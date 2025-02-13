«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли – подерёмся». Интервью с Самсоновым

Российский вратарь Илья Самсонов в нынешнем сезоне НХЛ принял новый вызов. После выступлений за «Вашингтон» и «Торонто» уроженец Магнитогорска подписал контракт с «Вегасом» — недавним обладателем Кубка Стэнли. В Парадайзе 27-летний Самсонов рассчитывает перезапустить карьеру в лучшей лиге мира, обрести, наконец, стабильность, и первый год в составе «Голден Найтс» у Ильи складывается вполне успешно. Россиянин играет меньше Эдина Хилла, но показывает статистику, сопоставимую с канадским вратарём-чемпионом, так что на плей-офф у голкиперов вполне равные шансы.

В паузе на Турнир четырёх наций Илья Самсонов поговорил с корреспондентом «Чемпионата»:

об отношении к новому турниру НХЛ;

о сезоне в «Вегасе»;

о глубоком кризисе в «Торонто»;

о реакции на переход Кузнецова в СКА;

о пресс-конференциях Романа Ротенберга;

об общении с россиянами в НХЛ;

о том, что кричит Овечкин вратарям.

«Лучше полежу на пляже, чем включу Турнир четырёх наций. Вот Кубок мира с Россией я бы посмотрел»

— Как игроки НХЛ восприняли такую длительную паузу в феврале?

— Вообще отлично. Заранее знали, что у нас будет мини-отпуск, в плотном графике НХЛ любой выходной — это лишний повод восстановиться, а сейчас нам дали целых девять. Полетел в свой дом в Майами, буду с семьёй — сыном, женой и тёщей.

— Какие-то указания от тренерского штаба клуба были или считается, что в лиге все профессионалы?

— Нет, каждый проводит этот отрезок, как хочет. Никаких инструкций. Хоть на печи лежи все девять дней. Только с пониманием, что вся ответственность на тебе.

— Но вот ты говоришь, что будешь в Майами. Океан, солнце, шорты, шлёпанцы — всё равно же есть риск расслабиться и потом не сразу собраться?

— Мне сразу мой личный тренер написал: «Во вторник жду тебя в зале» (разговор с Самсоновым шёл в понедельник, 10 февраля. — Прим. «Чемпионата»), пришлось взмолиться: «Старина, давай хотя бы в среду». Пару дней всё-таки хочется полностью посвятить отдыху. Вот с ребятами из команды Супербоул смотрели, общались по видео.

— Внутри сообщества игроков НХЛ Турнир четырёх наций вызывает большой ажиотаж?

— Чего-то прямо особенного я не заметил. Некоторые пацаны, с кем хорошо общаюсь, вообще шутили, что лучше бы тоже поехали в отпуск. За себя могу сказать: вот Кубок мира, когда участвовала Россия, когда играли молодые звёзды Северной Америки, я бы точно посмотрел. Сейчас сомнительно. Если на других 390 каналах в моём телевизоре ничего интересного не будет, то тогда, возможно, включу, но лучше полежу на пляже (смеётся). Хотя Эдину Хиллу (вратарь «Вегаса». — Прим. «Чемпионата») пообещал, что за него буду болеть. Хороший парень, в баню его с Пашкой Дорофеевым берём.

«Думаю – закину ответку Улльмарку. Классно же в итоге получилось?!»

— А выступление Линуса Улльмарка отдельно не интересует?

— Хах. Да это же для шоу больше было, для медиа. Мы без негатива друг к другу. Знаешь, все пообсуждали, в прессе помусолили. Перед матчем очным дали повод всем пообсуждать. При этом, уверен, если мы в отпуске встретимся, то с удовольствием сходим на ужин.

— Но история-то правда громкая получилась. Как развивались события с твоей точки зрения?

