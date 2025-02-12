Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вратари Амир Мифтахов и Иван Кульбаков сцепились после матча КХЛ Ак Барс – Торпедо, видео, что произошло

«Грязь» в КХЛ! Вратари сцепились после сирены, дело едва не закончилось массовой дракой
Павел Панышев
Вратари сцепились после матча КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Рассказываем и показываем, что предшествовало конфликту, а также призываем отменить рукопожатия после матчей.

Накануне в регулярном чемпионате «Ак Барс» неожиданно «сгорел» дома «Торпедо» со счётом 1:5. Для команды Анвара Гатиятулина поражение необычное: казанцы славятся своей строгой игрой в обороне, а тут буквально рассыпались. Помимо удивительного и даже сенсационного результата, встреча запомнилась негативными вещами.

Явно нервничал и чувствовал себя не в своей тарелке вратарь хозяев Амир Мифтахов. Иначе как объяснить то, что он сотворил в эпизоде с первым голом нижегородцев? Дикий «привоз», который, несомненно, сказался на итоговом результате.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нервы не выдерживали и у его оппонента – голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова. В случае с белорусом в целом всё объяснимо: форвард казанцев Никита Дыняк попал клюшкой по вратарю, голкипер тут же ответил. Зная Дыняка и его характер, можно предположить, что произошедшее не случайность, а попытка вывести соперника из себя. В последнее время только ленивый не критиковал нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, но вот где настоящая «грязь». Именно с такими моментами и взаимными ударами клюшками нужно прежде всего бороться лиге. При этом две минуты почему-то выписали только Кульбакову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Исход встречи на тот момент уже был решён, однако страсти продолжали закипать с новой силой. Во время послематчевых рукопожатий вратари «Ак Барса» и «Торпедо» начали разговаривать друг с другом на повышенных тонах, а затем и вовсе устроили потасовку, едва не закончившуюся массовой дракой. Это, конечно, не легендарный кулачный бой в НХЛ с участием Патрика Руа и Майка Вернона, но всё равно впечатляюще.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Мнение Игоря Ларионова
Ларионов — о стычке Кульбакова и Мифтахова: команда проигрывает дома — она недовольна

«Мне не понравился эпизод, где наш игрок Никита Дыняк получил от Ивана удар клюшкой неприятный. Меня это подстегнуло, я задал ему вопрос — дальше уже наше личное», — сказал после игры Мифтахов.

Тренерским штабам обеих команд нужно провести беседу со своими игроками, а руководству КХЛ всерьёз задуматься об отмене послематчевых рукопожатий. По сути, они нужны только после окончания серий в плей-офф: когда для одной из команд сезон завершён. В остальном же ходить по лезвию ножа нет никакой необходимости. Хоккей – это в том числе про психологические всплески. Адреналин после игр зашкаливает, эмоции (как положительные, так и негативные) накапливаются, а выплёскивать их порой приходится вот таким образом. Согласитесь, разбитых лиц и серьёзных травм нам точно не надо. Лучше сразу отправиться в раздевалку и переживать радость победы или горечь поражения подальше от льда.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android