Они выиграли последний турнир с сильнейшими сборными. Где сейчас победители КМ-2016?

Уже следующей ночью начнётся проводимый НХЛ Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. А где сейчас находятся те, кто брал этот трофей в составе «кленовых»?

Вратари

Кэри Прайс

Основной голкипер канадской сборной того образца провёл пять из шести матчей на последнем рубеже «кленовых» и стал лучшим вратарём турнира. В первом же сезоне после Кубка мира Кэри был номинирован на «Везину», но проиграл Сергею Бобровскому. А в 2017 году он стал самым высокооплачиваемым вратарём в хоккее, подписав восьмилетний контракт с кэпхитом $ 10,5 млн. В этом статусе он пробудет до начала следующего сезона, когда его сменит Игорь Шестёркин.

В 2021-м Прайс вместе с «Монреалем» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе». И на этом его карьера фактически была завершена. Практически весь сезон-2021/2022 он провёл в лазарете, восстанавливаясь после операции на колене, и вернулся лишь в самой его концовке, проведя пять последних встреч. С тех пор Кэри так и не сыграл – и пусть официально о завершении карьеры он не объявлял, мы вряд ли снова увидим 37-летнего вратаря в игре.

Кэри Прайс Фото: Vaughn Ridley/World Cup of Hockey via Getty Images

Кори Кроуфорд

Карьера бэкапа Прайса после победного КМ продлилась относительно недолго – её остаток был испорчен многочисленными сотрясениями, которые оставляли его вне игры в последних сезонах в «Чикаго». Несмотря на то что последний год в «Блэкхоукс» Кроуфорд провёл без травм, в клубе решили не продлевать с ним контракт. Кори подписался на два года в «Нью-Джерси», но ни одного матча за «дьяволов» так и не провёл – в январе 2021-го он объявил о завершении карьеры из-за последствий сотрясений. С тех пор он находится вне хоккея и воспитывает троих детей.

Брэйден Холтби

Холтби отправлялся на Кубок мира в качестве лучшего вратаря НХЛ, но на турнире так не сыграл и не минуты. Зато в 2018 году он стал одним из главных героев первого чемпионства «Вашингтона» – хоть тот плей-офф Брэйден начал в запасе, впоследствии он вернул себе место в основе и провёл выдающийся плей-офф. Его выдающееся спасение в концовке второго матча финала с «Вегасом» стало самым ярким и важным в его карьере.

Эта карьера довольно быстро пошла на спад – следующий сезон Холтби провалил, после чего поиграл в «Ванкувере» и «Далласе» и завершил карьеру из-за травм. В последнем тренировочном лагере «Вашингтона» Брэйден принял участие в качестве тренера вратарей, хоть на постоянной основе в штаб «Кэпиталз» он и не входит.

Защитники

Джей Боумистер

В 2019-м защитник стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Сент-Луисом», а уже меньше чем через год, в феврале 2020-го, он пережил сердечный приступ во время матча с «Анахаймом», который стал для него последним в карьере. Сейчас Боумистер наслаждается жизнью на пенсии, воспитывает детей и периодически принимает участие в благотворительных акциях своих бывших команд.

Ши Уэбер

Уэбер стал участником одного из самых неожиданных обменов межсезонья, перейдя в «Монреаль» вместо Пи Кей Суббэна, а уже через два года стал капитаном «Канадиенс». В этом статусе он помог команде добраться до финала Кубка Стэнли в 2021 году, после чего приостановил карьеру на неопределённый срок. И хоть официально Уэбер об уходе на пенсию не заявлял, на лёд он уже вряд ли вернётся. Его контракт, к слову, уже давно не принадлежит «Монреалю» – транзитом через «Вегас» он оказался в «Аризоне», а после её ухода из НХЛ был передан «Юте».

Джейк Маззин

Карьера Джейка после Кубка мира не была какой-то впечатляющей – в дальнейшем он играл в «Лос-Анджелесе» и «Торонто» и фактически завершил карьеру после сезона-2022/2023 из-за многочисленных травм. С октября 2023 года Маззин является скаутом «Мэйпл Лифс».