— Закусь пошла после прошлогодней серии с «Бостоном». В очном матче с ним я выиграл, а в седьмом мы уступили, хотя сам Улльмарк не вышел из-за травмы. Потом он с чего-то дал интервью, мол, очень удивился, почему играл Самсонов, а не другой вратарь. Я вообще не понял, с чего он это сказал, но сам понимаешь, сколько людей мне прислали эту цитату.

— Дальше в конце августа ты оставляешь комментарий под постом в одной из соцсетей, чтобы он берёг свою задницу в ближайшей очной игре твоего «Вегаса» с «Оттавой» Улльмарка 21 ноября. Вот честно, с кем ни обсуждал тогда происходящее, люди удивлялись: «Самсон напился что ли?» Раньше-то ты никогда так не поджигал мощно.

— Да просто лежал дома, мне то один скидывает этот пост, что Улльмарка признали 10-м вратарем в НХЛ, то другой. Думаю, дай закину ответку. Классно же в итоге получилось, люди развлеклись. Пацаны в «Вегасе» до сих пор подкалывают. У нас в команде была тема с тайным Сантой, когда вытягиваешь номер, кому даришь, а он не знает. Мне подарили футболку Улльмарка и бутылку вина.

— Но волна комментариев поднялась приличная, хотя ты даже ни одного матча за «Вегас» на тот момент не провёл. Тебе не писал никто из клуба, что надо удалить или что-то типа того?

— Сразу позвонил из медиаслужбы парень. Попросил удалить. Но смысл? Всё равно уже везде разошлось. Я объяснил, что никакого негатива не вкладывал. Наверное, они сначала испугались, что я на ровном месте создал скандал. Однако в итоге всё нормально, просто интересный сюжет для болельщиков. А те комменты в итоге всё-таки удалил, вроде бы через день, по просьбе агента.

— Логично. Но вот настало 21 ноября, пора играть против него. Прочувствовал какой-то дополнительный стресс? Ведь в случае поражения тебя бы явно «съели». Не думал перед матчем: зачем я это сделал?

— У нас были спаренные матчи: сначала в Торонто, а потом в Оттаве. Понятно, что задействуют обоих вратарей. Если честно, то подрасстроился, что на «Торонто» не поставили. Важный матч был для меня. Но, видимо, наш тренер держал в уме ту историю с Улльмарком (смеётся). А готовился я спокойно, никакого мандража. Готовился, как всегда, к тяжёлому матчу. Здесь все матчи тяжёлые.

— В раздевалке что-то особенное было после той победы?

— До матча ребята подкалывали. Типа, вот у нас rivalry (принципиальное противостояние. – пер. англ.) сегодня — Самсонов против Улльмарка. Я ходил кивал: «Да-да, сегодня с другом со своим играю».

Илья Самсонов и Николас Хаг Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

«Прикольное шоу Роман Борисыч устраивает! Это веселее, чем слушать, как раскатывались, как забили»

— Раз заговорили про друзей, то давай теперь про настоящего. С Евгением Кузнецовым вы в «Вашингтоне» были не разлей вода, поэтому наверняка про его историю с переходом в СКА ты знаешь больше других.

— Думаю, узнал раньше всех, но какие могут быть подробности. Просто такое решение принял.

— Но ты сильно удивился, когда он сказал о таком повороте в карьере?

— Не один месяц назревала мысль, мы разговаривали, обсуждали. Жаль, что он не может больше порадовать своих личных болельщиков здесь, но принял такое решение. После сезона съездил в отпуск с семьёй и сказал, что есть такой вариант. Долго и много обсуждали, не один день, то есть не спонтанный переход. Думаю, это классно для КХЛ, для российского болельщика. Как ни крути, он большая звезда, на него интересно смотреть, его интересно слушать.

— Если говорить про слушать, то в СКА у него серьёзный конкурент по ярким высказываниям. В НХЛ наши ребята успевают следить за перформансами Романа Ротенберга?

