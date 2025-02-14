За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?

Каждый день пресс-служба Континентальной хоккейной лиги начинает с того, что информирует хоккейную общественность о раскладах на плей-офф. В этой ежедневной рубрике представляются расклады, при которых команды смогут обеспечить участие в плей-офф или потерять даже математические шансы. На данный момент официально участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025 себе обеспечили по одной команде из каждой конференции: от Востока в плей-офф уже пробился «Трактор», от Запада – «Локомотив». Сегодня, 14 февраля, к этой компании может присоединиться «Ак Барс». Это произойдёт в том случае, если казанская команда на выезде любым способом переиграет «Салават Юлаев».

Вот только фактически никаких интриг, связанных с выходом команд в плей-офф, уже не существует. Реальность нынешнего регулярного чемпионата КХЛ получилась куда прозаичнее, нежели в прошлом сезоне. Год назад едва ли не до самой последней игровой недели было непонятно, кто же завоюет последнюю кубковую лицензию от Востока. Хабаровский «Амур» под руководством Андрея Мартемьянова крейсерским ходом накатил на финиш регулярки, сумев вырвать заветную лицензию у «Нефтехимика» и «Сибири». Тогда в разборку перечисленных клубов вмешался даже редчайший скандал, связанный с нарушением новосибирцами лимита на легионеров. «Сибирь» лишили четырёх очков, которых ей в том числе и не хватило для выхода в плей-офф.

Примечательно, что год назад развязка регулярного чемпионата КХЛ наступила как раз на второй-третьей неделе февраля, а последние матчи первой части сезона были сыграны 26 февраля. В межсезонье КХЛ изменила сроки проведения чемпионата, приняв революционное решение о продлении сезона на один месяц. Теперь финальные матчи регулярки пройдут в 20-х числах марта, а борьба за Кубок Гагарина будет вестись до конца мая. Таким решением лига заодно продлевала сезон для неудачников регулярного чемпионата, но достаточно посмотреть на текущее турнирное положение команд, чтобы констатировать очевидный факт: уже к середине февраля все кубковые интриги успели умереть.

Накануне в Мытищах был сыгран матч, в котором базирующийся в Московской области китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал «Торпедо». В случае домашней победы «драконы» могли приблизиться к зоне плей-офф, сократив отставание от нижегородской команды. «Куньлунь» открыл счёт во встрече, но в дальнейшем пропустил четыре шайбы и потерпел поражение – 1:4.

Для команды Игоря Ларионова эта победа стала четвёртой подряд. Теперь восьмую и девятую команды Западной конференции разделяет 11 очков, тогда как до конца регулярного чемпионата им остаётся провести по 13 матчей. Теоретически это отставание отыграть можно, но фактически ликвидировать гандикап в пять с половиной побед для «Куньлуня» уже не представляется возможным, учитывая календарь оставшихся матчей. Среди прочих впереди китайскую команду ждут встречи с «Локомотивом», СКА, ЦСКА, московским «Динамо», «Металлургом» и «Авангардом». Для выхода в плей-офф «драконам» при таком календаре теперь нельзя терять ни очка, что является фантастикой.

«Куньлунь Ред Стар» Фото: РИА Новости

Аналогичная ситуация наблюдается и в Восточной конференции, где занимающий восьмую строчку «Адмирал» опережает «Нефтехимик» на 12 очков. В распоряжении команды Олега Леонтьева есть один матч в запасе, но текущая форма «волков» не позволяет надеяться, что нижнекамцы готовы совершить спортивный подвиг. «Нефтехимик» потерпел 16 поражений в последних 20 матчах, именно на этом отрезке потеряв реальные шансы на продолжение сезона в розыгрыше Кубка Гагарина.

Нужно понимать, что развязка регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025 от этого не становится неинтересной. Разумеется, если вы не являетесь болельщиком одной из тех семи команд, кто уже переходит в режим доигрывания сезона. Например, на Западе разворачивается потрясающее сражение за места со второго по шестое. Пять клубов в турнирной таблице укладываются в четырёхочковый интервал, и тут до последнего матча будет не ясно, кто и на каком месте закончит регулярку. А от этого зависит не только состав пар по первому раунду, но и то, кто получит преимущество домашнего льда.

Также ещё несколько дней назад казалось, что «Локомотив» и «Торпедо» с огромной долей вероятности образуют первую пару плей-офф, однако выдавшие четыре победы подряд нижегородцы не только улетели от «Куньлуня», но и приблизились к минскому «Динамо». Сейчас соперников разделяет всего одно очко, хотя минчане и имеют два матча в запасе относительно команды Игоря Ларионова.

ХК «Динамо» Минск Фото: РИА Новости

На Востоке же даже лидирующий «Трактор» не может быть уверенным в том, что закончит регулярку на первом месте в конференции. У идущего следом «Ак Барса» есть три матча в запасе, и на данный момент именно казанцы являются лидерами Востока по потерянным очкам. Здесь разворачивается борьба за места с первого по шестое, плюс также у «Сибири» и «Адмирала» своё противостояние за седьмую строчку.

Однако борьбы за плей-офф больше нет, если называть вещи своими именами. Почему так произошло? Тут есть несколько причин. Если говорить о Восточной конференции, то сильно подвёл «Барыс», который ещё в октябре смирился с тем, что сезон провален, и резко сменил вектор развития, превратившись в откровенного поставщика очков для других команд лиги.

С неприятной стороны удивило руководство «Амура», ударившееся в панику после неудачного начала регулярки. В Хабаровске оперативно уволили Мартемьянова, хотя ещё несколько месяцев назад «тигры» при нём навязывали отчаянное сопротивление будущему чемпиону КХЛ. В прошлом сезоне «Амур» завоевал кубковую лицензию как раз благодаря мощному накату на финиш регулярки, однако в этот раз такой шанс тренеру не дали. Более того, уволенному Мартемьянову так и не нашли замену. Виктор Костючёнок так и работает с приставкой «исполняющий обязанности», но никакого улучшения результатов не произошло.

ХК «Амур» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Лада» сначала странным и непонятным образом уволила Олега Браташа, а затем из-за финансовых сложностей устроила распродажу в дедлайн – в декабре тольяттинский клуб покинули один из лучших вратарей КХЛ Владислав Подъяпольский, а также Остап Сафин и Трой Джозефс. Всё это привело к 10-матчевой серии поражений, лишившей команду Павла Зубова шансов на плей-офф.

«Нефтехимику» же просто не хватило глубины состава для ровного прохождения 68-матчевого марафона. Что касается Западной конференции, то разница в классе оказалась слишком велика. «Сочи», «Витязь» и особенно «Куньлунь» периодически выдавали отличные матчи и кусали записных фаворитов, отнимая у них важные очки, но первым двум командам имеющегося в их распоряжении подбора хоккеистов и не могло хватить для выхода в плей-офф.

«Куньлунь» же обладал более качественным составом, но китайской команде не хватило стабильности для продолжения сражения. Критическим для «драконов» стало поражение в домашнем матче как раз с «Сочи», после чего подопечные Михаила Кравца эмоционально просели, проиграли четыре матча подряд и потеряли кубковую надежду. Таким образом, в течение следующих пяти недель в КХЛ остаётся наблюдать лишь за интенсивным перемещением команд внутри восьмёрок и за тем, какой получится сетка плей-офф.