Россию допустят на крутой турнир в 2028 году? НХЛ официально возродила Кубок мира!

И всё-таки Кубок мира в 2028 году состоится! НХЛ официально объявила о возобновлении турнира.

«Международные соревнования среди лучших хоккеистов крайне важны для наших игроков — представлять свои страны на льду заложено у них в ДНК, и фанаты хоккея это ценят. Кубок мира — ключевой шаг в нашей совместной приверженности международному хоккею.

Я думаю, что этот турнир (Кубок мира — 2028) показывает, насколько мы преданы делу и насколько мы и игроки рады двигаться вперёд, насколько рады устроить международный турнир в формате «лучшие против лучших», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Пока не совсем понятно, как именно будет проходить этот Кубок мира. Времени, чтобы определиться с деталями, ещё много, но уже известны некоторые подробности. Так, НХЛ планирует устроить турнир только с национальными командами, без гибридных сборных. То есть мы не увидим, например, сборную Европы и команду молодых звёзд Северной Америки.

Кубок мира состоится в феврале 2028 года и будет организован совместно НХЛ и профсоюзом игроков. ИИХФ не будет принимать участия в создании и проведении мероприятия.

Что касается места, то только в ближайшее время начнётся процесс подачи заявок от городов-кандидатов. При этом, как сообщает The Athletic, есть вероятность, что повторится сценарий Кубка мира — 2004, когда матчи были разделены между Европой и Северной Америкой (тогда турнир проходил в североамериканских Монреале, Сент-Поле и Торонто, а также в европейских Стокгольме, Хельсинки, Кёльне и Праге). Но пока это только мысли.

«Мы будем запрашивать заявки на проведение матчей. В течение следующих нескольких недель мы подготовим программу», — сказал Беттмэн.

Гэри Беттмэн Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Конечно, это определённо здорово, что НХЛ уладила все сложности и объявила о проведении Кубка мира — впервые с 2016 года.

Впрочем, сохраняется ряд вопросов. Например, кто именно будет приглашён на турнир. На предыдущих Кубках мира, которые проводились в 1996, 2004 и 2016 годах, участвовало по восемь сборных. По словам Беттмэна, в 2028 году также будет не менее восьми команд (может, и больше?). Но что это будут за сборные?

К главной для нас теме ещё вернёмся, однако давайте взглянем на национальный состав НХЛ в сезоне-2024/2025. На данный момент в нынешней регулярке хотя бы один матч провели 394 канадца, 270 американцев, 93 шведа, 61 россиянин, 51 финн и 28 чехов. Математически шесть сборных набирается, но что делать с остальными? В этом сезоне на лёд выходили всего 11 швейцарцев, по семь словаков и немцев, по шесть латвийцев и датчан, пять белорусов, а также по два австрийца и норвежца и по одному нидерландцу, французу, австралийцу и словенцу.

Иными словами, пока что непонятно, как НХЛ планирует набрать хотя бы восемь сборных, не прибегая к формату гибридных команд. ИИХФ-то теперь не при делах, лиге придётся обходиться своими внутренними ресурсами. Однако это в любом случае интересная проблема, за решением которой будет увлекательно последить. Может быть, в НХЛ придумают очередной гениальный план и всех удивят. Там на такое более чем способны.

«Российские игроки — невероятные хоккеисты»

Однако более всего нас, естественно, волнует вопрос о том, будет ли приглашена на Кубок мира сборная России.

Что ж, точного ответа ещё нет, но пока кажется, что в НХЛ наверняка будут рады участию нашей команды.

Исполнительный директор Ассоциации игроков лиги Марти Уолш высказался о желании увидеть сборную России как на Кубке мира в 2028 году, так и на Олимпийских играх в 2026 году.

«Они [российские игроки] невероятные хоккеисты. Проблемы носят политический характер. Это мировая политика, с которой нам приходится иметь дело. Я надеюсь, что по мере приближения к Олимпийским играм, к Кубку мира мы начнём видеть российских спортсменов на соревнованиях», — сказал Уолш.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн также в положительном ключе высказался о возможном участии сборной России на турнире через три года.

«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге выступают отличные российские игроки.

Как сказал Марти Уолш, в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях.

Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», — объяснил Беттмэн.

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

Так что шансы на то, чтобы увидеть сборную России на Кубке мира в 2028 году, есть, и сохраняется ощущение, что они постепенно растут.

На последнем турнире в 2016 году российская национальная команда дошла до полуфинала, где уступила Канаде со счётом 3:5. А затем «кленовые» выиграли Кубок мира.

На самом деле, несмотря на то что это пока лишь грубый план будущего турнира, сам факт его проведения — огромный плюс для хоккея. НХЛ не смогла принять участие в Олимпийских играх 2018 и 2022 годов из-за логистических препятствий и пандемии COVID-19 соответственно. Кроме того, лига и НХЛПА не сумели организовать Кубок мира ни в 2020-м, ни в 2021-м, ни в 2024-м. От этого хоккей действительно немного обеднел.

Даже Турнир четырёх наций, на котором выступают всего четыре сборные, сейчас демонстрирует, насколько отличается уровень соревнований с лучшими хоккеистами НХЛ и без них.

В будущем мы потенциально получим такую ситуацию, когда крупные турниры с участием Национальной хоккейной лиги будут проводиться раз в два года: ОИ-2026, КМ-2028, ОИ-2030, КМ-2032… Представляете, какой нас ждёт праздник хоккея?

Конечно, пока непонятно, сыграет ли сборная России на Кубке мира — 2028. Хочется надеяться, что к тому моменту нас уже допустят. Однако и сейчас можно более чем порадоваться тому, как много высококлассного хоккея мы увидим в ближайшем будущем.