Дрю Даути

Всё это время играл в «Лос-Анджелесе» и стал самым результативным защитником в истории клуба. Попал на Турнир четырёх наций в последний момент благодаря травме Алекса Пьетранджело, восстановившись от собственной незадолго до паузы.

Алекс Пьетранджело

В 2019 году завоевал Кубок Стэнли в «Сент-Луисе», после чего перешёл в «Вегас» и в 2023 году завоевал Кубок Стэнли уже там. Должен был ехать и на Турнир четырёх наций, однако в конце февраля снялся с него из-за недомогания. Которое, впрочем, не мешало продолжать ему играть в составе «рыцарей».

Алекс Пьетранджело Фото: Minas Panagiotakis/World Cup of Hockey via Getty Images

Марк-Эдуар Власик

Марк-Эдуар редко попадает в информационные сводки – 37-летний защитник продолжает играть в «Сан-Хосе». Как и вся команда, без особого успеха в последние годы. После Патрика Марло он занимает второе место по количеству матчей в составе «Шаркс» – а больше похвастаться особо и нечем.

Брент Бёрнс

Самая известная борода НХЛ после ухода Джо Торнтона и самый результативный защитник лиги из действующих игроков. А ещё единственный оставшийся полевой хоккеист, дебютировавший в лиге до локаута 2004 года. Как и Власик, до больших командных побед не добрался, но при этом был признан лучшим защитником НХЛ в 2017 году. Потихоньку приближается к завершению карьеры, которое может произойти уже этим летом.

Нападающие

Мэтт Дюшейн

Успел со скандалами покинуть «Колорадо» и «Оттаву», затем едва окончательно не зачах в «Нэшвилле», где в сезоне-2021/2022 выдал лучшую регулярку в карьере и установил рекорд франшизы по голам за сезон (уже побитый Филипом Форсбергом). В 2023 году после выкупа контракта оказался в «Далласе», где пришёлся очень даже к месту – в этом сезоне идёт по графику очко за игру.

Райан Гецлаф

Райан провёл всю карьеру в «Анахайме» и всех главных побед достиг ещё до Кубка мира. После турнира он просто закрепил свой статус легенды клуба – преодолел отметки в 1000 очков и матчей в составе «Дакс» и установил множество рекордов, после чего повесил коньки на гвоздь в 2022 году. Как и во время карьеры, Гецлаф продолжает заниматься благотворительностью.

Джонатан Тэйвз

После Кубка мира у Джонатана участились проблемы со здоровьем – из-за них он пропустил целый сезон-2020/2021. Тэйвзу удалось вернуться на лёд, но его продуктивность сильно упала по сравнению с лучшими годами, а затем ему вновь пришлось приостановить карьеру. Канадец всё ещё надеется вновь сыграть в матче НХЛ, хоть это и кажется маловероятным. Может, ему помогут нестандартные методы лечения?

Джон Таварес

В 2018 году Таварес покинул «Айлендерс» и в качестве свободного агента перешёл в «Торонто» и после этого (и ещё нескольких речей после перехода) навсегда стал персоной нон грата на Лонг-Айленде. Кубковые перспективы, в том числе из-за которых Джон сменил команду, в Онтарио тоже оказались не очень – за всё это время он лишь однажды преодолел порог первого раунда, в то время как островитяне дважды доходили до полуфинала Кубка Стэнли.

На протяжении нескольких лет Таварес был капитаном «листьев», однако перед началом этого сезона отказался от этой нашивки в пользу Остона Мэттьюса. Контракт Джона с «Торонто» истекает этим летом и с большой долей вероятности продлён не будет. На нынешних условиях – точно.

Кори Перри

В 2019 году впервые сменил команду, перейдя в «Даллас». В составе «звёзд» в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе». Затем перешёл в «Монреаль» и в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе». Затем перешёл в «Тампу» и в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где… проиграл «Колорадо». В «Колорадо» переходить не стал.

