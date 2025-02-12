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Где обладатели Кубка мира по хоккею — 2016 в 2024 году, как сложилась карьера сборной Канады

Они выиграли последний турнир с сильнейшими сборными. Где сейчас победители КМ-2016?
Дмитрий Сторожев
Где обладатели Кубка мира по хоккею — 2016
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Кто-то едет и на Турнир четырёх наций.

Уже следующей ночью начнётся проводимый НХЛ Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. А где сейчас находятся те, кто брал этот трофей в составе «кленовых»?

Состав Канады на Турнир четырёх наций:
Вратари помешают Канаде забрать титул? Разбор состава «кленовых» на турнир НХЛ
Вратари помешают Канаде забрать титул? Разбор состава «кленовых» на турнир НХЛ

Вратари

Кэри Прайс

Основной голкипер канадской сборной того образца провёл пять из шести матчей на последнем рубеже «кленовых» и стал лучшим вратарём турнира. В первом же сезоне после Кубка мира Кэри был номинирован на «Везину», но проиграл Сергею Бобровскому. А в 2017 году он стал самым высокооплачиваемым вратарём в хоккее, подписав восьмилетний контракт с кэпхитом $ 10,5 млн. В этом статусе он пробудет до начала следующего сезона, когда его сменит Игорь Шестёркин.

В 2021-м Прайс вместе с «Монреалем» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе». И на этом его карьера фактически была завершена. Практически весь сезон-2021/2022 он провёл в лазарете, восстанавливаясь после операции на колене, и вернулся лишь в самой его концовке, проведя пять последних встреч. С тех пор Кэри так и не сыграл – и пусть официально о завершении карьеры он не объявлял, мы вряд ли снова увидим 37-летнего вратаря в игре.

Кэри Прайс

Кэри Прайс

Фото: Vaughn Ridley/World Cup of Hockey via Getty Images

Кори Кроуфорд

Карьера бэкапа Прайса после победного КМ продлилась относительно недолго – её остаток был испорчен многочисленными сотрясениями, которые оставляли его вне игры в последних сезонах в «Чикаго». Несмотря на то что последний год в «Блэкхоукс» Кроуфорд провёл без травм, в клубе решили не продлевать с ним контракт. Кори подписался на два года в «Нью-Джерси», но ни одного матча за «дьяволов» так и не провёл – в январе 2021-го он объявил о завершении карьеры из-за последствий сотрясений. С тех пор он находится вне хоккея и воспитывает троих детей.

Брэйден Холтби

Холтби отправлялся на Кубок мира в качестве лучшего вратаря НХЛ, но на турнире так не сыграл и не минуты. Зато в 2018 году он стал одним из главных героев первого чемпионства «Вашингтона» – хоть тот плей-офф Брэйден начал в запасе, впоследствии он вернул себе место в основе и провёл выдающийся плей-офф. Его выдающееся спасение в концовке второго матча финала с «Вегасом» стало самым ярким и важным в его карьере.

Эта карьера довольно быстро пошла на спад – следующий сезон Холтби провалил, после чего поиграл в «Ванкувере» и «Далласе» и завершил карьеру из-за травм. В последнем тренировочном лагере «Вашингтона» Брэйден принял участие в качестве тренера вратарей, хоть на постоянной основе в штаб «Кэпиталз» он и не входит.

Защитники

Джей Боумистер

В 2019-м защитник стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Сент-Луисом», а уже меньше чем через год, в феврале 2020-го, он пережил сердечный приступ во время матча с «Анахаймом», который стал для него последним в карьере. Сейчас Боумистер наслаждается жизнью на пенсии, воспитывает детей и периодически принимает участие в благотворительных акциях своих бывших команд.

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Ши Уэбер

Уэбер стал участником одного из самых неожиданных обменов межсезонья, перейдя в «Монреаль» вместо Пи Кей Суббэна, а уже через два года стал капитаном «Канадиенс». В этом статусе он помог команде добраться до финала Кубка Стэнли в 2021 году, после чего приостановил карьеру на неопределённый срок. И хоть официально Уэбер об уходе на пенсию не заявлял, на лёд он уже вряд ли вернётся. Его контракт, к слову, уже давно не принадлежит «Монреалю» – транзитом через «Вегас» он оказался в «Аризоне», а после её ухода из НХЛ был передан «Юте».

