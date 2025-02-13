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Расписание спортивных матчей 14 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Финляндия — США в хоккее, чемпионат мира по биатлону и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 14 февраля: финал Гран-при России по фигурному катанию, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» в КХЛ, а также теннис и регулярка НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: Турнир четырёх наций, Финляндия — США

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли крепкая Финляндия остановить США?

Суоми собрали качественный состав — выбирать было из кого. При этом состав сборной США на бумаге выглядит всё-таки помощнее. Чего стоит только Остон Мэттьюс! Однако Финляндия, как мы хорошо знаем, в отдельно взятом матче может обыграть кого угодно. Система игры у Суоми всё же работает отлично.

Как начался Турнир четырёх наций?
У шведов — камбэк, у Кросби — хет-трик из пасов! Роскошное открытие турнира сборных НХЛ
У шведов — камбэк, у Кросби — хет-трик из пасов! Роскошное открытие турнира сборных НХЛ

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эдвардс остановит лидера Запада перед Матчем звёзд НБА?

Уже на этой неделе состоится Матч всех звёзд НБА, всё внимание будет приковано именно к этому событию. В последней перед небольшим перерывом встрече лидер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Если у «молний» дела идут отлично – семь побед подряд, то у «волков» присутствуют проблемы со стабильностью. Тем не менее Энтони Эдвардс всегда может удивить. Получится ли?

Тёмная сторона НБА!
«Надеюсь, ты умрёшь». Что скрывается за тёмной стороной НБА?
«Надеюсь, ты умрёшь». Что скрывается за тёмной стороной НБА?

⛸️ 14:00: Фигурное катание, финал Гран-при России, пары, короткая программа

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Бойкова и Козловский взять реванш у Мишиной/Галлямова?

Бойкова и Козловский проиграли три из трёх очных встреч Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. На чемпионате России Александра и Дмитрий могли опуститься на аж третье место. Так что мотивации и желания побеждать у них хоть отбавляй.

При этом в короткой программе Бойкова/Козловский дважды в сезоне оказывались выше своих соперников. Так что для них будет крайне важно хорошо выступить в первый день финала Гран-при России. Смогут ли Саша с Димой справиться с нервами и обойти Настю с Сашей?

Кто станет лидером у пар после короткой программы:
Финал Гран-при России по фигурному катанию: основная информация
Финал Гран-при России по фигурному катанию: основная информация

⛸️ 15:25: Фигурное катание, финал Гран-при России, мужчины, короткая программа

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 15:25 МСК
Не началось

Интрига: кто станет лидером у мужчин?

Мужское одиночное катание остаётся самой интригующей дисциплиной. И сейчас предсказать того, кто станет победителем, крайне сложно. Возможно, больше всего шансов на победу у действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, который не проиграл ни одного старта в сезоне. Но его соперники также не планируют сдаваться.

Евгений Семененко стал третьим на чемпионате России, однако совершенно точно будет бороться за победу на финале Гран-при. Могут показать себя и Дмитрий Алиев, и Глеб Лутфуллин, и Макар Игнатов, и Пётр Гуменник. В общем, на мужском турнире совершенно точно будет за кем понаблюдать.

Сможет ли Дикиджи продолжить победную серию:
Финал Гран-при России — 2025, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

🎿 15:00: Лыжные гонки, Кубок мира, женщины и мужчины, спринт, финал

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Falun, Falun, Sweden
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Falun, Falun, Sweden
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
14 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
Не началось

Интрига: как Клебо готов к чемпионату мира?

Большинство фаворитов предстоящего чемпионата мира в Тронхейме собрались в Фалуне на последний перед ЧМ-2025 этап Кубка мира, который начнётся с классического спринта. По сути, Фалун — генеральная репетиция перед главным стартом сезона. Практически все сильнейшие примут участие в гонке, в том числе Йоханнес Клебо, который пропускал последние гонки из-за болезни. Интересно будет посмотреть, в каком он состоянии. Да и на всех остальных – тоже, включая норвежку Кристин Шистад и шведок-спринтерш.

Кого норвежцы привезли в Фалун:
Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг выступят на последнем перед ЧМ-2025 этапе Кубка мира

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у уфимцев прервать серию поражений от казанцев?

«Салават» в нынешнем сезоне дважды обыграл «Ак Барс», но затем уступил трижды подряд. Так что юлаевцы хотят взять реванш у принципиального соперника. Особую пикантность этому матчу придаёт тот факт, что команды идут на втором и третьем местах на Востоке, а разница между ними составляет всего одно очко.

Последнее дерби удалось!
Огненное дерби в КХЛ! Ливо полез в драку, «Ак Барс» испортил камбэк «Салавата»
Огненное дерби в КХЛ! Ливо полез в драку, «Ак Барс» испортил камбэк «Салавата»

🎯 17:05: Биатлон, чемпионат мира — 2025, женщины, спринт

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Не началось

Интрига: заберёт ли Жулия Симон вновь золото ЧМ в спринте?

Французская биатлонистка в Ленцерхайде может второй раз подряд завоевать золотую медаль спринтерской гонки. Ранее такое удавалось только немке Магдалене Нойнер, россиянке Ольге Ромасько и норвежке Анне Эльвебакк. И микст показал, что Симон в отличной форме и вполне может вписать своё имя в историю. Она из тех, кто грамотно подводится к главному старту сезона. Но так ли просто будет выиграть в этом году?

ЧМ-2024 прошёл под знаком побед Жулии Симон:
«Я сейчас живу мечтой». Как «преступница» стала героиней чемпионата мира по биатлону
«Я сейчас живу мечтой». Как «преступница» стала героиней чемпионата мира по биатлону

🏒 19:30: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдут ли череповчане на второе место на Западе?

Успешная игра «Северстали» дала мощные плоды. Череповчане забрались на четвёртое место в конференции и теперь могут подняться на второе! Команда Андрея Козырева отстаёт от московского «Динамо» всего на одно очко. А в соперниках будет «Локомотив» — единоличный лидер чемпионата, который в последнее время немного захандрил. Ярославцы проиграли три из четырёх последних матчей, так что «Северсталь» вполне может совершить сенсацию.

Ярославцы явно хандрят:
Видео
Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло лидера КХЛ ярославский «Локомотив»

⚽️ 23:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси», АПЛ, 25-й тур

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
14 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» возьмёт реванш за Кубок?

«Брайтон» и «Челси» встречаются второй раз за неделю. Ранее «чайки» выбили лондонцев из Кубка Англии (2:1). Теперь клубы зарубятся в чемпионате. «Брайтон» ещё надеется на попадание в еврокубки, а задача «Челси» — выход в Лигу чемпионов. Пока команда Энцо Марески ближе к решению задачи (четвёртое место), чем соперник по предстоящему матчу (10-е). Но, возможно, победа над «Челси» и запустит победную серию «Брайтона» и взлёт по таблице. Или лондонцы возьмут реванш за Кубок?

Как «Челси» вылетел от «Брайтона»::
После такого гола споры о VAR надо закрыть. Досталось «Челси» — вылетел из Кубка Англии
После такого гола споры о VAR надо закрыть. Досталось «Челси» — вылетел из Кубка Англии
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