После ещё одного года в «Лайтнинг» оказался в «Чикаго», где спустя полтора месяца после начала регулярки был отстранён от команды. После расторжения контракта оказался в «Эдмонтоне» и в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Флориде».

Клод Жиру

В сезоне-2017/2018 выдал первый и последний регулярный сезон в карьере со 100 очками, уступив по результативности в НХЛ только Коннору Макдэвиду, а через несколько лет покинул «Филадельфию» – сперва ненадолго задержался во «Флориде», после чего прочно осел в «Оттаве», где играет уже третий год.

Патрис Бержерон

Один из лучших двусторонних центров в истории НХЛ завершил игровую карьеру в 2023 году в качестве шестикратного обладателя «Селке» – после Кубка мира он забирал награду в 2017-м, 2022-м и 2023-м, – а также капитана «Бостона». Впрочем, все главные победы в карьере, позволившие ему попасть в «Тройной золотой клуб», Патрис одержал ещё до 2016 года.

Патрис Бержерон Фото: Andre Ringuette/World Cup of Hockey via Getty Images

Логан Кутюр

В 2016 Логан заменил в составе канадцев травмированного Джейми Бенна, однако впоследствии травмы начали преследовать уже его самого. Почти весь предыдущий сезон он пропустил из-за травмы паха, которую не может залечить до сих пор. Дальнейшая карьера ставшего за это время капитаном «Сан-Хосе» форварда находится под вопросом до сих пор.

Брэд Маршан

Автор победной шайбы во втором матче финала КМ со сборной Европы едет и на Турнир четырёх наций. Брэд, ставший капитаном «Бостона» после ухода Патриса Бержерона, уже не так результативен и задирист как раньше, хоть и остаётся одним из лучших вариантов для нейтрализации большинства.

Сидни Кросби

Неувядающий Малыш Сид в первом же сезоне после Кубка мира, на котором он был признан самым ценным игроком, завоевал третий Кубок Стэнли в карьере, который, судя по всему, стал для него последним. По крайней мере, в составе «Питтсбурга». Индивидуальные успехи Кросби в этом плане чуть лучше – в том же году он забрал «Ришар» и «Конн Смайт», а сейчас поднимается всё выше в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уже занимая девятое место.

Его участие на Турнире четырёх наций было под вопросом, так как последние две встречи «пингвинов» Сидни пропустил из-за первой с сезона-2021/2022 травмы, однако 37-летний форвард всё-таки сыграет за сборную.

Райан О’Райлли

В «Баффало» форвард начал терять любовь к игре, но после перехода в «Сент-Луис» в 2018-м моментально расцвёл – в первом же сезоне в составе «музыкантов» он завоевал Кубок Стэнли, «Селке» и «Конн Смайт». Пока что это была высшая точка его карьеры – в дальнейшем он был уже не так успешен в Миссури, что привело к обмену в «Торонто», которому он помог впервые за 19 лет преодолеть первый раунд в плей-офф, а затем и переходу в «Нэшвилл», где Райан играет до сих пор.

Стивен Стэмкос

В качестве капитана Стивен всё-таки привёл «Тампу» к Кубку Стэнли. Точнее, сразу к двум. Казалось, что «Лайтнинг» будут единственным клубом Стэмкоса в карьере, однако прошлым летом стороны не смогли договориться об условиях нового контракта, после чего форвард перешёл в «Нэшвилл». Стэммер покинул «молний» в качестве обладателя многочисленных рекордов франшизы, включая снайперский и бомбардирский.

Джо Торнтон

Джамбо Джо до последнего искал возможность завоевать Кубок Стэнли, чего у него не получилось за годы в «Сан-Хосе», но ни с «Торонто», ни с «Флоридой», ради которых он вернулся в НХЛ из короткой командировки в Швейцарию. Он так и не сумел добраться до главного трофея лиги, после чего провёл ещё один сезон без команды и завершил карьеру в 2023 году. В ноябре 2024-го 19-й номер Торнтона был выведен из обращения в «Сан-Хосе».