— Прикольное шоу так-то Роман Борисыч устраивает. Если я не ошибаюсь, первым интересные пресс-конференции пошли у Игоря Николаевича Ларионова, когда он только зашёл в КХЛ. Малина, всё такое. А кого ещё интересно слушать? Игорь Валерьевич Никитин посерьёзнее, но может выдать какой-то хит. Ну, Разин ещё в «Магнитке».

— То есть между нашими энхаэловцами пересылаются фрагменты выступлений только этой четвёрки?

— Да не то чтобы прям пересылаются. Бывает, попадётся видео прикольное, отправишь кому-нибудь, вместе посмеёмся. Но также пересылаются и видео, допустим, с пресс-конференции Гвардиолы, когда он пришёл расцарапанный. Что-то необычное всегда интересно. Вот послушал пресс-конференцию Романа Борисыча и узнал про всё: от истории страны до развития хоккея в Санкт-Петербурге. Это веселее, чем слушать, как раскатывались и как забили.

— Твоя оценка в этом вопросе дорогого стоит, ведь ты сам старый мастер послематчевых интервью, которые потом долго обсуждались.

— Почему нет? Кто будет слушать нудного игрока? Говорю, что чувствую. Какая была громкая история? Допустим, когда играли в плей-офф с «Флоридой». Стоит журналист, спрашивает, что ты думаешь об игре Серёги Бобровского. У нас плей-офф идёт, серия, ну что ты ему скажешь, кроме «мне пофиг»? Или мне рассказывать, как Серёга хорош в плей-офф и что он лучший вратарь, хотя я играю за соперника и говорим мы после матча, в котором проиграли. Не в обиду ни Серёге, ни журналисту, но нафига такое спрашивать? Сам я прессу и комментарии не читаю со времён последнего сезона «Торонто».

«В «Торонто» мне потребовалась помощь психолога, чтобы разобраться в себе»

— Когда читал твои прошлогодние переживания в интервью, что в какой-то момент чуть ли не заканчивать собирался, были мысли бросить всё и уехать в КХЛ, то было волнительно за тебя. Успокаивало, что у тебя богатый опыт по преодолению трудностей.

— Да уж. Половина сезона выдалась очень тяжёлой. Но я понял, чем себя убил. А выбраться помогла работа с психологом. Очень плодотворно получилось. Правда, много времени ушло, чтобы начать верить постороннему, по сути, человеку. Где-то два месяца. После этого осознал чётко, что просто реально зациклился на хоккее. Хоккей, хоккей, хоккей, постоянно себя накручиваешь: надо больше тяжёлой работы. Мне было необходимо разъяснить, что на хоккее жизнь не заканчивается. Два-три часа в день уделять хоккею — этого достаточно. А дальше у тебя есть ещё 21 час для остальной жизни.

— Пока не поймал гармонию не спал ночами на фоне неудач?

— Постоянно думал, как играть лучше, как лучше для команды. И вот от таких постоянных мыслей загоняешь себя так, что выходит только хуже. Кажется, вроде простая истина, но мне потребовалась помощь, чтобы разобраться в себе. Я мог кататься по полтора часа в день, когда достаточно было 40 минут, а потом выйти с арены и вообще забыть про этот хоккей, про этих тренеров, про этого генерального менеджера. И думать уже о семье, о ребёнке. Это отличное правило, стараюсь его теперь придерживаться. Хороший матч или плохой — уже неважно. Выиграли — хорошо, проиграли — бывает. Но вне стадиона фокус только на близких.

— И такую гармонию ты постиг только в прошлом сезоне?

— Да.

— А психолог-то русский?

— Не-не. Женщина-канадка из Ванкувера. После каждой тренировки садился в машину и сразу ей звонил. Первую неделю ходил и думал: «Нафиг мне это надо». Потом процесс пошёл.

— Кто порекомендовал?

