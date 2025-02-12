«Грязь» в КХЛ! Вратари сцепились после сирены, дело едва не закончилось массовой дракой

Рассказываем и показываем, что предшествовало конфликту, а также призываем отменить рукопожатия после матчей.

Накануне в регулярном чемпионате «Ак Барс» неожиданно «сгорел» дома «Торпедо» со счётом 1:5. Для команды Анвара Гатиятулина поражение необычное: казанцы славятся своей строгой игрой в обороне, а тут буквально рассыпались. Помимо удивительного и даже сенсационного результата, встреча запомнилась негативными вещами.

Явно нервничал и чувствовал себя не в своей тарелке вратарь хозяев Амир Мифтахов. Иначе как объяснить то, что он сотворил в эпизоде с первым голом нижегородцев? Дикий «привоз», который, несомненно, сказался на итоговом результате.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нервы не выдерживали и у его оппонента – голкипера «Торпедо» Ивана Кульбакова. В случае с белорусом в целом всё объяснимо: форвард казанцев Никита Дыняк попал клюшкой по вратарю, голкипер тут же ответил. Зная Дыняка и его характер, можно предположить, что произошедшее не случайность, а попытка вывести соперника из себя. В последнее время только ленивый не критиковал нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, но вот где настоящая «грязь». Именно с такими моментами и взаимными ударами клюшками нужно прежде всего бороться лиге. При этом две минуты почему-то выписали только Кульбакову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Исход встречи на тот момент уже был решён, однако страсти продолжали закипать с новой силой. Во время послематчевых рукопожатий вратари «Ак Барса» и «Торпедо» начали разговаривать друг с другом на повышенных тонах, а затем и вовсе устроили потасовку, едва не закончившуюся массовой дракой. Это, конечно, не легендарный кулачный бой в НХЛ с участием Патрика Руа и Майка Вернона, но всё равно впечатляюще.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Мне не понравился эпизод, где наш игрок Никита Дыняк получил от Ивана удар клюшкой неприятный. Меня это подстегнуло, я задал ему вопрос — дальше уже наше личное», — сказал после игры Мифтахов.

Тренерским штабам обеих команд нужно провести беседу со своими игроками, а руководству КХЛ всерьёз задуматься об отмене послематчевых рукопожатий. По сути, они нужны только после окончания серий в плей-офф: когда для одной из команд сезон завершён. В остальном же ходить по лезвию ножа нет никакой необходимости. Хоккей – это в том числе про психологические всплески. Адреналин после игр зашкаливает, эмоции (как положительные, так и негативные) накапливаются, а выплёскивать их порой приходится вот таким образом. Согласитесь, разбитых лиц и серьёзных травм нам точно не надо. Лучше сразу отправиться в раздевалку и переживать радость победы или горечь поражения подальше от льда.