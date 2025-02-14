Скоро в КХЛ появится ещё один новый стадион. Что известно об арене «Автомобилиста»?

Уже скоро в КХЛ останутся только дворцы, построенные в XXI веке. Забавно, что чуть ли не самым старым сооружением лиги будет открытая ещё в 2001-м ярославская «Арена-2000», которая и сейчас выглядит новёхонькой. Последним из старых дворцов примет матч КХЛ нижегородский «Нагорный», а предпоследним — екатеринбургский «Уралец». Давно ожидалось, что «Автомобилист» переедет на новую арену 10 марта, где и проведёт концовку регулярки. Сегодня эта дата получила самое высокое подтверждение — со стороны вице-губернатора региона Павла Крекова.

В ноябре 2015-го губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с тогдашним президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко соглашение о строительстве новой хоккейной арены. «Договорились о строительстве большой ледовой арены в Екатеринбурге, которую уже давно заслуживает город. В скором времени будет представлен план, но уже сейчас точно можно сказать, что строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнёрства, в реализации проекта будут не только бюджетные средства», — было заявлено тогда.

Тогда «Автомобилист» был крайне средним по финансовым возможностям клубом: если верить тогдашнему президенту клуба Алексею Боброву, бюджет команды лишь ненамного превышал тот, что имел новокузнецкий «Металлург». В апреле 2016-го «Автомобилист» сменил главного спонсора: Бобров покинул пост президента (куда, по ощущениям, особо и не стремился). В клуб зашла корпорация УГМК, до этого превратившая одноимённую женскую баскетбольную команду в чуть ли не главного олигарха Европы, где играли американские звёзды женской НБА.

Осенью 2016-го новый президент клуба Андрей Козицын говорил: «Необходимость новой арены есть, место под неё мы сейчас ищем, до конца года, я думаю, мы определимся, затем будем решать с губернатором, с правительством области, как этот проект реализовывать. Потому что такого уровня хоккей, который мы имеем, достоин соответствующих условий». Новую арену решили строить в самом центре города, примерно в 15 минутах ходьбы от КРК «Уралец». УГМК, как заявлялось, вносила 60% финансирования, а областное правительство — 40%.

Строительство арены в Екатеринбурге. Весна-2021 Фото: РИА Новости

Однако для этого плана строители предприняли решение, которое очень многим не понравилось — снесли недостроенную телебашню. Телебашня, несмотря на свою незаконченность, многими воспринималась как символ города. При этом несколько лет городская администрация решала, что делать с башней, устраивала конкурсы, где побеждали весьма необычные прожекты, которые так и не воплощались в жизнь. В итоге башню решили снести — но так как пиар-обоснования этому представлено не было, многие жители против этого протестовали. Как в Екатеринбурге относятся к таким прожектам, можно было увидеть по противостоянию из 2019-го вокруг строительства храма на месте сквера.

В дальнейшем строителям пришлось снести ещё один возрастной недострой — каркас кирпичной гостиницы «Дели», которая простояла в виде кирпичного остова почти 25 лет. Кроме того, возведение новой арены было сопряжено с масштабными планами изменения ландшафта вокруг арены, проведения коммуникаций и обустройства прогулочной зоны. В этом плане проект был сложнее, чем строительство условной арены в Омске, его стоимость росла.

Возведение арены осложнялось из-за многих факторов. Первоначально планировалось успеть к концу 2022-го и Универсиаде, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023-м. Однако ещё в ноябре 2021-го президент баскетбольного «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что к 2023-му арена построена не будет. Санкции и скачки курса рубля ещё сильнее осложнили строительство. Кроме того, дважды за два месяца на арене происходили пожары. В результате сроки сдвинули сразу до конца 2024-го, но в эти рамки строители уложились.

Строительство велось в режиме строгой, но в последнее время постоянно нарушаемой секретности. Официальные аккаунты клуба вообще не публиковали никаких фото и видео со строительства, даже самых общих. Исключением стало лишь одно хоккейное шоу, которое посетило арену в феврале 2023-го и имело общего спонсора с клубом. Прессу на арену тоже не допускали. Однако на стадионе задействовано большое количество строителей и подрядных организаций, поэтому в телеграм-каналах болельщиков в последнее время стали появляться многочисленные утечки. Фото ниже разместил телеграм-канал «Моя правда»:

Раздевалка «Автомобилиста» Фото: Телеграм-канал «Моя правда»

Вид с трибун Фото: Телеграм-канал «Моя правда»

Вид арены с кубом Фото: Телеграм-канал «Не для протокола»

Кроме того, Евгений Куйвашев позавчера посетил арену вместе с легендарными хоккеистами — Александром Якушевым, Ильёй Ковальчуком, Павлом Дацюком, Сергеем Фёдоровым и Вячеславом Фетисовым. Следующим шагом стало подтверждение открытия новой арены со стороны вице-губернатора. Хотя новый стадион не будет полностью отделан к 10 марта, эту логику понять можно. В ином случае арена примет первые хоккейные матчи только в августе, а это будет означать, что полгода она будет стоять без дела. Уже 25 февраля арена должна принять тестовый матч, где сыграет команда МХЛ.

Какой выйдет новая арена и на что это будет похоже, сложно судить по одиночным фото. Однако город в любом случае получает новый стадион в тех условиях, когда старый перестал соответствовать и времени за окном, и болельщицкому спросу на билеты. Это является огромным шагом вперёд.