Джейк Маззин

Карьера Джейка после Кубка мира не была какой-то впечатляющей – в дальнейшем он играл в «Лос-Анджелесе» и «Торонто» и фактически завершил карьеру после сезона-2022/2023 из-за многочисленных травм. С октября 2023 года Маззин является скаутом «Мэйпл Лифс».

Дрю Даути

Всё это время играл в «Лос-Анджелесе» и стал самым результативным защитником в истории клуба. Попал на Турнир четырёх наций в последний момент благодаря травме Алекса Пьетранджело, восстановившись от собственной незадолго до паузы.

Алекс Пьетранджело

В 2019 году завоевал Кубок Стэнли в «Сент-Луисе», после чего перешёл в «Вегас» и в 2023 году завоевал Кубок Стэнли уже там. Должен был ехать и на Турнир четырёх наций, однако в конце февраля снялся с него из-за недомогания. Которое, впрочем, не мешало продолжать ему играть в составе «рыцарей».

Алекс Пьетранджело

Алекс Пьетранджело

Фото: Minas Panagiotakis/World Cup of Hockey via Getty Images

Марк-Эдуар Власик

Марк-Эдуар редко попадает в информационные сводки – 37-летний защитник продолжает играть в «Сан-Хосе». Как и вся команда, без особого успеха в последние годы. После Патрика Марло он занимает второе место по количеству матчей в составе «Шаркс» – а больше похвастаться особо и нечем.

Брент Бёрнс

Самая известная борода НХЛ после ухода Джо Торнтона и самый результативный защитник лиги из действующих игроков. А ещё единственный оставшийся полевой хоккеист, дебютировавший в лиге до локаута 2004 года. Как и Власик, до больших командных побед не добрался, но при этом был признан лучшим защитником НХЛ в 2017 году. Потихоньку приближается к завершению карьеры, которое может произойти уже этим летом.

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Нападающие

Мэтт Дюшейн

Успел со скандалами покинуть «Колорадо» и «Оттаву», затем едва окончательно не зачах в «Нэшвилле», где в сезоне-2021/2022 выдал лучшую регулярку в карьере и установил рекорд франшизы по голам за сезон (уже побитый Филипом Форсбергом). В 2023 году после выкупа контракта оказался в «Далласе», где пришёлся очень даже к месту – в этом сезоне идёт по графику очко за игру.

Райан Гецлаф

Райан провёл всю карьеру в «Анахайме» и всех главных побед достиг ещё до Кубка мира. После турнира он просто закрепил свой статус легенды клуба – преодолел отметки в 1000 очков и матчей в составе «Дакс» и установил множество рекордов, после чего повесил коньки на гвоздь в 2022 году. Как и во время карьеры, Гецлаф продолжает заниматься благотворительностью.

Джонатан Тэйвз

После Кубка мира у Джонатана участились проблемы со здоровьем – из-за них он пропустил целый сезон-2020/2021. Тэйвзу удалось вернуться на лёд, но его продуктивность сильно упала по сравнению с лучшими годами, а затем ему вновь пришлось приостановить карьеру. Канадец всё ещё надеется вновь сыграть в матче НХЛ, хоть это и кажется маловероятным. Может, ему помогут нестандартные методы лечения?

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Джон Таварес

В 2018 году Таварес покинул «Айлендерс» и в качестве свободного агента перешёл в «Торонто» и после этого (и ещё нескольких речей после перехода) навсегда стал персоной нон грата на Лонг-Айленде. Кубковые перспективы, в том числе из-за которых Джон сменил команду, в Онтарио тоже оказались не очень – за всё это время он лишь однажды преодолел порог первого раунда, в то время как островитяне дважды доходили до полуфинала Кубка Стэнли.

На протяжении нескольких лет Таварес был капитаном «листьев», однако перед началом этого сезона отказался от этой нашивки в пользу Остона Мэттьюса. Контракт Джона с «Торонто» истекает этим летом и с большой долей вероятности продлён не будет. На нынешних условиях – точно.

