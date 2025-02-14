Вынос тела! США разнесли финнов на турнире сборных НХЛ

Первый день Турнира четырёх наций НХЛ принёс крайне положительные впечатления. В матче Швеции и Канады было всё – полные трибуны, напряжённая борьба, камбэк, фантастический Сидни Кросби, который последний раз проигрывал на международном уровне почти 15 лет назад. Та встреча показала, что отбывать номер игроки не планируют и рассматривают турнир вполне серьёзно, пусть и понимают, что какого-то серьёзного веса, кроме рекламы лиги в преддверии Олимпиады, он не несёт. Болельщики тоже проголосовали рублём за турнир – несмотря на дорогущие билеты, способные пробить дыру в бюджете, стадион был заполнен под завязку. Сегодня зияющих дыр на трибунах тоже не наблюдалось.

На второй день в бой вступили команды США и Финляндии. Напомним, на групповом этапе каждый сыграет с каждым – за победу в основное время начисляется три очка, в дополнительное – два. Две лучшие команды затем сыграют друг с другом в финале.

Финны сюда привезли прилично обескровленную защиту, тем не менее в первом периоде это не было особо заметно. Линия обороны не только успешно сдерживала звёздную атаку США, но ещё и открыла счёт в матче! А сделал это человек, которого и пригласили-то только из-за травм других игроков и отсутствия иных вариантов – Хенри Йокихарью пальнул с острого угла, и этот бросок оказался для Коннора Хеллебайка неберущимся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Американцы довольно быстро сравняли, когда Брэди Ткачук вырвался за спины защитников, а затем со второй попытки пробил Юусе Сароса. Остаток периода прошёл довольно бодро и в равной борьбе, были моменты и у тех, и у других, а вот во втором игра стала осторожнее. Финны практически ничего не давали американцам сделать у своих ворот, даже действуя в меньшинстве, но один момент «звёздно-полосатые» всё-таки использовали. Сработала миннесотская связка – Брок Фэйбер набросил на ворота, а Мэтт Болди подправил шайбу на пятачке и впервые в матче вывел США вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Начало же третьего периода обернулось для сборной Суоми сущим кошмаром. Американцы наконец реализовали большинство, а Сарос сыграл не лучшим образом, пропустив после прямого дальнего броска от Мэттью Ткачука.

Спустя 11 секунд Остон Мэттьюс перехватил шайбу в средней зоне, развернул атаку в обратную сторону, отпасовался с Джеком Хьюзом и вывел на бросок Джейка Гюнцеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если шведы проявили характер и мастерство, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде, то финны, наоборот, посыпались и больше не смогли сдерживать американцев. Ещё через пару минут Брэди Ткачук оформил дубль. Мэттью не стал отставать от брата и ответил своим вторым голом, который случился в большинстве. Мэтт и Брэди стали первыми братьями в истории международных турниров под эгидой НХЛ, которые забили по несколько голов в одном матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Остаток игры превратился в пустую формальность. Просто феерический период от США и вынос тела финнов. Американцы вышли на первое место в группе, следом идёт Канада. Завтра североамериканцы отдыхают, а вечером (в 21:00 мск) Финляндия сыграет со Швецией.