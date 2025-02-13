У шведов — камбэк, у Кросби — хет-трик из пасов! Роскошное открытие турнира сборных НХЛ

Матч Канада – Швеция открывал Турнир четырёх наций в Монреале. Это первое соревнование в формате лучшие против лучших за последние девять лет. Перед стартом игры НХЛ объявила о возвращении уже полноценного Кубка мира в 2028 году – с планами проводить его каждые четыре года, чередуя с олимпийским турниром. А глава профсоюза игроков лиги Марти Уолш высказался за возвращение сборной России на международную арену.

«Я бы с удовольствием снова увидел российских игроков на этих турнирах. Они невероятные хоккеисты. Это вопросы политики. Не для НХЛПА, а мировой политики, через которые надо пройти. Надеюсь, чем ближе будет Олимпиада, чем ближе будет Кубок мира, мы начнём снова видеть российских спортсменов на международных соревнованиях», — отметил Уолш.

С учётом того, что лига объявила как минимум о восьми участниках (и при этом без искусственных команд, таких как сборная Европы или молодые звёзды Северной Америки), то без России тут как будто бы даже при всём желании не обойтись.

И как бы ни странно видеть сейчас такой турнир без России, он всё равно вызывает интерес. Да хотя бы потому, что впервые в одной команде выступают Коннор Макдэвид и Сидни Кросби! 37-летний капитан «Питтсбурга» даже в таком мощном составе Канады не выглядит статистом. Более того, сегодня он был одним из лучших на льду. Вильям Нюландер схватил две минуты уже на первой минуте игры, и Кросби хватило всего 12 секунд, чтобы вывести Натана Маккиннона на бросок по пустому углу ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шведы начали очень слабо, и канадцы продолжили вскрывать их оборону, когда Брейден Пойнт и Брэд Маршан выскочили два в одного и разыграли снова до пустых ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Тре Крунур» перехватила инициативу, больше времени проводила у чужих ворот, но смогла лишь размочить счёт усилиями Юнаса Бродина, а канадцы, подолгу отсиживаясь в обороне, нет-нет да совершали опасные вылазки к владениям Филипа Густавссона. Незадолго до перерыва Марк Стоун перехватил шайбу в своей зоне, развернул атаку в другую сторону, а затем замкнул очередной выверенный пас Кросби – 3:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, Канада преимущество в две шайбы уже не отпустит, однако Швеции всё же удалось перевернуть ход матча в третьем периоде. Адриан Кемпе быстро сократил отставание, а чуть позже скандинавы и сами разорвали оборону в два паса, и Йоэлю Эрикссону Эку оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вероятно, на Канаде сказался и тот факт, что Ши Теодор получил травму руки в начале второго периода и больше на лёд не выходил, и «кленовым листьям» пришлось доигрывать в пять защитников. Однако и без того у них были шансы ещё раз выйти вперёд, но Густавссон совершил фантастический сейв на Девоне Тэйвзе – и в итоге основное время завершилось вничью.

Овертайм на этом турнире длится 10 минут, и в первые пять у шведов, пожалуй, моменты были гораздо качественнее. Но потом Кросби отдал из чужой зоны пас в среднюю на Митча Марнера, тот разогнался, влетел в зону атаки и прошил Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что ж, надо признать, открытие Турнира четырёх наций получилось роскошным – и камбэк шведов, и хет-трик из пасов от Кросби. Ждём, что покажут Финляндия и США, которые сыграют следующей ночью мск.