— Не знаю, кому она помогала, но меня с ней свёл генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг. С ним я попал в этот кризис, с ним пришлось и выпутываться вместе. Искали выход, все понимали, что дело в голове. Не можешь же ты за три месяца разучиться играть в хоккей, правильно? После лучшего сезона приходишь с лета и вообще ничего ловить не можешь. И я же не на лавочке три месяца пиво пил, а готовился, работал. Тесты показывали, что я в сумасшедшей физической форме, а шайбы не ловятся. Пришлось разбираться.

— Как я понял, эту терапию ты начал ещё до того, как выставили на драфт отказов?

— Незадолго. Причём самое смешное, что мы с ней этот момент проговаривали ещё раньше, чем он случился в реальности. Она спрашивает: «А что почувствуешь, если тебя завтра-послезавтра выставят на драфт отказов?» Я отвечаю: «Поеду в Россию». И она сказала интересную вещь: «Что, тебе станет лучше, если поедешь в Россию? Всё будет то же самое, только в России».

— Когда тебя реально выставили на драфт отказов, ты ей написал первой?

— Позвонил. Говорю: «Ну вот, меня выставили». Она сразу: «И что? В Россию пока не собираешься?» Дальше мы проговорили, что худшее для головы уже произошло и хуже быть не может. Помню её слова: «Ты же уже коснулся дна, хуже не станет, поэтому живи заново».

Илья Самсонов Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

— Только начинать жить заново пришлось в АХЛ, пусть ты и не сыграл там ни одного матча.

— В АХЛ я был просто по бумагам, даже не тренировался с ними. Мне дали тренера по вратарям, и с ним работали вдвоём. Классный пацан из Финляндии, очень мне помог. Выходим на первую тренировку, он объясняет: «Раз у нас такая ситуация, давай просто начнём сначала. Никаких бросков, просто покатаемся, посидишь в воротах». Потом показывает на камере: «Видишь, ты со своими габаритами закрываешь почти все ворота. Тебе даже двигаться особо не надо». И реально пошли с самых азов, как будто снова стал ребёнком. Сначала меня подбешивало, а потом начал понимать его цель. Показать, что хоккей гораздо проще, чем иногда кажется. И вот с того момента очень многое поменялось.

— Вторую часть сезона ты провел уже в основе и гораздо удачнее.

— По основным статистическим показателям шёл в лидерах лиги.

«В Торонто тебя узнаю́т в любом магазине. В Лас-Вегасе на главной улице был раза четыре – не признал ни один человек»

— После сезона понимал, что в «Торонто» не останешься?

— В целом да. Поговорили с генеральным после сезона, он сказал, что ещё свяжется с агентом, но мне стало понятно — начинается новая страница в моей жизни.

— $ 1,8 млн за сезон, однолетний контракт — это явно не цифры первого номера. В «Торонто» у тебя такой трюк прошёл, поэтому решил повторить?

— Сейчас, наверное, можно сказать, что у меня было пять вариантов. Были команды, которые давали больше денег и более длительные сроки. Но я выбрал контендера и ни о чём не жалею.

— У тебя до сих пор в запрещённой соцсети аватарка в форме «Торонто»?

— Оригинального ответа у меня нет. Просто не поменял.

— Теперь у тебя есть возможность сравнить многострадальный «Торонто», который десятилетиями мечтает о кубке, но каждый раз проваливается, и недавнего чемпиона. Ты нашёл для себя, в чём разница?

— Глубоко копать эту тему не хочется. В «Торонто» классная раздевалка, сумасшедшая организация, но давление. Тебя узнаю́т в любом магазине. Да что меня — ребёнка даже моего знали, когда они с женой гуляли. Везде с тобой заговорят о хоккее, фотографии, автографы. Думаю, без такого давления ребятам было бы легче.

— А в Лас-Вегасе всем наплевать, кто такой Илья Самсонов?

— Я на знаменитом Стрипе был раза четыре. Не признал ни один человек. В Торонто так просто в ресторан не сходишь. Где-то в магазине могут узнать, но таких случаев за сезон можно пересчитать на пальцах двух рук. Допустим, за мясом я езжу в конкретный магазин, там ребята знают. Кусок получше отрежут. Вот и все плюсы.

