрасно отношусь, но если решение такое, то так тому и быть.

В дальнейшем будем к этому вопросу более скрупулёзно подходить, это знаменательное событие для человека, для его семьи и для болельщиков в целом. Да, ребята — хорошие хоккеисты, да, выход в Суперлигу — знаковое событие. Но бо́льших достижений в клубе у них, наверное, не было.