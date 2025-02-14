«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном

Андрей Алтыбармакян приехал в Новосибирск на Матч звёзд, однако на льду не появился. Дело в том, что форвард «Лады» решил попробовать себя в роли корреспондента. И получилось у него это хорошо, советую ознакомиться с материалами на официальных ресурсах КХЛ.

После первого матча с «Сибирью» Андрей дал небольшое интервью «Чемпионату», в котором рассказал о поражении от новосибирцев, неожиданном предложении от КХЛ, Дмитрии Губерниеве и самых неразговорчивых игроках на Матче звёзд.

«После такого себя сразу похоронить можно»

– Можно ли назвать два стыковых матча с «Сибирью» ключевыми для «Лады» в этом сезоне?

– Да, можно. У нас сейчас все матчи ключевые, нет других вариантов.

– Удаления сегодня дважды сломали вашу игру: в первом периоде, когда дали сопернику комфортное преимущество, и в третьем, когда дали поднять голову снова. Почему так вышло?

– Да, если посмо́трите, там такие удаления, ты хоть 100 раз такое попробуй сделать, получится максимум один раз. Уже не хочется говорить, что это невезение, всё складывается не в нашу пользу. Естественно, командам, которые идут на первом месте в КХЛ по реализации большинства, нельзя столько шансов давать. После такого себя сразу похоронить можно.

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– Во втором периоде казалось, что вот-вот дожмёте соперника и сравняете счёт, однако после начала третьего периода игра вновь поменялась. Соперник перестроился?

– Да нет, вы же видели, что мы их переигрывали при игре «пять на пять». Не думаю, что они своей игрой остались довольны. Играй, как хочешь, но главное — выиграй. Пусть мы будем весь матч шайбу отбрасывать, но добьёмся победы. После этого появится некая уверенность. Вы правильно заметили, что во втором периоде мы нормально вернулись, не было удалений, однако в третьем вышли и нахватали опять штрафов.

– Как поступило предложение поработать корреспондентом на Матче звёзд?

– Из КХЛ позвонили и настойчиво попросили. Сказали, что всё будет нормально, будем помогать, чем можем. Потребовался человек, который может поговорить с ребятами, мы ведь коллеги. Был расчёт на то, что они будут более открыты со мной и получится интересный материал для болельщиков. В принципе, таких возможностей немного, поэтому решил попробовать. Ещё хотел развеяться, на льду сегодня чувствовал себя хорошо.

– Какие советы вам давали?

– Со мной работала Жанна, продюсер КХЛ, говорила мне лёгкие внедряющие слова, подсказывала. В принципе, было много импровизации, поэтому людям зашло больше.

– Вы много сидели и общались с Дмитрием Губерниевым, часть разговора даже попала в выпуск. Что он вам посоветовал, помимо того, что надо брать деньги за работу?

– Там столько всего было, что уже и не помню. У меня голова чуть не задымилась от него. Думал, что я могу так, но есть профессионалы с большой буквы. Высосал он меня энергетически.

«Морозов что-то пижонил»

– Как чувствовали себя в конце дня, не были ли опустошены, всё-таки не самая привычная для вас работа?

– Слушайте, да. Всё равно это другая нагрузка, конечно, я уставал морально и физически. Посмотрел, что каждый день по 10 тысяч шагов делал. Не скажу, что это лёгкая работа была. Но с точки зрения эмоций было прикольно.

Мне это было не в диковинку, ребята хорошо отреагировали, пытались сделать праздник: для игроков и для болельщиков. Считаю, получилось.

Андрей Алтыбармакян на Матче звёзд Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– С кем сложнее всего было найти контакт? Допускаю, прозвучат две фамилии.

– Какие?

– Шабанов и Морозов?

– На самом деле, с Шабановым мы потом спокойно поговорили, просто он меньше к себе подпускает камеры. В конце, когда всё закончилось, он выдохнул. Морозов что-то пижонил просто.

– Какова ваша позиция насчёт общения с прессой: обязательно это должно быть или нет? Болельщики ведь хотят услышать какую-то обратную связь.

– 100%, пресса освещает хоккей. Грубо говоря, продаёт эту информацию. Когда человек приходит неподготовленный, с пустыми вопросами, а у тебя нет настроения, сложно, конечно. Но вообще надо общаться. Есть такие уникумы, которые набирают по 50 очков за сезон, зачем трогать тогда, если у него идёт? Не надо зацикливаться на одном человеке, в конце сезона он всё равно даст комментарий.