— На трибунах атмосфера сильно отличается?

— Арена «Вегаса» в плане шоу считается лучшей в лиге. Ты выходишь на лёд, как на дискотеку. Музыка, лазерное шоу. И это я даже не видел шоу перед игрой, жена показала — я офигел. Там такой перформанс! Болельщики в восторге.

— Есть у «Вегаса» преимущество в том, что в городе соблазнов выше шанс, что соперники, скажем так, хуже подготовятся?

— Скорее, да. Сами посмотрите: мы дома всех «чехлим» (смеётся). Конечно, свинья везде грязь найдет, погулять можно и в Виннипеге, но, думаю, этот момент реально существует.

— Местным игрокам эти тусовки уже неинтересны?

— Могу зайти после матча в казино, пару рук в покер сыграть, разгрузиться. Однако без ажиотажа, с женой пару часов посидим — и домой.

«В некоторых командах НХЛ запрещён русский язык, но в «Вегасе» ничего такого нет. Полкоманды умеет качественно материться»

— Как у тебя с болельщиками соперников складывается? Игоря Шестёркина ненавидят же в Питтсбурге и Каролине, а ты тоже давно в лиге.

— В Бостоне с таким сталкивался. Едешь к борту, тебе болельщики что-то орут, пальцы показывают. Не знаю. С одной стороны, мне и пофигу, но с другой — мы же так же приехали играть в хоккей, как и ваша команда, может, следует проявлять больше уважения? Больше всего раздражает, когда средние пальцы тычет, допустим, пятилетняя девочка. Если бы мой сын такое исполнил, думаю, я сразу бы нашёл способ отучить. Хотя если здоровый лоб показывает, то, в принципе, такая же реакция. Если есть большое желание пообщаться — подойди на улице, что из-за стекла тыкать-то свой палец.

— И тот же Шестёркин, и Пётр Кочетков рассказывали, что такие моменты их заводят. Ты, когда смотришь хайлайты с драками с их участием, можешь себя представить в каком-то замесе на площадке?

— Когда эмоции захлёстывают, ты же не знаешь, как себя поведёшь. У ребят такая реакция, мне, считаю, на льду лучше быть отстранённым от всего лишнего. Так сейчас вспоминаю, вроде и мыслей подраться с кем-то даже не было. Ну, поедешь ты, подерёшься, что тогда, другой вратарь выйдет? А он сидит себе спокойно, на чиле. Смысл партнёра подставлять (смеётся).

— Зная взрывной характер Шестёркина, его специально и провоцируют полевые. Словами, тычками. Тебя нет, раз ты на хладнокровии?

— Вроде не особо. Маршан, Кучеров, может, ткнёт. Но с Шестёрой, если в финале встретимся, думаю, в игре пятой точно подерёмся. Классно было бы. Сначала подрались — потом пива попили.

— Ну ты по своей проверенной схеме тогда заранее прогревочный комментарий оставь, как опытный промоутер.

— Подумаю. До финала ещё далеко.

— Что происходит с Дорофеевым? Просто сумасшедший сезон.

— Правильная подготовка сказывается.

— Да, точно. Ты же столько лет брал уроки у Овечкина.

— Хах. Ну, конечно. Когда ведёшь себя как профессионал, сразу результат появляется. И у Ваньки Барбашёва. Посмотри, на выезде мы всегда лучшие (смеётся). Лучшие из худших. Если серьёзно, то всё через труд. Летом работали на износ. Дорофей-то мой старый знакомец. Ещё в «Магнитке» пересекались на предсезонке.

— Ваша русская компания не опаздывает на собрания, как было с Кузнецовым?

— Ни в коем случае. Мы профессионалы.

— В раздевалке у вас свой русский угол?

