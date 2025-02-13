Главная сенсация сезона и суперзвено «Тампы». Какие тройки в НХЛ забивают больше всех?

Сезон НХЛ ушёл на паузу, и уже можно определить бо́льшую часть команд, которые попадают в плей-офф, подвести итоги первой части сезона. Для начала давайте посмотрим на самые результативные звенья в НХЛ в этой регулярке. Важно: статистика здесь берётся только в равных составах, потому что почти все команды лиги теперь используют в большинстве четырёх форвардов, и о чистых тройках говорить в таком случае сложно.

«Торонто»: Мэтт Нис — Остон Мэттьюс — Митч Марнер (21 гол)

К давней связке двух суперзвёзд разные тренеры ищут злого и боевитого ролевика, который делал бы грязную работу и забивал рабочие голы после отскоков и добиваний. Когда-то таковым был Зак Хайман, теперь ставший важнейшей частью большинства «Эдмонтона». Потом — Майкл Бантинг, даже не получивший продление контракта в «Аризоне», а после «Торонто» подписавший контракт на $ 4,5 млн. Теперь же им стал крупный американец словацкого происхождения, который является одним из основных силовых форвардов команды. Благодаря габаритам и умению бороться на пятаке именно Нис лидирует в команде по созданным явным голевым моментам.

Мэтт Нис Фото: AP/TASS

«Айлендерс»: Максим Цыплаков — Брок Нельсон — Кайл Палмьери (21 гол)

Хотя недавно Максим выпадал из состава «островитян» из-за дисквалификации, именно это звено остаётся самым стабильным в сезоне «Айлс». Из-за частой ротации от Патрика Руа ни одна другая тройка больше не забила более 10 голов. Максим заиграл рядом со связкой, оформившейся ещё в прошлом году: здесь он заменил шведа Пьера Энгвалля и со своим силовым стилем оказался более эффективен. Правда, это звено теоретически может прекратить существование уже в марте: и Нельсон, и Палмьери являются неограниченно свободными агентами, которых клуб может обменять на дедлайне.

«Коламбус»: Дмитрий Воронков — Шон Монахан — Кирилл Марченко (22 гола)

Русско-канадская тройка — одна из самых эффективных в сезоне НХЛ. Свои шайбы звено «Коламбуса» забило лишь за 230 минут: в пересчёте на полный матч это даёт 5,74 гола за игру! Кроме того, тройка Монахана пропустила лишь пять шайб: соотношение — с отрывом лучшее в лиге. Преображение атаки «мундиров» связано с приходом главного тренера Дина Эвасона: его быстрый и силовой хоккей с упором на прессинг идеально подошёл молодому составу «Коламбуса» и конкретно силовику из Ангарска. Монахан дополнил связку, которая знакома друг другу ещё с МЧМ: Шона партнёры по звену якобы даже стали называть «Сергеем». Увы, многочисленные травмы ещё долго не позволят снова выйти на лёд в таком составе.

«Бостон»: Морган Гики — Павел Заха — Давид Пастрняк (23 гола)

Чешский снайпер «мишек» теперь вынужден работать по графику «я и лошадь, я и бык». Звёздных центров у «Бостона» и в прошлом году не было, летнее приобретение Элиаса Линдхольма оказалось провальным, а имеющиеся кадры в этом году сдали. Поэтому тренерам приходится разводить по тройкам Пастрняка и Брэда Маршана, чтобы хоть как-то уравновесить ситуацию. Ситуацию в тройке хорошо показывает тот факт, что два партнёра Давида по звену суммарно набирают меньше очков, чем чех в одиночку (62 против 68). Разделение обязанностей здесь классическое: показательно, что Гики забил 11 из своих 17 голов с передач чеха. Впрочем, как отмечают бостонские журналисты, Пастрняк в данной ситуации мог бы сыграться даже с черенком от метлы.

Давид Пастрняк Фото: AP/TASS

«Анахайм»: Фрэнк Ватрано — Райан Строум — Трой Терри (23 гола)

«Анахайм» уверенно держит первенство в номинации «самая унылая команда сезона НХЛ». «Утки» крайне мало забивают, перспективная молодёжь остановилась в развитии, а главного тренера Грега Кронина критикуют и болельщики, и бывшие игроки. Единственная стабильная сила в перестраивающейся команде — звено самых опытных игроков. Талантливый буллитёр Терри пару лет назад мощно начал сезон НХЛ и лидировал в снайперской гонке, однако сейчас основная опция для завершения атак — это Ватрано, который и год назад закончил регулярку с 37 шайбами. «Когда становишься старше, то тебе надо перехитрить соперника — ты должен знать, где оказаться, чтобы забить гол», — говорил Ватрано журналистам.