Кори Перри

В 2019 году впервые сменил команду, перейдя в «Даллас». В составе «звёзд» в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе». Затем перешёл в «Монреаль» и в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе». Затем перешёл в «Тампу» и в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где… проиграл «Колорадо». В «Колорадо» переходить не стал.

После ещё одного года в «Лайтнинг» оказался в «Чикаго», где спустя полтора месяца после начала регулярки был отстранён от команды. После расторжения контракта оказался в «Эдмонтоне» и в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Флориде».

Клод Жиру

В сезоне-2017/2018 выдал первый и последний регулярный сезон в карьере со 100 очками, уступив по результативности в НХЛ только Коннору Макдэвиду, а через несколько лет покинул «Филадельфию» – сперва ненадолго задержался во «Флориде», после чего прочно осел в «Оттаве», где играет уже третий год.

Патрис Бержерон

Один из лучших двусторонних центров в истории НХЛ завершил игровую карьеру в 2023 году в качестве шестикратного обладателя «Селке» – после Кубка мира он забирал награду в 2017-м, 2022-м и 2023-м, – а также капитана «Бостона». Впрочем, все главные победы в карьере, позволившие ему попасть в «Тройной золотой клуб», Патрис одержал ещё до 2016 года.

Патрис Бержерон

Патрис Бержерон

Фото: Andre Ringuette/World Cup of Hockey via Getty Images

Логан Кутюр

В 2016 Логан заменил в составе канадцев травмированного Джейми Бенна, однако впоследствии травмы начали преследовать уже его самого. Почти весь предыдущий сезон он пропустил из-за травмы паха, которую не может залечить до сих пор. Дальнейшая карьера ставшего за это время капитаном «Сан-Хосе» форварда находится под вопросом до сих пор.

Брэд Маршан

Автор победной шайбы во втором матче финала КМ со сборной Европы едет и на Турнир четырёх наций. Брэд, ставший капитаном «Бостона» после ухода Патриса Бержерона, уже не так результативен и задирист как раньше, хоть и остаётся одним из лучших вариантов для нейтрализации большинства.

Сидни Кросби

Неувядающий Малыш Сид в первом же сезоне после Кубка мира, на котором он был признан самым ценным игроком, завоевал третий Кубок Стэнли в карьере, который, судя по всему, стал для него последним. По крайней мере, в составе «Питтсбурга». Индивидуальные успехи Кросби в этом плане чуть лучше – в том же году он забрал «Ришар» и «Конн Смайт», а сейчас поднимается всё выше в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уже занимая девятое место.

Его участие на Турнире четырёх наций было под вопросом, так как последние две встречи «пингвинов» Сидни пропустил из-за первой с сезона-2021/2022 травмы, однако 37-летний форвард всё-таки сыграет за сборную.

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Райан О’Райлли

В «Баффало» форвард начал терять любовь к игре, но после перехода в «Сент-Луис» в 2018-м моментально расцвёл – в первом же сезоне в составе «музыкантов» он завоевал Кубок Стэнли, «Селке» и «Конн Смайт». Пока что это была высшая точка его карьеры – в дальнейшем он был уже не так успешен в Миссури, что привело к обмену в «Торонто», которому он помог впервые за 19 лет преодолеть первый раунд в плей-офф, а затем и переходу в «Нэшвилл», где Райан играет до сих пор.

Стивен Стэмкос

В качестве капитана Стивен всё-таки привёл «Тампу» к Кубку Стэнли. Точнее, сразу к двум. Казалось, что «Лайтнинг» будут единственным клубом Стэмкоса в карьере, однако прошлым летом стороны не смогли договориться об условиях нового контракта, после чего форвард перешёл в «Нэшвилл». Стэммер покинул «молний» в качестве обладателя многочисленных рекордов франшизы, включая снайперский и бомбардирский.

Джо Торнтон

Джамбо Джо до последнего искал возможность завоевать Кубок Стэнли, чего у него не получилось за годы в «Сан-Хосе», но ни с «Торонто», ни с «Флоридой», ради которых он вернулся в НХЛ из короткой командировки в Швейцарию. Он так и не сумел добраться до главного трофея лиги, после чего провёл ещё один сезон без команды и завершил карьеру в 2023 году. В ноябре 2024-го 19-й номер Торнтона был выведен из обращения в «Сан-Хосе».

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