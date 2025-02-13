За чем следить 14 февраля: финал Гран-при России по фигурному катанию, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» в КХЛ, а также теннис и регулярка НБА!

Топ-события пятницы: Финляндия — США в хоккее, чемпионат мира по биатлону и футбол

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🏒 4:00: Турнир четырёх наций, Финляндия — США

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли крепкая Финляндия остановить США?

Суоми собрали качественный состав — выбирать было из кого. При этом состав сборной США на бумаге выглядит всё-таки помощнее. Чего стоит только Остон Мэттьюс! Однако Финляндия, как мы хорошо знаем, в отдельно взятом матче может обыграть кого угодно. Система игры у Суоми всё же работает отлично.

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Эдвардс остановит лидера Запада перед Матчем звёзд НБА?

Уже на этой неделе состоится Матч всех звёзд НБА, всё внимание будет приковано именно к этому событию. В последней перед небольшим перерывом встрече лидер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Если у «молний» дела идут отлично – семь побед подряд, то у «волков» присутствуют проблемы со стабильностью. Тем не менее Энтони Эдвардс всегда может удивить. Получится ли?

⛸️ 14:00: Фигурное катание, финал Гран-при России, пары, короткая программа

Интрига: смогут ли Бойкова и Козловский взять реванш у Мишиной/Галлямова?

Бойкова и Козловский проиграли три из трёх очных встреч Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. На чемпионате России Александра и Дмитрий могли опуститься на аж третье место. Так что мотивации и желания побеждать у них хоть отбавляй.

При этом в короткой программе Бойкова/Козловский дважды в сезоне оказывались выше своих соперников. Так что для них будет крайне важно хорошо выступить в первый день финала Гран-при России. Смогут ли Саша с Димой справиться с нервами и обойти Настю с Сашей?

⛸️ 15:25: Фигурное катание, финал Гран-при России, мужчины, короткая программа

Интрига: кто станет лидером у мужчин?

Мужское одиночное катание остаётся самой интригующей дисциплиной. И сейчас предсказать того, кто станет победителем, крайне сложно. Возможно, больше всего шансов на победу у действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, который не проиграл ни одного старта в сезоне. Но его соперники также не планируют сдаваться.

Евгений Семененко стал третьим на чемпионате России, однако совершенно точно будет бороться за победу на финале Гран-при. Могут показать себя и Дмитрий Алиев, и Глеб Лутфуллин, и Макар Игнатов, и Пётр Гуменник. В общем, на мужском турнире совершенно точно будет за кем понаблюдать.

Сможет ли Дикиджи продолжить победную серию: Финал Гран-при России — 2025, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

🎿 15:00: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины и мужчины, спринт, финал

Интрига: как Клебо готов к чемпионату мира?

Большинство фаворитов предстоящего чемпионата мира в Тронхейме собрались в Фалуне на последний перед ЧМ-2025 этап Кубка мира, который начнётся с классического спринта. По сути, Фалун — генеральная репетиция перед главным стартом сезона. Практически все сильнейшие примут участие в гонке, в том числе Йоханнес Клебо, который пропускал последние гонки из-за болезни. Интересно будет посмотреть, в каком он состоянии. Да и на всех остальных – тоже, включая норвежку Кристин Шистад и шведок-спринтерш.

Кого норвежцы привезли в Фалун: Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг выступят на последнем перед ЧМ-2025 этапе Кубка мира

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у уфимцев прервать серию поражений от казанцев?

«Салават» в нынешнем сезоне дважды обыграл «Ак Барс», но затем уступил трижды подряд. Так что юлаевцы хотят взять реванш у принципиального соперника. Особую пикантность этому матчу придаёт тот факт, что команды идут на втором и третьем местах на Востоке, а разница между ними составляет всего одно очко.

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, спринт

Интрига: заберёт ли Жулия Симон вновь золото ЧМ в спринте?

Французская биатлонистка в Ленцерхайде может второй раз подряд завоевать золотую медаль спринтерской гонки. Ранее такое удавалось только немке Магдалене Нойнер, россиянке Ольге Ромасько и норвежке Анне Эльвебакк. И микст показал, что Симон в отличной форме и вполне может вписать своё имя в историю. Она из тех, кто грамотно подводится к главному старту сезона. Но так ли просто будет выиграть в этом году?

🏒 19:30: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли череповчане на второе место на Западе?

Успешная игра «Северстали» дала мощные плоды. Череповчане забрались на четвёртое место в конференции и теперь могут подняться на второе! Команда Андрея Козырева отстаёт от московского «Динамо» всего на одно очко. А в соперниках будет «Локомотив» — единоличный лидер чемпионата, который в последнее время немного захандрил. Ярославцы проиграли три из четырёх последних матчей, так что «Северсталь» вполне может совершить сенсацию.

⚽️ 23:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси», АПЛ, 25-й тур

Интрига: «Челси» возьмёт реванш за Кубок?

«Брайтон» и «Челси» встречаются второй раз за неделю. Ранее «чайки» выбили лондонцев из Кубка Англии (2:1). Теперь клубы зарубятся в чемпионате. «Брайтон» ещё надеется на попадание в еврокубки, а задача «Челси» — выход в Лигу чемпионов. Пока команда Энцо Марески ближе к решению задачи (четвёртое место), чем соперник по предстоящему матчу (10-е). Но, возможно, победа над «Челси» и запустит победную серию «Брайтона» и взлёт по таблице. Или лондонцы возьмут реванш за Кубок?