«Питтсбург»: Брайан Раст — Сидни Кросби — Рикард Ракелль (24 гола)

После ухода Гюнцеля у «Питтсбурга» не осталось сильных вингеров и для Кросби, и для Малкина. Какое-то время с капитаном пробовали Энтони Бовиллье — ничего не получилось. Какое-то время на фланге первого звена пробовали Малкина, но эксперимент получился коротким. Поэтому самая стабильная тройка «пингвинов» предсказуемо включает в себя Кросби и двух лучших вингеров команды — особенно на фоне травмы Малкина. Правда, это единственное звено в нашем рейтинге, которое пропустило (27) голов больше, чем забило. С учётом довольно скромных контрактов обоих вингеров и явных шагов «Питтсбурга» в сторону перестройки и Раст, и Ракелль могут сменить клуб уже летом.

«Монреаль»: Коул Кофилд — Ник Судзуки — Юрай Слафковски (26 голов)

Словак с огромным трудом заходил в лигу — однако прорывной для первого номера драфта-2022 стала вторая часть прошлого сезона. Сыроватый Слафковски наконец-то адаптировался ко взрослому хоккею и силовой игре, и мы вспомнили, каким броском обладает словак. В одном звене с ним — две главные надежды «Монреаля» до момента драфта Ивана Демидова. Судзуки не только разгоняет атаки умными передачами, но и помогает команде в защите, а Кофилд играет в максимально энергичном стиле, компенсируя недостаток габаритов. Это звено остаётся самым стабильным в команде на фоне того, что в боттом-6 собраны сдающие в последнее время ветераны, а Патрик Лайне, одно время разгонявший второе звено, забивает крайне серийно.

«Нью-Джерси»: Йеспер Братт — Джек Хьюз — Ондржей Палат (27 голов)

В результативности этого звена особо поражает то, что его слабой частью является Палат. Конечно, чех заработал свою репутацию за ответственную игру, но $ 6 млн ему платят и за набор очков. Однако если партнёры Палата идут на 100-очковые сезоны, то чех, продуктивность которого рухнула после смены клуба, пока с трудом идёт на 30 очков. Но шведско-американский дуэт работает здесь за себя и за того парня. Даже смешно вспоминать, как Хьюзу после его блёклого первого сезона, когда «дьяволы», очевидно, форсировали дебют первого номера драфта в лиге, предрекали грандиозный провал. Джек давно стал элитным плеймейкером, делающим только лучше Братта, который и так умеет тянуть игру на себе.

Лидеры «Дэвилз» Фото: AP/TASS

«Тампа-Бэй»: Джейк Гюнцель — Брейден Пойнт — Никита Кучеров (28 голов)

Казалось бы, переход Гюнцеля позволил «Тампе» наконец создать две сильные линии атаки, а не одну, как в прошлом сезоне. Однако Джон Купер пока предпочитает класть яйца в одну корзину и соединять в одном звене трёх самых сильных форвардов команды. В принципе, к давно устоявшейся связке Пойнт — Кучеров наверняка можно было поставить ролевика по образцу «Торонто», однако в «Тампе» решили, что два элитных снайпера в одном звене вредить друг другу не будут. Кроме того, Гюнцеля зачастую использовали в роли центра: на старте сезона он даже выигрывал 60% вбрасываний, но потом эта статистика просела. Джейк пока заставляет фанатов «Тампы» забыть про Стэмкоса, у которого не особо ладится в «Нэшвилле».

«Рейнджерс»: Артемий Панарин — Винсент Трочек — Алексис Лафреньер (31 гол)

Эта тройка была лидером лиги по заброшенным шайбам и год назад: звено Трочека стало единственным, пересёкшим отметку в 50 шайб. На тот момент тренеры весьма изящно решили проблему игры Лафреньера на левом фланге, где он неизбежно оставался третьей опцией после Панарина и Крайдера. Креативность Панарина, работоспособность Трочека и бросок Лафреньера сформировали отличное сочетание. В этом году, несмотря на то что это звено продолжает забивать, оно получает такую же порцию критики, как и почти весь состав «Рейнджерс». Свою успешную статистику эта тройка набрала по большей части в начале сезона: голы того же Панарина в последнее время чаще всего приходят уже в большинстве, а не в равных составах.

«Виннипег»: Кайл Коннор — Майк Шайфли — Габриэль Виларди (40 голов)

С одной стороны, секрет успеха первого звена «Джетс» объясняется просто: это самая неразлучная тройка лиги. Звено Шайфли вместе провело на льду 703 минуты в равных составах, опережая тройку Трочека на 170 минут. С другой стороны, если бы они не забивали так стабильно, тренеры бы давно разбили это сочетание. В прошлом году эта тройка уже выходила в таком виде, однако дела у неё не ладились ни с точки зрения продвинутой статистики, ни с точки зрения реальных шайб.

Первое звено «Джетс» Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Сейчас же это звено нашло «химию», которая должна была проявиться ещё год назад. Коннор — один из самых недооценённых снайперов лиги, стабильно забивающий 30 и более шайб за сезон. Шайфли — тоже весьма недооценённый (скорее всего, из-за размеров рынка) распасовщик. Карьерный путь Виларди долгое время казался сомнительным из-за травматичности, однако крупный форвард превратился в весьма тонкого игрока, который благодаря своим габаритам может укрывать шайбу от соперника. В целом «Виннипег» получил звено, которое помогает команде сенсационно идти на первом месте на Западе.