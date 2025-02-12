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Алексей Сопин покинул пост спортивного директора московского Динамо, что произошло, причины решения, что будет дальше

Что происходит в топ-клубе КХЛ? Директора одного из лидеров лиги довели до отставки
Сергей Емельянов
Что происходит в топ-клубе КХЛ?
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Алексей Сопин по собственному желанию уволился из московского «Динамо». Почему он так поступил?

На следующий день после победы над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ из стана московского «Динамо» пришли неожиданные новости. Спортивный директор столичного клуба Алексей Сопин принял решение покинуть организацию по собственному желанию. 37-летний функционер подал в отставку, которая была удовлетворена высшим руководством бело-голубых. И это в тот момент, когда бело-голубые вернулись на второе место в Западной конференции, а до начала плей-офф остаётся чуть больше месяца. Неожиданно? Да. Но только на первый взгляд. И если вы глубоко не погружены во внутреннюю кухню динамовской организации.

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Спортивный директор московского «Динамо» Сопин покинул клуб по собственному желанию

Год назад, записывая интервью для «Чемпионата», я задал председателю совета директоров московского «Динамо» Виктору Воронину прямой вопрос: «В чём вы видите глобальную задачу лично перед вами в «Динамо»? Это всё-таки завоевание Кубка Гагарина или для вас главное, чтобы клуб жил и существовал?».

Это довольно простой вопрос, на который 99% руководителей клубов наверняка ответят, что в первую очередью целью любой спортивной команды является достижение результата. Но Воронин ответил честно, сказав следующую фразу:

«Клуб должен самостоятельно зарабатывать деньги, пытаясь жить по средствам. А Кубок Гагарина… Я часто задумывался об этом. Вот сыграли финал Кубка Гагарина, определили победителя, прошло два месяца, сформировались новые команды, и процесс пошёл по-новому. Историю надо уважать и чтить, но стратегически должна работать система: академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Должны происходить отбор и формирование детей. Всё должно», — сказал Воронин.

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В принципе, это квинтэссенция того, как функционирует динамовское движение. Если вы не понимаете логику тех или иных решений, которые происходят в московском клубе, то надо вновь и вновь возвращаться к той фразе, и тогда вам всё станет ясно. Вертикаль управления в «Динамо» не заточена на достижение спортивного результата. Алексей Сопин и Алексей Кудашов плохо вписывались в общую картину, мешая различным руководителям решать свои вопросы.

Изначально заявление на уход Сопин собирался подать ещё в конце декабря. После того как столичный клуб едва не провалил работу в дедлайн. Тогда москвичам удалось решить вратарский вопрос, заполучив из «Лады» одного из лучших голкиперов нынешнего сезона КХЛ Владислава Подъяпольского. Но этого было мало. Для решения спортивной задачи динамовцам требовались усиление в атаку и заполнение легионерских позиций.

Сопин подготовил для клуба несколько сделок, но все они были сорваны, не пройдя утверждение у Совета директоров. Складывалось ощущение, что высшее руководство «Динамо» готово наложить запрет на приобретение любого игрока, который в теории мог бы усилить команду. В итоге с божьей помощью из «Трактора» за несколько минут до закрытия трансферного окна был получен канадский нападающий Дилан Сикура, но это лишь отложило неизбежное.

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Сопиным были недовольны по очень многим причинам. Во-первых, он был против продажи в «Авангард» Дмитрия Рашевского. Вы же помните фразу, что клуб должен зарабатывать деньги? На возможной продаже своего лидера бело-голубые могли заработать около 100 млн рублей, но Сопин эту сделку сорвал. Зато выкупил из «Лады» Подъяпольского за 40 млн рублей. Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко публично в декабре очень хвалил эту сделку, но в кулуарах разворачивались совершенно иные дела.

По информации коллег из «СЭ», дошло до того, что Сопина хотели проверить на детекторе лжи, а против него прошло расследование на предмет коррупционной составляющей в сделке. Дескать, в «Динамо» думали, что 40 млн — это конечная сумма, а оказывается, надо ещё зарплату игроку платить. Зато в столичном клубе готовы были оставить Эрика О’Делла, потому что он «любимец болельщиков и даёт им автографы». Смешно? Но это так и есть.

Эрик О’Делл

Эрик О’Делл

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Никто не собирается говорить, что Сопин был идеальным менеджером и не допускал ошибок. Допускал, как и любой другой человек, работающий с людьми. Только в фэнтези-менеджере можно быть полностью застрахованным от человеческого фактора. Продление контракта с О’Деллом на два сезона действительно не сработало, так как Эрик получил травму и не смог вернуться на прежний уровень. Можно ли было это предвидеть? Наверное, можно, если учитывать историю травм канадского ветерана. Вот только в прошлом сезоне Эрик не пропустил ни одного матча из-за тех проблем, которые подвели его в октябре.

Когда Сопин в мае выменивал Антона Слепышева из ЦСКА на контракт с 60 млн рублей, просто невозможно было представить, что состояние здоровья одного из самых опытных игроков КХЛ на длительный срок выведет нападающего из игры. Но именно эти сделки в итоге также сыграли свою косвенную роль в том, что Сопина толкали на увольнение по собственному желанию, что он в итоге и сделал. Хотя в любом случае всё это было лишь предлогом, чтобы избавиться от неугодного человека.

Что будет с «Динамо» дальше? Ответ на этот вопрос теперь зависит исключительно от одного человека – от главного тренера этой команды. Алексей Кудашов связан с московским клубом контрактом на ещё один сезон. Но захочет ли он оставаться в таком бардаке, знает лишь он сам. Если Кудашов решит, что с него хватит, то с огромной вероятностью клуб ждёт новый вектор развития, новая перестройка и дальше по привычному сценарию. Зато система будет «стратегически работать». Впрочем, у Алексея Николаевича есть и ещё один сценарий развития событий: добиться успеха в предстоящем плей-офф (минимум полуфинал Кубка Гагарина), после чего ставить вопрос ребром о дальнейшей жизни клуба перед его владельцем.

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