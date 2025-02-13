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Результаты матчей КХЛ за 13 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

ЦСКА не смог забить аутсайдеру, «Торпедо» почти в плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ 13 февраля
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«Авангард» покуражился в Хабаровске, а кошмарная серия поражений «Лады» продолжается.

13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Коротко подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Окулов, Якупов) – 16:57 (5x4)     0:2 Башкиров (Каблуков) – 26:54 (4x5)     0:3 Спунер (Фьоре, Меркли) – 33:21 (5x5)     1:3 Барулин (Грачёв) – 35:55 (5x4)     1:4 Фьоре (Окулов, Спунер) – 41:08 (5x4)     1:5 Верба (Меркли, Каблуков) – 41:55 (5x5)     1:6 Чистяков (Шарипзянов, Якупов) – 45:13 (5x5)     1:7 Окулов (Спунер, Гуляев) – 53:53 (5x5)    

«Амур» проводил матч в Хабаровске на фоне новостей о продлении контракта с Алексом Гальченюком. Однако сохранение лидера и самого звёздного игрока команды никак не помогло «тиграм», которые как-то держались половину встречи, но после 30-й минуты пропустили пять голов. Удивительно, но Ги Буше на послематчевом интервью сказал, что не удовлетворён игрой команды!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Муранов (Шулак) – 17:09 (5x5)     2:0 Гутик (Старков, Метальников) – 23:52 (5x5)     2:1 Мэйсек (Голышев, Да Коста) – 40:09 (5x4)     2:2 Меркли (Кизимов, Обидин) – 40:34 (5x5)     3:2 Старков (Гутик) – 43:06 (5x5)     3:3 Мэйсек (Шаров, Бывальцев) – 54:24 (5x5)     4:3 Шэн (Гутик, Старков) – 64:54 (4x3)    

«Адмирал» не выигрывал у «Автомобилиста» очень давно. Казалось, что на фоне недавних успехов уральской команды эта серия не прервётся, но «моряки» одержали важную для себя победу. Брукс Мэйсек оформил дубль, однако его затмили лидеры «Адмирала»: Степан Старков и Даниил Гутик набрали по три очка, хотя второй схватил несколько ненужных удалений. Именно эта парочка организовала победный гол в овертайме для Павла Шэна.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5)     1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5)     1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5)     2:3 Сетдиков (Жафяров, Хохлов) – 43:17 (5x4)     2:4 Хайруллин (Кузьмин, Воробьёв) – 51:31 (5x5)     2:5 Кузьмин (Короткий, Дедунов) – 53:33 (5x5)    

«Барыс» всё ещё играет в усечённом из-за Азиады составе, и даже на СКА в Астане собралось менее четырёх тысяч зрителей. Несмотря на то что Егор Заврагин не особенно удачно действовал на выходе из ворот и помог хозяевам открыть счёт, больше поводов для радости у «Барыса» особенно не возникало. СКА забросил пять шайб и спокойно взял два очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Карпов (Рассказов, Белоусов) – 01:26 (5x5)     2:0 Мёрфи (Бутузов, Широков) – 25:03 (5x4)     3:0 Белоусов (Бек) – 36:14 (5x5)     4:0 Мёрфи (Рассказов, Белоусов) – 48:16 (5x5)     4:1 Романов (Березин, Ожгихин) – 53:54 (4x5)    

«Сибирь» второй раз за три дня встречалась с «Ладой» на своём льду — игра закончилась с точно таким же результатом. Правда, на этот раз сибиряки открыли счёт уже на второй минуте, а бригада большинства отличилась лишь один раз. Тольяттинцы пробили отметку в 40 бросков по воротам, но большинство из них пришло уже при ощутимой разнице в счёте. «Лада» проиграла 10 матчей подряд и свою плей-оффную борьбу фактически закончила.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Макеев (Бучельников, Барак) – 17:05 (5x5)     0:2 Бусыгин (Кареев) – 58:00 (en)     0:3 Барак (Макеев, Стюарт) – 58:37 (en)    

Минское «Динамо» проводило второй матч за два дня — и победа над «Локомотивом», кажется, забрала много сил. Гол Алексея Макеева был единственным, забитым с полноценными составами команд, остальные два зашли уже в пустые ворота. Главным героем встречи стал Андрей Кареев, который неудачно начал сезон в Минске, но в игре с бывшей командой оформил «сухарь» с 39 сейвами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гусев (Уил, Пыленков) – 14:12 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 32:37 (5x4)     2:1 Беляев (Филин, Лукьянцев) – 45:38 (5x5)     3:1 Комтуа – 46:59 (5x5)     4:1 Гусев (Готовец, Уил) – 58:13 (en)    

Новости об уходе Алексея Сопина в краткосрочной перспективе на «Динамо» не повлияли. Команда Алексея Кудашова победила «Спартак», который в игре держал Артём Загидулин. За «Динамо» снова забивали лидеры – Гусев, Уил, Комтуа, и за полтора месяца до старта плей-офф бело-голубые выглядят самой стабильной командой на Западе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хохлачёв (Яремчук) – 19:36 (5x5)     2:0 Хафизов (Биттен) – 58:38 (en)    

ЦСКА снова подтвердил свой статус команды, которая в отдельно взятом матче может выдать какой угодно результат. Сегодня армейцы не смогли забить уже де-факто закончившему сезон сочинскому клубу, и моменты команды Сергея Зубова в среднем были куда опаснее. Сергей Иванов оформил все 35 бросков, и «Сочи» повезло, что трансферный дедлайн в КХЛ уже давно прошёл. «Леопарды» впервые обыграли армейский клуб дома.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Локхарт (Ро, О'Реган) – 17:43 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Кодола) – 38:26 (5x5)     1:2 Войнов (Кагарлицкий) – 40:58 (5x4)     1:3 Войнов (Кагарлицкий, Конюшков) – 45:50 (5x3)     1:4 Свечников (Виноградов, Конюшков) – 56:09 (5x5)    

«Куньлунь» победой над «Торпедо» мог вернуть огонёк в почти угасшую битву за восьмёрку и придать концовке сезона смысл. Гол Люка Локхарта позволял это делать, однако перед вторым перерывом Дмитрий Кагарлицкий очнулся и забросил первую шайбу за полтора месяца. В третьем периоде дубль Вячеслава Войнова и гол Евгения Свечникова закрепили победу и фактически обезопасили позиции клуба: отрыв от «Куньлуня» вырос до 11 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи 14 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
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