«Трактор» сохранил одного из лучших центров КХЛ. Теперь обмен со СКА кажется ещё абсурднее

Обмен в конце декабря между СКА и «Трактором», в результате которого в Челябинск перебрались Василий Глотов и Арсений Коромыслов, а в Санкт-Петербург отправился Илья Карпухин, заставил схватиться за голову – армейцы расстались со своим лидером и одним из самых ярких центральных нападающих всей Континентальной хоккейной лиги, при этом отдав ещё одного игрока.

Несмотря на всю казавшуюся на первый взгляд абсурдность сделки для петербуржцев, в ней можно было найти и долю здравого смысла – контракт Василия должен был истечь в конце этого сезона, а с учётом интереса к нападающему из-за океана, ожидать его продления не приходилось. Предполагалось, что Василий всё-таки отправится в НХЛ – и вместо хоккеиста, который мог уйти летом бесплатно, СКА получил необходимое укрепление защиты с прицелом на перспективу: договор Карпухина также истекает в мае, но Илья, в отличие от Глотова, должен был стать только ограниченно свободным агентом.

Сегодня стало понятно, что этот обмен всё-таки остался за «Трактором».

Челябинцы объявили, что Василий продолжит выступление в их команде и в следующем сезоне – Глотов подписал контракт по формуле 1+1, которая позволяет ему через год уехать в Северную Америку при наличии устраивающего его предложения. Если же такого не поступит, форвард останется в Танкограде как минимум до конца сезона-2026/2027.

Сохранение Глотова, да ещё и на такой срок – большой успех для «Трактора». Василий в последние пару лет превратился в одного из лучших центральных нападающих в КХЛ и, по моему мнению, должен был уезжать пробовать силы за океан. Интерес из НХЛ к нему действительно был. И контрактом 1+1 Глотов оставляет для себя небольшое окно для возможного отъезда. Но пока он всё-таки решил обосноваться в Челябинске.

Василий Глотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В такой ситуации этот обмен под дедлайн со стороны СКА становится ещё более странным. Как можно было отдать лучшего центра команды, который в итоге всё-таки остался в КХЛ? При всей имевшейся необходимости усиления защиты Василий – не тот игрок, которого следовало обменивать ради этой цели. И уж кого-кого, а его точно нужно было пытаться сохранить любыми способами, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы в плей-офф. В «Тракторе» у Глотова этих шансов будет больше, сейчас это более перспективное с точки зрения борьбы за Кубок Гагарина место, чем СКА.

Алексей Волков проделал отличную работу, сумев убедить Василия остаться в Челябинске ещё как минимум на сезон. Генменеджер «Трактора» смог сохранить яркого и трудолюбивого игрока, за которого летом в случае его выхода на рынок неограниченно свободных агентов развернулась бы настоящая охота. Такое подписание – заявление об очень серьёзных кубковых амбициях челябинцев, серьёзная моральная подпитка на остаток сезона и избавление от тревожащих голову и игрока, и менеджмента вопросов о новом соглашении.

С Глотовым, а также с ещё двумя экс-армейцами Петербурга и Москвы соответственно Александром Кадейкиным и Андреем Светлаковым, которые тоже имеют контракты на следующий сезон, центральная ось «Трактора» уже выглядит одной из самых сильных во всей лиге. Несмотря на то что бо́льшую часть команды ещё необходимо сохранить, присутствие этих трёх нападающих – отличный фундамент для строительства команды-претендента на Кубок Гагарина.

А вот Роману Ротенбергу, который, по всей видимости, не смог договориться с лидером своей команды и отпустил его за не самую равнозначную цену – при всём уважении к Илье Карпухину, играющему в Петербурге выше ожиданий, – большой жирный минус. Заменить такого мастера на льду и очень важного игрока в раздевалке, которым является Глотов, не представляется возможным.