— В некоторых командах запрещают на русском разговаривать. Здесь ничего такого нет. И ребята другие подхватывают. У нас полкоманды способно качественно материться. Причём не банальный набор, а такие, допустим, как «петушара». Причём вставляют грамотно, к месту. Утром друг другу: «О, здарова, петушара». Сейчас всех обучу получше, будем на русских воздействовать.

— На льду в смысле?

— Ну, конечно. А как ещё выигрывать? Представляешь, встаёт русский на вбрасывание против нашего, а ему американец: «Ну чё ты, петушара». Бац — и игра разладилась. Наши же ещё почти везде лидеры. Или к Шестёре подъедет и выдаст ему. Конечно, Игорёк посмеётся, но обстановочку-то разрушили. Вдруг напускает.

Игорь Шестёркин Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Овечкин обычно кричит всем русским вратарям в НХЛ: «Сейчас я тебе зафигачу!»

— В этом году тебе две шайбы забросил Кирилл Капризов, но матч выиграл «Вегас».

— Так и должно быть (смеётся).

— Вот вы с ним же друзья с детства, как он реагирует на голы тебе на площадке?

— Мы с Кирюхой братишки. У нас такого нет. Ни он мне, ни я ему ничего не кричим провокационного на льду. С Кузей вот да, такое бывало. Причём он-то знает, как я серьёзно отношусь к играм, поэтому особо меня не трогал.

— С Капризовым общаетесь по ходу сезона часто?

— В последние сезоны постоянно выпадают бэк-ту-бэк игры. Так сложнее пересекаться, но в том году в Миннесоте побывал у него в гостях. Нам тётя Наташа (мама Капризова. — Прим. «Чемпионата») приготовила вкусный ужин, с дядей Олегом (отец Капризова. — Прим. «Чемпионата») общались. Ещё же во время выездных игр в Швеции в прошлом сезоне тоже хорошо посидели. Мне очень понравилась эта традиция вынесенных матчей. Было бы офигенно, если бы в России они однажды прошли. Жалко, что Кирилл получил травму. Думаю, он мог бы побороться за «Харт» и лучшего снайпера.

— Боюсь, в Магнитогорске твою команду приняли бы так, что она бы вышла неготовой.

— Я бы точно не вышел (смеётся). Да в любом городе так встретили бы, что все бы слегли. Помню, в Швеции звоню Нюландеру с просьбой ресторан сделать. Он уточняет по количеству, а я говорю, что нас 18. Он был слегка шокирован. Приехали же семьи, друзья, агенты.

— Когда ты уходил из «Вашингтона», озвучил обещание Овечкина забить тебе. В этом году он оформил хет-трик в ворота «Вегаса», правда, тебе только две, а одну в пустые.

— Саня, кстати, обычно тоже кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». И всё остальное в таком духе. Но меня не трогает. А хет-трик — да, сделал. Один — в пустые, один — от конька рикошетом. Так что я тоже вошёл в историю, помог чуть-чуть. Кто-то же говорил, вроде Петя Кочетков, что главное не пропустить ту самую, рекордную. А то всю жизнь по всем каналам потом смотреть.

— Ты же с Орловым наверняка ходишь ужинать перед «Каролиной», Кочетков к вам присоединяется?

— Петя — уникальный. Обычно на таких ужинах чуть ли не правило, что ни слова про хоккей, а он давай меня спрашивать: какой клюшкой играю, какие щитки. Я ему: «Петька, да я сам не знаю, какими играю. Какие агенты дают — такими и играю».

— Кто ещё из наших удивил в последнее время?

— Грёба [Никита Гребёнкин]. «Бэкчек, форчек, пэйчек» — в первом интервью в НХЛ. Родная Магнитка — от осинки не родятся апельсинки. Позвонил ему сразу, смеюсь: «Ну ты-то куда?» Он в ответ: «Да нормально, братан».

— Следишь за ним особенно, как главный по «Магнитке» в НХЛ?

— За Хабибом слежу, за Махачевым. UFC, в общем. Вы не туда позвонили, чтобы о хоккее разговаривать.