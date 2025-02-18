Новые рекорды и тренеры-стендаперы. Каким вышел Матч Звёзд КХЛ с «Балтикой безалкогольное»

8 и 9 февраля в Новосибирске состоялся Матч Звёзд КХЛ, который собрал в одном месте большинство лучших игроков ведущей хоккейной лиги Европы, а вместе с тем — колоссальное внимание болельщиков со всех уголков России и не только. Сегодня мы вспомним, как это было.

Новые рекорды с первой же секунды

Такое масштабное событие, как Матч Звёзд Континентальной хоккейной лиги, неизбежно устанавливает новые рекорды практически ежегодно. На самом деле, очередное достижение было установлено с первой же секунды, как МЗ официально открыли. Новосибирск — самая восточная точка на карте лиги, где проводилось данное событие. Мероприятие прошло при поддержке партнёра КХЛ «Балтика безалкогольное». Пивоваренный бренд и хоккей объединяет стремление достигать высот и ставить рекорды. Сотрудничество сторон носит давний характер, ведь они уже реализовывали важные акции для поклонников игры с шайбой. Например, тур Кубка Гагарина и производство эксклюзивной серии напитка к Матчу Звёзд ещё в 2014-м.

Помимо этого, впервые в истории с матча за Кубок Вызова МХЛ к звёздам КХЛ отправились не четверо, а сразу пятеро игроков. А одной из главных мотиваций сыграть на МЗ стал призовой фонд, чего ранее никогда не было.

Фото: istockphoto.com

Победители турнира (как и в последние годы, он проходил в формате «3 на 3») получили 5 млн рублей, а самый ценный игрок финала дополнительно забрал ещё 500 тыс. Рекорда посещаемости на сей раз не было (хотя бы потому что годом ранее Матч Звёзд проходил на самой вместительной арене в мире в Санкт-Петербурге), однако Новосибирск в очередной раз показал, как там любят хоккей — и в первый, и во второй день звёздного уикенда на трибунах собралось более 10 тысяч человек. Всего игры Матча Звёзд посетили 23 тысячи болельщиков.

Звёздному празднику — звёздные гости

Конечно, КХЛ в очередной раз постаралась порадовать все слои аудитории. Ведь кому-то интересен чисто хоккей, а кому-то — атмосфера вокруг. В этом плане всё было сделано на высшем уровне. Это касается как общей организации, масштабов праздника, так и звёздных гостей. В 2025 году, помимо мощных музыкальных исполнителей, которые открыли оба дня Матча Звёзд, был совершён интересный выбор помощников тренеров сборных дивизионов. Теперь ими стали известные комики, которых хорошо знает современная молодёжь.

Стоит сказать, что юмора как в раздевалках команд, так и на скамейках во время игры им удалось добавить. В этом признались и сами хоккеисты. Представители лиги заявили, что задумка вполне сработала.

Фото: ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА»

Кроме того, болельщики могли получить заряд положительных эмоций в специальной бренд-зоне «Балтика безалкогольное». В фойе ледовой арены их ждали предматчевые активности, возможность сфотографироваться и обсудить игру с другими гостями. Партнёр Матча Звёзд позаботился и об игроках, которых вместе с тренерами и судьями ожидала специальная пенная пауза. Такое действительно не встретишь на рядовой игре!

Возможность увидеть то, чего не увидишь в обычной игре

Матч Звёзд КХЛ уникален ещё и тем, что во время мини-турнира случаются вещи, которые либо крайне маловероятны, либо практически невозможны в официальных матчах. На сей раз случилось немало забавных моментов, связанных, например, с судьями. Скажем, в одном из эпизодов арбитр, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и фиксировать, например, положение «вне игры», снимал происходящее на смартфон. А во время «драки» игроков судьи решили не вмешиваться, а постоять в сторонке и последить за всем этим, спокойно наслаждаясь попкорном. Кстати, чуть позже была похожая «драка» и между самими арбитрами.

Кажется, сбылась мечта многих болельщиков! Результативность самих игр, конечно, была на высоте — за четыре матча (два полуфинала, а также игра за третье место и финал) команды забросили в совокупности 73 шайбы (72 в основное время и одну — в серии буллитов). Где ещё такое встретишь!

Фото: ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА»

«Балтика безалкогольное» на протяжении многих лет поддерживает спорт во всех его проявлениях. Безалкогольная продукция бренда является неизменным спутником Матча Звёзд и поднимает эмоции от игры на новый уровень.

Конкурсы хоккейного мастерства — как вишенка на торте

В этом году на Матче Звёзд КХЛ было запланировано пять конкурсов. В первый день прошли «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска», а следом — «Надёжная защита» и конкурс капитанов. Очень много внимания по традиции было приковано к исполнению буллитов. Как и всегда, разнообразие поражало. Кто-то делал ставку исключительно на мастерство и пытался продемонстрировать техническую составляющую хоккея в надежде эффектно и эффективно переиграть вратаря. А кто-то даже не заморачивался над этим, зато креатив в подготовке зашкаливал. Были самые разные костюмы или ретроджерси, специально подготовленные к МЗ в Новосибирске. Не обошлось и без отсылок к легендарным буллитам, исполненным на аналогичном празднике ещё несколько лет назад.

Фото: istockphoto.com

В конкурсе «Надёжная защита» многое зависело уже от действий голкиперов — там были представлены одни из лучших игроков лиги в этом амплуа, а победил в итоге вратарь, отразивший аж 11 бросков. Впоследствии победитель заявил, что самое главное было расслабиться и получать удовольствие. Что вполне логично, ведь это одна из главных целей Матча Звёзд для всех его участников и зрителей!

Не обошлось и без специального приза для самого непробиваемого голкипера. В рамках самой продолжительной «сухой» серии по итогам первого игрового дня лучший вратарь получил необычный чек — сертификат на годовой запас освежающей «нулёвки» — «На ноль с Балтикой 0». Награда от надёжного партнёра нашла своего героя — самого надёжного стража ворот.

Место проведения следующего звёздного уикенда, скорее всего, определится летом, и упор вновь будет сделан на одну из новых арен. Вероятно, это Омск или же города, где ожидаются новые стадионы как раз в текущем календарном году — Екатеринбург и Нижний Новгород. Как бы то ни было, не возникает сомнений, что и в 2026 году в КХЛ пройдёт очередной масштабный праздник, который понравится и спортсменам, и всем любителям хоккея!

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